|Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
12:20 26.03.2026
Некролог - Акматов Абдыкалык
Кыргызская культура понесла тяжелую утрату.
25.03.2026
25 марта 2026 года на 71-м году жизни после болезни скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов.
Член Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов Кыргызской Республики, талантливый актер Абдыкалык Акматов родился в 1955 году в селе Ак-Булак Ноокатского района Ошской области.
Свой творческий путь начал в 1975 году в Ошском областном драматическом театре имени С. Ибраимова в качестве осветителя.
В 1978 году окончил факультет актерского мастерства Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве и получил специальность киноактера. После успешного окончания института всю свою жизнь посвятил кино и сцене, в целом творчеству.
Среди его ярких киноработ можно отметить роли Токтогула Сатылганова в фильме "Кербез", друга Кожожаша в фильме "Потомок белого барса", Доолоса в картине "Сошлись дороги" и многие другие.
В Кыргызском государственном молодежном театре им. Б. Кыдыкеевой в спектакле "Талант и Судьба" сыграл роль казахского режиссера, в спектакле "Боз Бойдок" – роль посредника, А. Усонова в спектакле "Чингиз и Бубусара" и другие.
В Кыргызском государственном театре кукол им. М. Жангазиева он запомнился в ролях Кербена и Вазира в спектакле "Найман эне", Медведя в спектакле "Верный друг", заместителя министра в спектакле "Я тоже хочу замуж" и др.
В Кыргызском национальном академическом театре драмы им. Т. Абдумомунова – роли Бакая в спектакле "Сын Манаса Семетей", Омора в "Совесть не прощает", Коркута в "Коркут Ата" и другие.
Своим многогранным талантом А. Акматов внес значительный вклад в рост и развитие театра, неустанно трудясь на протяжении многих лет. Он был талантливым мастером сцены и кино, воспитывавшим будущее поколение и любящим свою профессию. А. Акматов активно участвовал в крупных государственных и общественных мероприятиях, торжествах, внося вклад в развитие искусства. В последнее время народный артист работал в Национальном театре "Манас", активно участвовал в общественной жизни. Являлся обладателем республиканских и международных наград.
Вклад А. Акматова в сферу культуры и искусства был высоко оценен государством, он был награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики.
Ему присвоены звания "Заслуженный артист Кыргызской Республики" и "Народный артист Кыргызской Республики".
Светлая память о выдающемся актере Абдыкалыке Акматове, посвятившем всю свою жизнь культуре и искусству, особенно кинематографии, и оставившем неизгладимый след, навсегда сохранится в памяти кыргызского народа, поклонников культуры и искусства, коллег, близких родственников и семьи.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного, разделяем горе утраты.
С.Н. Жапаров, М.А. Маматалиев, А.А. Касымалиев, А.К. Койчиев, Э.Ж. Байсалов, Ч.А. Абыкеев, Ы.Ы. Атажанов, М.К. Мамбеталиев, А.Б. Кенжебаев, Д.Т. Шейшеканов, С.А. Раев, С. Шер-Нияз, Ж.О. Кулмамбетов, Т.Т. Казаков, Б.К. Одуракаев, А.А. Суюндуков, Н. Турсунбаев, К. Сейдалиева, Н. Мамбетова, Г. Каниметова, Ч. Думанаев, Т. Актанов, Э. Бекболиев, Ш. Кыдырмаев, А. Сыдыгалива, А. Назаралиева, А. Набиева, Э.Б. Чалабаев, А. Исаков, Ж. Эркинбаев, М. Мамазаирова, К.О. Иманалиев, К.А. Осмонов, А.А. Өзүбеков, М.А. Бегалиев, А.А. Кубат, А.К. Мураталиев,С. Сагынбаев, Т.А. Кулмендеев, Л.В. Анникова, Л. Любомудрова, А.И. Алыбаев, Р.Б. Ставриди, Н. Талантбеков и др.