Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои

06:07 26.03.2026 ДУШАНБЕ, 24.03.2026 /НИАТ "Ховар"/. Исторический фильм "Сияние звезд: Джами и Навои" готовится к долгожданной премьере. После шести лет напряженной работы режиссеры и творческая команда завершают постпродакшн, создаются дубляжи на таджикском и узбекском языках. Съемки проходили в исторических локациях Таджикистана и Узбекистана, были задействованы сотни актеров, создано более 1 тысячи костюмов, отражающих точность эпохи. Режиссер кинокартины с таджикской стороны Файзулло Файзов рассказал корреспонденту НИАТ "Ховар" о трудностях при съемке фильма, масштабности этого уникального проекта и полученном опыте.







- Файзулло, расскажите, пожалуйста, когда планируется премьера фильма, когда зрители смогут его увидеть в кинотеатрах?



- Мы намерены завершить все оставшиеся работы по подготовке исторического фильма "Сияние звезд: Джами и Навои" к сентябрю, к 35-летию независимости нашей страны. Сейчас мы находимся на этапе постпродакшна. Постпродакшн означает подготовку окончательной версии фильма. То есть мы работаем с композитором, подбираем актеров для озвучивания героев. Мы выполняем дубляж на таджикском языке, а в Узбекистане - на узбекском.



- Как проходил процесс съемок? С какими основными трудностями столкнулась команда во время работы над фильмом?



- Процесс создания исторического фильма шел очень хорошо. Но мы не раз подчеркивали, что это займет много времени. Это вполне естественно. Тем более, что мы уже шесть лет работаем над этим фильмом. Исторический фильм по сравнению с другими жанрами требует больше времени, больше труда и гораздо большего объема исследований. Почему? Потому что создание исторического фильма считается самым сложным видом кино. Ведь в таком фильме у нас есть три главных элемента: прошлое время, исторические места, герои прошлого. Чтобы найти их, создать и показать естественно, чтобы поверил зритель, требуется много времени.



Именно эти три этапа оказались для нас трудными и заняли много времени. У нас не было опыта в создании исторических картин, реквизита, костюмов, локаций. Нам пришлось создавать все заново. Создание всего этого было сложным и потребовало много времени.



Думаю, что последующие исторические фильмы будут даваться немного легче, потому что сейчас у нас уже появился опыт.



- Были ли разногласия или споры между режиссерами и создателями фильма?



- В творческой работе, естественно, возникают споры, особенно между режиссерами, операторами, художниками и другими участниками команды. Потому что у каждого человека в творческой работе свое видение, каждый по-своему видит стиль съемки, режиссерское решение.



Мы не можем сказать, что не было никаких разногласий и никаких споров. Конечно, были и споры, и разные мнения, и бывали дни, когда обсуждения затягивались. Споры продолжались от написания сценария до последних моментов работы над фильмом.



Но мы никогда не забывали главную задачу, поставленную руководителями двух стран, мы создали фильм, в котором показан лучший пример дружбы между Джами и Навои. Лучшим примером дружбы между таджиками и узбеками были Мавлоно Абдурахмон Джами как наставник и Алишер Навои как его ученик.



Именно поэтому мы всегда старались работать в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Если возникали разногласия, мы с режиссером с узбекской стороны сначала садились и решали этот вопрос между собой, а потом уже на площадке старались действовать сообща и единодушно.



- Расскажите о создании костюмов для фильма. Сколько времени и средств было потрачено на их изготовление?



- Подготовка костюмов тоже была очень сложной работой. Потому что нам пришлось шить исторические костюмы. Этот этап требовал обучения, исследования и большого количества времени. Даже вышивка, манера пошива и все детали костюмов должны были соответствовать XV веку. Для этого была создана специальная костюмерная группа.



Под руководством Шухратджона Камолова мы отобрали несколько групп швей. Они работали в разных частях города. Мы с каждой из них разговаривали, обсуждали, анализировали. Они предлагали свои образцы.



Сначала эскизы костюмов разрабатывались на бумаге. Затем приходили артисты, утвержденные на роли, снимались мерки, шились костюмы. Этот этап и занял много времени. Для вышивки и других деталей костюмов мы закупали материалы в Таджикистане, Узбекистане и даже в некоторых других странах.



Было сшито более 1 тысячи костюмов для главных героев и для массовки. Для основных героев было сшито по 3-4 костюма. Для массовых сцен костюмов требовалось много.



- В каких исторических местностях проходили съемки, почему именно эти локации были выбраны?



- Подбор локаций, или мест для съемок, начался примерно в 2021-2022 годах. Мы объехали все города Узбекистана - Самарканд, Бухару, Хиву, Ташкент и другие исторические места. В Таджикистане мы осмотрели Саразм, Гиссарскую крепость, крепость Хулбук, крепость Бальджуван, сад Ирам.



Мы также ездили в Стамбул, где существует специальный киногородок. Мы хотели снять и там некоторые сцены, но потом было решено, что фильм будет полностью снят в Таджикистане и Узбекистане.



В Узбекистане мы в основном снимали в Бухаре и в павильонах "Узбекфильма" в Ташкенте.



В Таджикистане съемки проходили в Гиссарской крепости, в саду Ирам, в павильонах "Таджикфильма", в Исфаре и Худжанде.



При выборе локаций также участвовали научные группы, которые консультировали нас с точки зрения исторической достоверности.



- Сколько актеров принимали участие в фильме? Много ли участников было привлечено в массовых сценах?



- В фильме были сцены, в которых участвовало до тысячи человек, например, сцены праздника Мехргон или сцены на базаре. В таких сценах было невозможно допустить, чтобы перед камерой появился современный костюм. Поэтому нам пришлось полностью подготовить историческую среду.



- Использовались ли при съемках спецэффекты, если да, то какие именно, какова их стоимость?



- Про стоимость, не могу точно сказать, так как я отвечаю за творческую часть. Исторический фильм невозможно представить без больших затрат. Могу лишь сказать, что в таких фильмах расходы очень велики, требуется участие большого количества людей.



Как я уже сказал, у нас были масштабные сцены, такие как праздник Мехргон, рынок, сцены войны.



Для этого требовались многочисленные лошади, войско, а это значит и большое количество людей. Были сцены, для которых требовалось 200 человек. Были сцены, где нужно было 400 человек. А в некоторых сценах участвовало до 800 человек.



Везде, где мы снимали, мы собирали людей из этого же города для массовых сцен и использовали их в кадре. Исторический фильм без спецэффектов почти невозможен, потому что в таких сценах неизбежно появляются вещи, относящиеся к нашему времени. Поэтому нам приходится скрывать или исправлять их с помощью спецэффектов.



Например, есть сцены, где мы не можем привести 400-500 лошадей. Поэтому иногда мы привозим 40 или 50 лошадей, а затем с помощью компьютера и графики визуально увеличиваем их количество. Или бывают случаи, когда в кадре появляется что-то, не соответствующее той эпохе. В таких случаях мы исправляем это при помощи компьютерной обработки.



Одной из самых трудоемких частей работы является именно компьютерная графика. Например, нам нужно показать город Герат. Но как можно показать общий вид большого Герата XV века? Мы не ездили на съемки в Герат, потому что сегодня Герат находится на территории Афганистана.



Поэтому нам пришлось заново воссоздавать Герат той эпохи с помощью компьютерной графики. Точно так же в другой части фильма герои отправляются в город Астарабад, туда, где находились Хусейн Байкара и Узун Хасан, правители той эпохи. Поэтому нам пришлось воссоздать и город Астарабад с помощью графики.



Именно поэтому такие города, как Герат, Астарабад и некоторые другие, существовавшие в XV веке, но утратившие свой прежний облик, восстанавливались с помощью компьютерной графики, чтобы зритель мог увидеть атмосферу той эпохи.



- Как создавалось музыкальное сопровождение фильма? Работали ли вы с какими-то известными композиторами или использовали традиционную музыку?



- Для фильма музыка создается специально. То есть музыку пишет композитор в консультации с режиссером.



Для этого фильма мы сотрудничали с большой группой композиторов, которую возглавляет бухарский композитор Муин Косимзода, у которого в Ташкенте есть большая музыкальная студия и опыт в создании музыки для фильмов.



Мы консультировались с этой группой, нам предложили несколько музыкальных вариантов. Сейчас мы находимся на этапе работы с ними. Мы стараемся, чтобы музыка, создаваемая для фильма, передавала дух восточной музыки.



- Какие моменты съемок особенно запомнились команде или вам лично?



- На мой взгляд, для меня и для всей творческой группы все моменты работы над фильмом были незабываемыми. Потому что мы работали так, как никогда не работали в наших предыдущих фильмах.



Мы работали с большим бюджетом, которого у нас раньше не было, большой командой, около 50 человек участвовали со стороны Таджикистана и примерно 50 человек - со стороны Узбекистана. То есть съемочная группа в общей сложности составляла почти 100 человек.



Впервые мы работали с двумя современными камерами, тогда как раньше обычно работали с одной камерой. Для нас было очень интересно использовать большое количество современной техники. К счастью, мы выполняем большой объем компьютерной и графической работы, это для нас очень увлекательно.



Работать с группой гримеров, которых мы пригласили из Ирана, тоже было очень интересно. Действительно собрана международная команда.



Я уже говорил в одном из интервью, что лично для меня этот процесс продолжался почти шесть лет. Для меня это было словно пятилетний или шестилетний университет.



Все это стало для нас очень большим опытом. К счастью, сегодня можно сказать, что если в начале работы над фильмом мы немного боялись из-за отсутствия опыта, то сегодня ситуация уже изменилась.



Лайло ТОИРИ

НИАТ "Ховар" Источник - Ховар

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774494420





