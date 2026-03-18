|Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
00:05 26.03.2026
ВС РФ ожидают очередную попытку ВСУ перейти в контрнаступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала ключевые события 25 марта в разрезе СВО. Русские войска готовятся отразить новую попытку украинской армии перейти в контрнаступление на Запорожском направлении. Операторы БПЛА приступили к системному выявлению и уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске. Редакция Readovka проанализировала провал ПВО Украины при отражении налета "Гераней" 24 марта в контексте скандала с участием мэра Львова Андрея Садового и командующего силами беспилотных систем Роберта Бровди.
"Заповедник" расширился
Части 29-й и 36-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ остановили серию атак штурмовой пехоты ВСУ к югу и юго-востоку от пгт Покровское. В Запорожской и Днепропетровской областях длительное время держится температура в пределах +14–18 ℃, что указывает на более раннее начало и завершение распутицы. Это уже позволяет вести активные боевые действия.
Всплеск активности ВСУ на участках 29-й ОА и северного фланга 36-й ОА привел к расширению серой зоны – так называемого "заповедника". Несмотря на попытки прорвать фронт и выйти на оперативный простор в междуречье Янчура и Гайчура и восточнее, основные силы противник в бой не вводил. Задача Киева – расширить зону маневра и закрепления. Вероятно, неприятель стремится подготовить "наступательный плацдарм" для рывка на юг, одновременно повышая эффект внезапности и сковывая силы 29-й армии.
Обширная серая зона предполагает высокоманевренный характер боев. Задача ВСУ – не допустить возвращения под контроль русских подразделений полевых укреплений, задача ВС РФ – не дать противнику закрепиться. Это создает условия для возможного наращивания усилий. Ситуация по южному берегу рек Волчья и Вороная остается напряженной, несмотря на высокую вероятность неудачи для неприятеля.
По сообщениям бойцов 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, украинские части проявляют активность севернее Степногорска. Как и на востоке Запорожского направления, они пытаются закрепиться в лесопосадках и создать условия для продвижения в сам город. Вероятно, в этот раз ВСУ сосредоточат усилия в одном секторе, в отличие от февральских событий. Конкретные участки потенциальной украинской атаки можно будет назвать по мере развития обстановки.
"Обезлошадить" противника
Сетевой ресурс "Тѣмный", связанный с военнослужащими ВС РФ, сообщил о начале системной работы операторов БПЛА по транспорту ВСУ в Краматорске. Сообщение сопровождается видеоматериалами.
Если Славянск пока рассматривается как потенциальная зона активной работы подразделений беспилотных систем, то Краматорск уже стал таковой. На опубликованных материалах видно, что операторы дронов эффективно выявляют цели. В приоритете – пикапы, а наличие антенн средств РЭБ на крыше служит дополнительным признаком.
Отдельно обращает на себя внимание высокое качество изображения, передаваемого БПЛА. Это позволяет предположить применение FPV-дрона типа КВН ("Князь Вандал Новгородский" – прим. ред.) на оптоволоконном кабеле. Однако от переднего края до окраин Краматорска – более 16 км, тогда как стандартная катушка обеспечивает дальность до 15 км. Каким образом достигается большая дистанция? Ранее сообщалось, что дроноводам поступают увеличенные катушки на 20–30 км и более.
Косвенным следствием этого становится возможность работы не только в Краматорске, но и в Славянске. Увеличенные катушки уже позволяют действовать во всей Славянско-Краматорской агломерации.
"Юпитер, ты сердишься – значит, ты не прав"
Руководитель сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадяр") опубликовал ответ мэру Львова Садовому, ранее раскритиковавшему действия украинских военных при отражении налета "Гераней" 24 марта.
"А на самом деле, с какого хрена эти дроны РФ долетают до Львова? Господин мэр сердцу милого города Льва! Извините, но вот это ваше вечернее нытье или претензия покупателя "у меня очень много вопросов ко всем, будем разговаривать с военными, каждый день покупаем…" – прекратите, сделайте милость. 15 "шахедов" из 556 сегодня достигли цели. 3%. Такого даже размера ральца (форма налогов в казацких землях – Гетманщине в XVII–XVIII вв. – прим. ред.) в мэрии не существует. Хотя есть над чем работать. Не мне вам советы давать. Но и не вам упрекать тех, кто сбивает днем и ночью", – написал Бровди.
Заявление содержит искажения фактов. Бровди не уточнил, что 556 БПЛА были запущены по всей территории Украины, а не только по Львову. Соответственно, 15 "Гераней", достигших целей, – это не остаток от общего числа, а изначально направленные на этот участок аппараты. Таким образом, результативность СБС и ПВО ВСУ при отражении налета 24 марта фактически оказалась нулевой. Это ставит под сомнение эффективность командования беспилотных систем: хваленые "дроны-перехватчики" себя не проявили. Возникает вопрос о причинах столь серьезного провала.
Следует отметить, что недовольство Садового связано с тем, что значительная часть городского бюджета направляется на нужды ВСУ, в том числе на закупку дронов-перехватчиков. В этой связи реакция градоначальника объяснима – деньги потрачены, а результата нет.
Причина нулевой результативности может быть связана с применением нового изделия "Герань-5". Де-факто это БПЛА, близкий по характеристикам к примитивной крылатой ракете: реактивный двигатель обеспечивает скорость 450–600 км/ч при потолке до 6 км. Дроны-перехватчики против таких целей неэффективны – единственным средством поражения остаются классические системы ПВО, испытывающие дефицит ракет.
Однако по видео прилета во Львове видно, что использовалась "Герань-2". Следовательно, формальные возможности перехвата у ВСУ были. Причины неудачи могут заключаться как в тактике применения БПЛА на предельно малых высотах, так и в других факторах. В частности, в аналитическом сообществе обсуждается версия о возможной переброске подразделений с дронами-перехватчиками на Ближний Восток.
Если это так, то возникает ситуация, при которой средства жителей Львова могли быть направлены не на защиту города, а на выполнение внешних задач. В этой связи резкость Роберта Бровди выглядит объяснимой: на обоснованное недовольство с неудобными вопросами он ответил фактически лишь агрессией.
