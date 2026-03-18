Четверг, 26.03.2026
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
00:05 26.03.2026

ВС РФ ожидают очередную попытку ВСУ перейти в контрнаступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 марта

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала ключевые события 25 марта в разрезе СВО. Русские войска готовятся отразить новую попытку украинской армии перейти в контрнаступление на Запорожском направлении. Операторы БПЛА приступили к системному выявлению и уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске. Редакция Readovka проанализировала провал ПВО Украины при отражении налета "Гераней" 24 марта в контексте скандала с участием мэра Львова Андрея Садового и командующего силами беспилотных систем Роберта Бровди.



"Заповедник" расширился

Части 29-й и 36-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ остановили серию атак штурмовой пехоты ВСУ к югу и юго-востоку от пгт Покровское. В Запорожской и Днепропетровской областях длительное время держится температура в пределах +14–18 ℃, что указывает на более раннее начало и завершение распутицы. Это уже позволяет вести активные боевые действия.

Всплеск активности ВСУ на участках 29-й ОА и северного фланга 36-й ОА привел к расширению серой зоны – так называемого "заповедника". Несмотря на попытки прорвать фронт и выйти на оперативный простор в междуречье Янчура и Гайчура и восточнее, основные силы противник в бой не вводил. Задача Киева – расширить зону маневра и закрепления. Вероятно, неприятель стремится подготовить "наступательный плацдарм" для рывка на юг, одновременно повышая эффект внезапности и сковывая силы 29-й армии.

Обширная серая зона предполагает высокоманевренный характер боев. Задача ВСУ – не допустить возвращения под контроль русских подразделений полевых укреплений, задача ВС РФ – не дать противнику закрепиться. Это создает условия для возможного наращивания усилий. Ситуация по южному берегу рек Волчья и Вороная остается напряженной, несмотря на высокую вероятность неудачи для неприятеля.

По сообщениям бойцов 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, украинские части проявляют активность севернее Степногорска. Как и на востоке Запорожского направления, они пытаются закрепиться в лесопосадках и создать условия для продвижения в сам город. Вероятно, в этот раз ВСУ сосредоточат усилия в одном секторе, в отличие от февральских событий. Конкретные участки потенциальной украинской атаки можно будет назвать по мере развития обстановки.

"Обезлошадить" противника

Сетевой ресурс "Тѣмный", связанный с военнослужащими ВС РФ, сообщил о начале системной работы операторов БПЛА по транспорту ВСУ в Краматорске. Сообщение сопровождается видеоматериалами.

Если Славянск пока рассматривается как потенциальная зона активной работы подразделений беспилотных систем, то Краматорск уже стал таковой. На опубликованных материалах видно, что операторы дронов эффективно выявляют цели. В приоритете – пикапы, а наличие антенн средств РЭБ на крыше служит дополнительным признаком.

Отдельно обращает на себя внимание высокое качество изображения, передаваемого БПЛА. Это позволяет предположить применение FPV-дрона типа КВН ("Князь Вандал Новгородский" – прим. ред.) на оптоволоконном кабеле. Однако от переднего края до окраин Краматорска – более 16 км, тогда как стандартная катушка обеспечивает дальность до 15 км. Каким образом достигается большая дистанция? Ранее сообщалось, что дроноводам поступают увеличенные катушки на 20–30 км и более.

Косвенным следствием этого становится возможность работы не только в Краматорске, но и в Славянске. Увеличенные катушки уже позволяют действовать во всей Славянско-Краматорской агломерации.

"Юпитер, ты сердишься – значит, ты не прав"

Руководитель сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадяр") опубликовал ответ мэру Львова Садовому, ранее раскритиковавшему действия украинских военных при отражении налета "Гераней" 24 марта.

"А на самом деле, с какого хрена эти дроны РФ долетают до Львова? Господин мэр сердцу милого города Льва! Извините, но вот это ваше вечернее нытье или претензия покупателя "у меня очень много вопросов ко всем, будем разговаривать с военными, каждый день покупаем…" – прекратите, сделайте милость. 15 "шахедов" из 556 сегодня достигли цели. 3%. Такого даже размера ральца (форма налогов в казацких землях – Гетманщине в XVII–XVIII вв. – прим. ред.) в мэрии не существует. Хотя есть над чем работать. Не мне вам советы давать. Но и не вам упрекать тех, кто сбивает днем и ночью", – написал Бровди.

Заявление содержит искажения фактов. Бровди не уточнил, что 556 БПЛА были запущены по всей территории Украины, а не только по Львову. Соответственно, 15 "Гераней", достигших целей, – это не остаток от общего числа, а изначально направленные на этот участок аппараты. Таким образом, результативность СБС и ПВО ВСУ при отражении налета 24 марта фактически оказалась нулевой. Это ставит под сомнение эффективность командования беспилотных систем: хваленые "дроны-перехватчики" себя не проявили. Возникает вопрос о причинах столь серьезного провала.

Следует отметить, что недовольство Садового связано с тем, что значительная часть городского бюджета направляется на нужды ВСУ, в том числе на закупку дронов-перехватчиков. В этой связи реакция градоначальника объяснима – деньги потрачены, а результата нет.

Причина нулевой результативности может быть связана с применением нового изделия "Герань-5". Де-факто это БПЛА, близкий по характеристикам к примитивной крылатой ракете: реактивный двигатель обеспечивает скорость 450–600 км/ч при потолке до 6 км. Дроны-перехватчики против таких целей неэффективны – единственным средством поражения остаются классические системы ПВО, испытывающие дефицит ракет.

Однако по видео прилета во Львове видно, что использовалась "Герань-2". Следовательно, формальные возможности перехвата у ВСУ были. Причины неудачи могут заключаться как в тактике применения БПЛА на предельно малых высотах, так и в других факторах. В частности, в аналитическом сообществе обсуждается версия о возможной переброске подразделений с дронами-перехватчиками на Ближний Восток.

Если это так, то возникает ситуация, при которой средства жителей Львова могли быть направлены не на защиту города, а на выполнение внешних задач. В этой связи резкость Роберта Бровди выглядит объяснимой: на обоснованное недовольство с неудобными вопросами он ответил фактически лишь агрессией.

Вчера, 24 марта, главным событием дня стал прорыв ВС РФ вглубь промышленного района Константиновки.

Источник - Readovka
