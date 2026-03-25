Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
12:20 26.03.2026

Некролог - Акматов Абдыкалык
Кыргызская культура понесла тяжелую утрату.

25.03.2026

25 марта 2026 года на 71-м году жизни после болезни скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов.



Член Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов Кыргызской Республики, талантливый актер Абдыкалык Акматов родился в 1955 году в селе Ак-Булак Ноокатского района Ошской области.

Свой творческий путь начал в 1975 году в Ошском областном драматическом театре имени С. Ибраимова в качестве осветителя.

В 1978 году окончил факультет актерского мастерства Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве и получил специальность киноактера. После успешного окончания института всю свою жизнь посвятил кино и сцене, в целом творчеству.

Среди его ярких киноработ можно отметить роли Токтогула Сатылганова в фильме "Кербез", друга Кожожаша в фильме "Потомок белого барса", Доолоса в картине "Сошлись дороги" и многие другие.

В Кыргызском государственном молодежном театре им. Б. Кыдыкеевой в спектакле "Талант и Судьба" сыграл роль казахского режиссера, в спектакле "Боз Бойдок" – роль посредника, А. Усонова в спектакле "Чингиз и Бубусара" и другие.

В Кыргызском государственном театре кукол им. М. Жангазиева он запомнился в ролях Кербена и Вазира в спектакле "Найман эне", Медведя в спектакле "Верный друг", заместителя министра в спектакле "Я тоже хочу замуж" и др.

В Кыргызском национальном академическом театре драмы им. Т. Абдумомунова – роли Бакая в спектакле "Сын Манаса Семетей", Омора в "Совесть не прощает", Коркута в "Коркут Ата" и другие.

Своим многогранным талантом А. Акматов внес значительный вклад в рост и развитие театра, неустанно трудясь на протяжении многих лет. Он был талантливым мастером сцены и кино, воспитывавшим будущее поколение и любящим свою профессию. А. Акматов активно участвовал в крупных государственных и общественных мероприятиях, торжествах, внося вклад в развитие искусства. В последнее время народный артист работал в Национальном театре "Манас", активно участвовал в общественной жизни. Являлся обладателем республиканских и международных наград.

Вклад А. Акматова в сферу культуры и искусства был высоко оценен государством, он был награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики.

Ему присвоены звания "Заслуженный артист Кыргызской Республики" и "Народный артист Кыргызской Республики".

Светлая память о выдающемся актере Абдыкалыке Акматове, посвятившем всю свою жизнь культуре и искусству, особенно кинематографии, и оставившем неизгладимый след, навсегда сохранится в памяти кыргызского народа, поклонников культуры и искусства, коллег, близких родственников и семьи.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного, разделяем горе утраты.

С.Н. Жапаров, М.А. Маматалиев, А.А. Касымалиев, А.К. Койчиев, Э.Ж. Байсалов, Ч.А. Абыкеев, Ы.Ы. Атажанов, М.К. Мамбеталиев, А.Б. Кенжебаев, Д.Т. Шейшеканов, С.А. Раев, С. Шер-Нияз, Ж.О. Кулмамбетов, Т.Т. Казаков, Б.К. Одуракаев, А.А. Суюндуков, Н. Турсунбаев, К. Сейдалиева, Н. Мамбетова, Г. Каниметова, Ч. Думанаев, Т. Актанов, Э. Бекболиев, Ш. Кыдырмаев, А. Сыдыгалива, А. Назаралиева, А. Набиева, Э.Б. Чалабаев, А. Исаков, Ж. Эркинбаев, М. Мамазаирова, К.О. Иманалиев, К.А. Осмонов, А.А. Өзүбеков, М.А. Бегалиев, А.А. Кубат, А.К. Мураталиев,С. Сагынбаев, Т.А. Кулмендеев, Л.В. Анникова, Л. Любомудрова, А.И. Алыбаев, Р.Б. Ставриди, Н. Талантбеков и др.

Источник - President.kg
