Четверг, 26.03.2026
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
04:49 26.03.2026

Повышение зарплат медицинских работников в Кыргызстане: этапы и меры поддержки

С 1 апреля 2026 года повышается зарплата на 100%. Дополнительно предусмотрены надбавки для молодых специалистов, работающих в отдаленных и высокогорных районах, а также для врачей востребованных направлений, таких как педиатрия, анестезиология и хирургия.

24 марта 2026

С 1 апреля 2026 года заработная плата медицинских работников увеличивается на 100%, включая президентскую компенсационную выплату, которая будет предоставляться всем врачам и медсестрам. По поручению президента Садыра Жапарова сотрудникам медицинской сферы также предоставляется приоритетное право на получение квартир через Государственную ипотечную компанию на льготных условиях с целью улучшения их социального положения.

Подробностями повышения поделился пресс-секретарь президента Аскат Алагозов. По его словам, молодые врачи, недавно окончившие медицинские учебные заведения и только начавшие работать, в настоящее время получают 13 тыс. 581 сом. С апреля их зарплата составит 35 тыс. 248 сомов. Заработная плата 28 тыс. медсестер увеличится с 8 тыс. 541 до 29 тыс. 53 сомов. Дополнительные выплаты за работу в высокогорных и отдаленных районах в эту сумму не включены.

Для специалистов, готовых работать в отдаленных и высокогорных районах, предусмотрена дополнительная надбавка в среднем около 30%. В рамках программы "Депозит врача" государство продолжает ежеквартально выплачивать медицинским работникам по 66 тыс. сомов. Молодые врачи, работающие по востребованным специальностям - педиатр, неонатолог, анестезиолог, реаниматолог и врач общей хирургии - будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 20 тыс. сомов.

С учетом всех начислений, включая президентскую компенсационную выплату и надбавки, молодой врач будет получать около 42 тыс. сомов до удержаний и примерно 35 тыс. сомов после вычета обязательных налогов и отчислений в социальный фонд.

Аскат Алагозов добавил, что врачи с большим стажем будут получать более высокую зарплату в зависимости от категории и стажа работы.

Начальник Управления бюджетной политики и финансового анализа Минздрава Клара Оскомбаева рассказала АКИpress, что решение о повышении зарплаты принято в целях поддержки работников социального сектора, в который входят медицинские специалисты. Она подчеркнула, что все ранее установленные государственные надбавки сохраняются, включая:
- надбавки за квалификационную категорию, подтверждающие знания и опыт врача;
- надбавки за особые условия работы, включая вредные условия труда;
- стимулирующие выплаты за научные степени (кандидатская, докторская) и звания заслуженных врачей.

Отмена КТУ?

Клара Оскомбаева объяснила, что в отличие от этих гарантированных выплат, КТУ (коэффициент трудового участия) отражает качество и нагрузку самого медицинского персонала и вводится решением руководителя учреждения. Основной источник средств для КТУ - вакантные должности в организациях здравоохранения.

В стране сохраняется потребность во врачах различных специальностей. По данным Фонда ОМС, общее количество вакансий составляет 1 тыс. 596. Наиболее востребованные специалисты - семейные врачи, педиатры и хирурги.

"Вы знаете, что в системе здравоохранения сегодня ощущается значительная нехватка врачей. В стране не хватает 1 тыс. 596 специалистов. В первую очередь это наиболее востребованные направления: семейные врачи, педиатры и хирурги. Конечно, дефицит касается и других категорий, но именно эти специалисты критически важны для системы.

Поэтому вопрос о КТУ (коэффициент трудового участия) здесь не должен стоять на первом месте. Вакантные должности и выделяемые на них средства не должны использоваться для КТУ - это была вынужденная мера", - сказала она.

Оскомбаева проинформировала, что по предварительным расчетам, опытный врач со стажем 10-15 лет, который ранее получал около 18-20 тыс. сомов на руки, после повышения будет получать примерно 44 тыс. сомов, включая президентскую компенсационную выплату.

По данным обзора Минфина, в Кыргызстане в 2026 году средняя зарплата врачей составит 47 тыс. 451 сом при численности 17 тыс. 762 человек. Для сравнения, в 2025 году средняя зарплата врачей была 33 тыс. 621 сом.

Средний медицинский персонал насчитывает 34 тыс. 620 человек. В 2026 году их средняя зарплата составит 32 тыс. 36 сом, тогда как в 2025 году она составляла 23 тыс. 274 сома.

Численность младшего персонала - 16 тыс. 286 человек. Их средняя зарплата в 2026 году останется на уровне 11 тыс. 801 сом, совпадая с показателем 2025 года.

Таким образом, повышение заработной платы затронет все категории медицинских работников, сочетая базовое удвоение должностного оклада с сохранением всех дополнительных государственных выплат и надбавок.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774489740


