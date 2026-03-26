03:15 26.03.2026 Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется

Недавняя компания по проведению референдума и принятию новой Конституции Казахстана всколыхнула оппозиционную деятельность ряда казахских активистов и примкнувших в ним российских релокантов.



Сообщается, что местные власти реагируют жестко, в том числе арестовывают активистов и пользователей соцсетей, выступавших против конституционных изменений и призывавших к бойкоту голосования. Например, 22 февраля был арестован на 15 суток житель Астаны Кантемир Алмышев, критиковавший публично внесение изменений в Конституцию Казахстана.



Через несколько дней в Алма-Ате был задержан на 10 суток член попечительского совета Transparency International Kazakhstan Оразалы Ержанов за публикации в соцсетях содержавшие не соответствующую действительности информацию призывы к бойкоту референдума и другие сведения, вводившие граждан в заблуждение, при этом использовались номера связи, зарегистрированные в иностранной юрисдикции.



В полиции так и пояснили, что "ответственность предусмотрена исключительно за распространение заведомо ложной информации и искажение фактов, в том числе направленных на введение граждан в заблуждение и дестабилизацию общественной обстановки, воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан либо работе избирательной комиссии".



И это еще что: оппозиционные СМИ с горечью сообщили 10 марта об уголовном деле по поддельным разрешениям на временное пребывание (РВП), которое было инициировано в конце февраля. По словам правозащитников, следователи допрашивают по 3-4 человека одновременно, а сама проверка затрагивает десятки российских мужчин. И несмотря на то, что официальная формулировка связана с административными нарушениями, прозападные комментаторы указывают на возможную подготовку к массовой депортации. Особое внимание у них вызывает тот факт, что делом занимается не миграционная полиция, а именно управление КНБ, что, по мнению активистов, может говорить о согласованных действиях с российскими властями не в рамках уголовного процесса, а по политическим мотивам, связанным с возвращением определенных категорий граждан в РФ.



Напомним, что РВП является документом, позволяющим иностранцу жить в Казахстане на срок до одного года, и поскольку для его получения требуется официальное трудоустройство и регистрация по месту проживания, то на рынке возникли "серые" предложения по оформлению таких документов.



Самое удивительное, что несистемная оппозиция безапелляционно заявляет, будто ужесточение правил для россиян, особенно в контексте ограничений на банковские операции, связано не с экономическими, а с политическими соображениями и продиктованы, мол, уступками Кремлю: россияне, находящиеся в Казахстане, рассматриваются как потенциальный мобилизационный ресурс и их личные интересы явно отходят на второй план.



В связи с этим организации, работающие с антивоенно настроенными россиянами, настоятельно рекомендуют фигурантам дела в срочном порядке покинуть страну самостоятельно, пока депортация не стала принудительной, тем более что получить юридическую поддержку в Казахстане крайне сложно: местные правозащитные структуры в значительной мере зависят от КНБ, что ограничивает возможности защиты.



Разгул фантазии иных оппозиционеров настолько велик, что даже основательница запрещенного в России проекта "Ковчег" Анастасия Буракова возразила, заявив, что здесь речь идет не о политическом преследовании, а о покупке релокантами поддельных РВП. По ее словам, в "Ковчег" уже обращались люди, которых вызвали на допрос в Казахстане, и все они обладали приобретенными у мошенников миграционными картами.



В свою очередь, юрист из Казахстана в разговоре с нежелательным в РФ проектом The Insider отметил, что россиянам не грозит уголовное преследование за покупку фиктивных документов, но такие разрешения должны аннулировать, если же человек незаконно прожил в Казахстане больше года, ему может грозить выдворение. По его информации, Комитет нацбезопасности Казахстана регулярно занимается делами о фиктивных и поддельных документах, и в первую очередь их интересует информация о продавцах фиктивных разрешений, а проходящие по делу свидетели имеют право на добровольный выезд из страны. В то же время в The Insider рассказали, что среди купивших фиктивные документы могут быть дезертиры, люди с риском политического преследования в России и просто несогласные с войной, поэтому им посоветовали немедля и пока добровольно уехать из Казахстана.



Правозащитники также напоминают о том, что с начала 2026 года Казахстан уже принял решения о выдаче российским властям нескольких активистов, среди которых экс-волонтер штаба покойного террориста и экстремиста Навального* из Петербурга Юлия Емельянова и чеченский активист Мансур Мовлаев. В России их ожидает арест, бьют тревогу активисты, так как "решения казахстанских властей руководствовались не правовыми нормами, а политическими мотивами, что вызывает тревогу у международного сообщества и гуманитарных организаций".



Отметим, что активистка из Петербурга Юлия Емельянова, в июле 2022 года уехала из России в Грузию, после того как в Петербурге против нее возбудили уголовное дело о краже мобильного телефона. В Тбилиси она продолжала вести противоправную деятельность, помогая правозащитным проектам Immigration for Action, Just Help, а также российским политзаключенным. Осенью 2025 года идейная русофобка полетела во Вьетнам с пересадкой в Казахстане, где и была задержана в аэропорту Алма-Аты.



Ее соратник активист из Чечни 29-летний Мовлаев, ранее критиковавший главу республики Рамзана Кадырова, вообще был приговорен в 2020 году к трем годам колонии по обвинению в распространении наркотиков, в 2022 году вышел по условно­-досрочному освобождению, но позже, как утверждает этот маргинал, его похитили силовики в Чечне и удерживали в одной из секретных тюрем. Однако он смог сбежать и по поддельному паспорту выехал в Кыргызстан, но в 2023 году его приговорили к выдворению из страны за незаконное пересечение границы. Мовлаев перебрался в Казахстан и полтора года прожил в Алма-Ате, где его вновь задержали в мае 2025 года по требованию России, где против него возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности.



2 февраля казахстанские полицейские передали российской военной полиции 30-летнего российского дезертира Семена Бажукова, который позорно сбежал с фронта летом 2023 года и уехал в Казахстан, где просил политического убежища, но ему отказали. Немногим ранее, 29 января, в Россию был депортирован 25-летний ГГ-специалист Александр Качкуркин, которого задержали в Алма-Ате в связи с неуважением к законам и суверенитету Республики Казахстан.



Несистемная оппозиция утверждает, что Казахстан все больше втягивается в орбиту России: принимает закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, рассматривается вопрос об иностранных агентах, некоторые адвокаты, кто занимался правозащитной деятельностью, были лишены лицензии. Все это выглядит не как эксцесс исполнителя на местах, а как результат неких договоренностей между Россией и Казахстаном "на высоком уровне".



Защищая российских несистемщиков, которые дискредитируют российскую армию и СВО, казахстанские оппозиционеры правы в одном: в последнее время сотрудничество России и Казахстана по миграционным вопросам действительно становится все более активным, а делами о подделке разрешений на временное пребывание занимается уже не миграционная полиция, а управление КНБ. Источник - Ритм Евразии

