НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике

01:41 26.03.2026 Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике

Технологический альянс России и Узбекистана выходит на новый уровень



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

25.03.2026



Атомный проект Узбекистана обретает реальные очертания: в Джизакской области начались первые бетонные работы на площадке будущей атомной электростанции (АЭС). Параллельно Росатом и Узатом закрепили новую конфигурацию станции в дополнительном соглашении и утвердили детальную дорожную карту взаимодействия. Политическую значимость технологического прорыва подчеркнули лидеры двух стран – в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили ход реализации проекта и наметили новые горизонты сотрудничества в атомной сфере.



Глава Росатома Алексей Лихачев и директор Узатома Азим Ахмедхаджаев 24 марта подписали разрешение на использование площадки для размещения двух энергоблоков с реакторными установками большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 поколения 3+ и два блока с реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. После того как АЭС заработает на полную мощность, она будет вырабатывать около 17,2 млрд кВт·ч/год электроэнергии, обеспечивая до 14% общего энергопотребления Узбекистана, сообщила пресс-служба Росатома.



"Подобная практика ранее не применялась и открывает новые возможности в технологическом и экономическом плане. Сегодня решен еще один важный вопрос – вопрос выдачи лицензии на размещение объектов атомной энергетики. Это позволяет перейти к практическому процессу строительства атомной электростанции малой мощности, – сказал глава Росатома Алексей Лихачев.



Стороны подписали также дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных сферах. Она охватывает основные направления взаимодействия по проекту сооружения АЭС, включая подготовку кадров и создание будущего "атомного" города при станции. "Подписание дорожной карты показывает, что партнерство между Россией и Узбекистаном в атомной области носит комплексный характер, а атомная отрасль дает импульс развитию всех сфер жизни", – говорится в сообщении российской госкорпорации.



Одновременно на строительной площадке АЭС малой мощности в Фаришском районе Джизакской области начались бетонные работы, которые планируется завершить уже в апреле 2026 года. За это время должно быть выровнено основание под фундамент здания реактора, обеспечена гидроизоляция и заземление. Следующим этапом на стройплощадке станет заливка бетона фундаментной плиты здания реактора.



Напомним, что в конце 2025 года в Узбекистане завершились общественные слушания, по итогам которых было принято решение о необходимости строительства АЭС. Противников возведения электростанции не так много, поэтому выносить вопрос на референдум, как это было в соседнем Казахстане, необходимости не было (см. "НГ" от 24.12.25). Глава государства, а также национальные и международные эксперты держат вопросы экологической безопасности проекта под строжайшим контролем.



По словам Алексея Лихачева, подписание новых документов и переход к заливке первого бетона на АЭС знаменуют выход Узбекистана "в авангард мировой атомной энергетики".



Всего два года отделяют первые дипломатические договоренности от старта работ на площадке – срок по меркам мировой атомной индустрии почти рекордный. Напомним, отправной точкой стал государственный визит Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024 года, когда был подписан пакет документов на возведение малой АЭС мощностью 330 МВт. С тех пор проект ни на день не сбавлял оборотов: уже в мае 2025-го на заводах Росатома отлили 205-тонный корпус будущего реактора РИТМ-200Н. Прошлый октябрь ознаменовал переход к физическому воплощению планов – на стройплощадке началась выемка грунта под первый энергоблок. Проект уверенно перешел от плана к реализации строительства АЭС.



Динамика на стройплощадке находит прямое отражение в диалоге на высшем уровне. Президенты Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин в ходе телефонного разговора еще раз подтвердили незыблемость курса на стратегическое партнерство и союзничество. Лидеры государств с удовлетворением отметили стремительный рост экономического взаимодействия: если прошлый год завершился с рекордным товарооборотом в 13 млрд долл. (рост на 10%), то начало текущего года демонстрирует и вовсе взрывную динамику – плюс 32%. На этом фоне промышленная кооперация, охватывающая транспорт и энергетику, становится локомотивом отношений. Однако, как подчеркнули в пресс-службе главы Узбекистана, особое внимание в беседе было уделено именно продвижению проекта строительства первой в республике атомной электростанции – объекта, который "станет символом технологического прорыва двух стран".



"Сами соглашения и сам факт начала строительства, вне всяких преувеличений, носят жизненно важный характер для Узбекистана. Чем раньше объекты АЭС будут введены в эксплуатацию, тем раньше экономика Узбекистана получит дополнительный, причем существенный импульс к развитию, а население почувствует выгоды от повышения устойчивости всей энергетической системы страны. Искусственные задержки и бюрократические проволочки негативно сказываются не только на строительстве энергоблоков, но и на перспективах экономического и социального развития Узбекистана, его устойчивости", – сказал "НГ" доктор политических наук, советник директора Центра новейшей истории Узбекистана при Академии наук Узбекистана Владимир Парамонов.



По словам эксперта, растущая экономика Узбекистана требует опережающих темпов прироста энергетических мощностей. Эти темпы могут быть гарантированы только за счет ускоренных темпов строительства АЭС и скорейшего введения их в эксплуатацию. Зеленая энергетика – воды, солнца, ветра – при существующих технологиях этого дать пока не может. Иначе для обеспечения экономической и социальной устойчивости Узбекистан будет вынужден продолжать наращивать объемы закупаемых за рубежом электроэнергии и энергетического сырья (газа, угля). Очевидно, что финансовые возможности для этого у Узбекистана не безграничны.



"Специфика энергетики Узбекистана такова, что основной вклад в генерацию электроэнергии до сих пор вносят тепловые электростанции, основанные на использовании природного газа. На сегодняшний день за счет них вырабатывается около 80% всей электроэнергии страны (хотя ранее эта цифра была на уровне 85%). Другими словами, вместо переработки природного газа в продукцию с высокой добавленной стоимостью в Узбекистане значительные объемы газа просто сжигаются в целях выработки электроэнергии. Очевидно, что это крайне неэффективно с экономической точки зрения. Тем более что сами объемы добычи газа в стране в последние годы, мягко говоря, не растут, а в будущем скорее всего расти уже не будут", – отметил Парамонов.



Он также подчеркнул, что по мере развития экономики и увеличения численности населения увеличиваются и внутренние потребности в газе как в бытовых, так и промышленных целях. Для того чтобы обеспечить эти растущие потребности, придется наращивать объемы зарубежных поставок газа, что и наблюдается в последние годы. Неудивительно, что основным поставщиком природного газа объективно остается Россия, благо что еще в советский период была сформирована система газопроводов между Узбекистаном и Россией. Ранее она использовалась для поставок газа из Узбекистана в Россию, а в настоящее время используется для поставок газа уже из России в Узбекистан.



"В целом в сложившихся условиях у Узбекистана просто нет иного выхода, кроме как в ускоренном порядке переходить на использование энергии атома, если страна хочет как минимум сохранить социально-экономическую стабильность, а как максимум – добиться прорыва в своем развитии", – резюмировал эксперт. Источник - Независимая газета

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774478460





