Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта

00:05 26.03.2026

ВС РФ ожидают очередную попытку ВСУ перейти в контрнаступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 марта



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала ключевые события 25 марта в разрезе СВО. Русские войска готовятся отразить новую попытку украинской армии перейти в контрнаступление на Запорожском направлении. Операторы БПЛА приступили к системному выявлению и уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске. Редакция Readovka проанализировала провал ПВО Украины при отражении налета "Гераней" 24 марта в контексте скандала с участием мэра Львова Андрея Садового и командующего силами беспилотных систем Роберта Бровди.



