Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками

04:49 26.03.2026

Повышение зарплат медицинских работников в Кыргызстане: этапы и меры поддержки



С 1 апреля 2026 года повышается зарплата на 100%. Дополнительно предусмотрены надбавки для молодых специалистов, работающих в отдаленных и высокогорных районах, а также для врачей востребованных направлений, таких как педиатрия, анестезиология и хирургия.



24 марта 2026



С 1 апреля 2026 года заработная плата медицинских работников увеличивается на 100%, включая президентскую компенсационную выплату, которая будет предоставляться всем врачам и медсестрам. По поручению президента Садыра Жапарова сотрудникам медицинской сферы также предоставляется приоритетное право на получение квартир через Государственную ипотечную компанию на льготных условиях с целью улучшения их социального положения.



Подробностями повышения поделился пресс-секретарь президента Аскат Алагозов. По его словам, молодые врачи, недавно окончившие медицинские учебные заведения и только начавшие работать, в настоящее время получают 13 тыс. 581 сом. С апреля их зарплата составит 35 тыс. 248 сомов. Заработная плата 28 тыс. медсестер увеличится с 8 тыс. 541 до 29 тыс. 53 сомов. Дополнительные выплаты за работу в высокогорных и отдаленных районах в эту сумму не включены.



Для специалистов, готовых работать в отдаленных и высокогорных районах, предусмотрена дополнительная надбавка в среднем около 30%. В рамках программы "Депозит врача" государство продолжает ежеквартально выплачивать медицинским работникам по 66 тыс. сомов. Молодые врачи, работающие по востребованным специальностям - педиатр, неонатолог, анестезиолог, реаниматолог и врач общей хирургии - будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 20 тыс. сомов.



С учетом всех начислений, включая президентскую компенсационную выплату и надбавки, молодой врач будет получать около 42 тыс. сомов до удержаний и примерно 35 тыс. сомов после вычета обязательных налогов и отчислений в социальный фонд.



Аскат Алагозов добавил, что врачи с большим стажем будут получать более высокую зарплату в зависимости от категории и стажа работы.



Начальник Управления бюджетной политики и финансового анализа Минздрава Клара Оскомбаева рассказала АКИpress, что решение о повышении зарплаты принято в целях поддержки работников социального сектора, в который входят медицинские специалисты. Она подчеркнула, что все ранее установленные государственные надбавки сохраняются, включая:

- надбавки за квалификационную категорию, подтверждающие знания и опыт врача;

- надбавки за особые условия работы, включая вредные условия труда;

- стимулирующие выплаты за научные степени (кандидатская, докторская) и звания заслуженных врачей.



Отмена КТУ?



Клара Оскомбаева объяснила, что в отличие от этих гарантированных выплат, КТУ (коэффициент трудового участия) отражает качество и нагрузку самого медицинского персонала и вводится решением руководителя учреждения. Основной источник средств для КТУ - вакантные должности в организациях здравоохранения.



В стране сохраняется потребность во врачах различных специальностей. По данным Фонда ОМС, общее количество вакансий составляет 1 тыс. 596. Наиболее востребованные специалисты - семейные врачи, педиатры и хирурги.



"Вы знаете, что в системе здравоохранения сегодня ощущается значительная нехватка врачей. В стране не хватает 1 тыс. 596 специалистов. В первую очередь это наиболее востребованные направления: семейные врачи, педиатры и хирурги. Конечно, дефицит касается и других категорий, но именно эти специалисты критически важны для системы.



Поэтому вопрос о КТУ (коэффициент трудового участия) здесь не должен стоять на первом месте. Вакантные должности и выделяемые на них средства не должны использоваться для КТУ - это была вынужденная мера", - сказала она.



Оскомбаева проинформировала, что по предварительным расчетам, опытный врач со стажем 10-15 лет, который ранее получал около 18-20 тыс. сомов на руки, после повышения будет получать примерно 44 тыс. сомов, включая президентскую компенсационную выплату.



По данным обзора Минфина, в Кыргызстане в 2026 году средняя зарплата врачей составит 47 тыс. 451 сом при численности 17 тыс. 762 человек. Для сравнения, в 2025 году средняя зарплата врачей была 33 тыс. 621 сом.



Средний медицинский персонал насчитывает 34 тыс. 620 человек. В 2026 году их средняя зарплата составит 32 тыс. 36 сом, тогда как в 2025 году она составляла 23 тыс. 274 сома.



Численность младшего персонала - 16 тыс. 286 человек. Их средняя зарплата в 2026 году останется на уровне 11 тыс. 801 сом, совпадая с показателем 2025 года.



Таким образом, повышение заработной платы затронет все категории медицинских работников, сочетая базовое удвоение должностного оклада с сохранением всех дополнительных государственных выплат и надбавок.