Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев

12:32 26.03.2026

Указ Президента Туркменистана Об Атаеве Б.Б.

21.03.2026



Назначить Атаева Бегли Байраммырадовича ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов

г. Ашхабад, 21 марта 2026 г.



Ранее эту должность занимал Батыр Маммедов, который ныне является вице-премьером, курирующим в правительстве сферу науки, образования, здравоохранения и спорта.



Туркменский государственный архитектурно-строительный институт (TDBGI - https://tdbgi.edu.tm/) - ведущее высшее учебное заведение в Ашхабаде, готовящее специалистов для строительной и промышленной отраслей. Создан на базе Туркменского политехнического института. В институте функционируют 8 факультетов, 28 кафедр, обучается более 4600 студентов по 34 специальностям.



Основанный 25-го мая 2012-го года Указом Президента Туркменистана "О создании Туркменского государственного архитектурно-строительного института", Туркменский государственный архитектурно-строительный институт (ТГАСИ) является одним из ведущих высших инженерно-технических учебных заведений и научных центров страны. Институт готовит специалистов для ключевых отраслей строительно-промышленного комплекса Туркменистана, выпуская высококвалифицированных профессионалов по 32 специальностям и 13 направлениям бакалавриата. В настоящее время выпускники нашего института трудятся в учреждениях строительно-промышленного комплекса Туркменистана, такие как Министерства строительства и архитектуры Туркменистана, Министерства промышленности и строительного производства, Министерства энергетики Туркменистана, Государственного концерна "Туркменхимия".



Институт выпустил своих первых специалистов в 2017 году.



Выпускники нашего института играют ключевую роль в развитии строительно-промышленного комплекса, работая над широким спектром задач, от возведения зданий и сооружений до разработки инновационных технологий и материалов. Кроме того, они занимаются разработкой проектно-сметной документации и коллективным управлением.