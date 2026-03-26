Четверг, 26.03.2026
Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
13:10 26.03.2026

Дональд Трамп против нефтяного рынка
26.03.2026

Война в Иране проверяет на прочность терпимость Дональда Трампа к "болям" на нефтяном рынке. Президент США, похоже, резко меняет политический курс в зависимости от колебаний цен на нефть

Инвесторы ищут "болевую точку", которая заставит Дональда Трампа изменить подход к войне в Иране, поскольку посты президента США в социальных сетях вызывают резкие колебания на нефтяном рынке.

Понимание того, когда наступит следующий "момент тако", стало новой навязчивой идеей Уолл-стрит © коллаж FT/Getty Images



С тех пор как Трамп начал войну на Ближнем Востоке, он, как правило, усиливал угрозы в адрес иранского режима по выходным, когда нефтяные рынки закрыты, и намекал на приближающийся мир, когда цены на нефть росли.

Эти заявления являются частью усилий его администрации по сдерживанию роста цен на бензин и дизель, всего за несколько месяцев до промежуточных выборов, когда на повестке дня у избирателей будет стоять вопрос доступности топлива.

Эта закономерность подчеркивает ключевую роль нефтяных рынков в развитии конфликта, а также успех Белого дома - по крайней мере пока - в сдерживании неконтролируемого роста цен на нефть.

Агрессивные заявления Трампа в выходные резко контрастируют с его примирительным тоном после резкого роста цен на нефть. Нефть марки Brent ($ за баррель). Анализ эмоционального состояния сообщения. Эскалация. Деэскалация. Выходные (рынок закрыт). FT. Источник: FT research, LSEG

"Очевидно, что [Трамп] боится высоких цен на бензин... Бензин по цене выше 4 долларов - это политический провал, - сказал Хорхе Монтепеке, нефтяной аналитик из Onyx Capital Group. - С другой стороны, у него есть его эго. Он не может допустить, чтобы его считали проигравшим".

9 марта нефть марки Brent достигла максимума в 119 долларов за баррель и за последние несколько недель сильно колебалась в цене из-за того, что Иран наносил удары по судам, проходящим через Ормузский пролив, и энергетическим объектам в Персидском заливе.

Заявления администрации Трампа привели к снижению цен на нефть. Изменение нефти марки Brent. Дата. Изменение спустя час (%). Сообщение. 9 марта. -9,75%. Трамп заявил телеканалу CBS, что война против Ирана была "практически завершена", и отметил, что в стране "в военном смысле ничего не осталось". 10 марта. -2,39%. Министр энергетики Крис Райт ложно заявил на X, что ВМС США сопровождали корабль через Ормузский пролив, после чего удалил сообщение. 19 марта. -0,73%. В интервью телеканалу Fox News Скотт Бессент заявил, что США могли бы увеличить добычу нефти, чтобы снизить цену. 20 марта. -2,66%. Трамп опубликовал в Truth Social сообщение о том, что он рассматривает возможность "свертывания" войны США против Ирана, поскольку американские военные "очень близки" к достижению своих целей. 23 марта. -6,48%. Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение о том, что США провели "очень хорошие и продуктивные" переговоры с Ираном по вопросу прекращения войны на Ближнем Востоке. В результате переговоров за последние два дня, по его словам, он отложил возможные удары по иранским энергетическим объектам и электростанциям. FT. Источник: LSEG, FT research

Американские потребители и компании начинают ощущать последствия: цены на бензин выросли более чем на треть и составляют почти 4 доллара за галлон, а цены на дизельное топливо - важнейший вид топлива для промышленности - превысили 5 долларов.

Один из ведущих трейдеров на энергетическом рынке указал на то, что, по его мнению, является четкой закономерностью: всякий раз, когда цены на американскую нефть, которые в настоящее время примерно на 10 долларов ниже цен на нефть марки Brent, приближались к отметке в 95–100 долларов за баррель, риторика администрации о деэскалации усиливалась, а на рынке все громче звучали предположения о возможном вмешательстве государства в нефтяной рынок.

По их словам, до сих пор такая "заморозка" помогала сдерживать рост цен. Но они также предупредили, что рынок может резко пойти вверх, если возникнет дефицит.

Индекс финансового давления Deutsche Bank достиг рекордного уровня. Индекс давления Deutsche Bank (%). Тарифы "Дня освобождения". Отложены. Начало войны с Ираном. 10. 5. 0. -5. Апрель 2025 г. Июль 2025 г. Октябрь 2025 г. Январь 2026 г. FT. Источник: Deutsche Bank. Индекс инфляционного давления рассчитывается как равновесное изменение индекса S&P 500 за 20 дней, доходности 10-летних казначейских облигаций США, уровня одобрения Трампа и прогнозируемой инфляции на 1 год вперед.

Некоторые трейдеры заявили, что, по их мнению, цены на нефть должны быть выше, учитывая масштабы кризиса, вызванного войной в Иране, но мало кто осмеливается торговать вопреки заявлениям Трампа в социальных сетях и телевизионных интервью, которые, по их мнению, направлены на снижение цен.

"Эти утверждения полностью ложны. Президент Трамп был абсолютно откровенен с американцами по поводу этих временных, краткосрочных сбоев в работе системы и сосредоточен на том, чтобы поступать правильно - устранять угрозу, которую иранский террористический режим представляет для Америки и наших союзников", - заявила пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс.

Инвесторы привыкли к непредсказуемой политике Трампа с тех пор, как в прошлом году в это же время он метался из стороны в сторону в вопросе тарифов, из-за чего появилась фраза "Трамп всегда трусит".

Однако противоречивые заявления, сделанные Трампом на прошлой неделе, вывели его непредсказуемость на новый уровень.

С пятницы администрация США угрожает высвободить сотни миллионов баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва, перебрасывает на Ближний Восток элитных десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии и угрожает "уничтожить" иранские электростанции. При этом она утверждает, что мирные переговоры с неназванными иранскими официальными лицами продвигаются успешно.

Война в Иране привела к резкому росту цен на бензин и стоимости заимствований в США. Цена на бензин (доллары за галлон). Начало войны с Ираном. Доходность 10-летних казначейских облигаций (%). Начало войны с Ираном. FT. Источник: AAA, Bloomberg, LSEG

"Сейчас так много противоречивых заголовков, свидетельствующих то об усилении, то о деэскалации конфликта в Иране, что мы уже не в состоянии отличить правду от вымысла", - сказал Майк О’Рурк из нью-йоркской брокерской компании Jones Trading.

Тем временем стоимость заимствований в США достигла самого высокого уровня почти за 12 месяцев, поскольку дорожающая нефть повышает инфляционные ожидания и заставляет трейдеров признать, что Федеральная резервная система может не снизить процентные ставки в этом году.

Доходность 10-летних казначейских облигаций, которая определяет стоимость государственных заимствований, в этом месяце выросла примерно на 0,4 процентных пункта - это худший показатель с конца 2024 года.

Понимание того, когда наступит следующий момент "Тако", стало новой навязчивой идеей Уолл-стрит. Глава отдела кросс-активов Deutsche Bank Максимилиан Улер на этой неделе разработал "индекс давления" как "показатель грядущих изменений в риторике или стратегических корректировок со стороны администрации США".

Индекс учитывает изменение рейтинга одобрения Трампа за месяц, инфляционные ожидания на год, динамику индекса S&P 500 и доходность казначейских облигаций США.

"Если индекс вырастет, вероятность того, что администрация США предпримет стратегические коррективы, возрастет, - сказал Улир. - Если пострадают все четыре болевые точки, стимул к корректировке будет очень сильным". В настоящее время индекс находится на самом высоком уровне с момента возвращения Трампа на пост президента.

Моника Дефенд, глава инвестиционного института Amundi, заявила, что во время своего второго президентского срока Трамп стал "гораздо более чувствительным" к доходности казначейских облигаций.

"Как только доходность [10-летних] казначейских облигаций приближается к 4,5 %, администрация начинает сильно нервничать, и обычно именно в этот момент они начинают действовать. Инвесторам нужно быть готовыми к этому", - сказала она.

Другие инвесторы просто выжидают, пока уляжется шумиха, опасаясь, что их застанет врасплох следующий пост Трампа в Truth Social.

"Мы все делаем одно и то же - ничего не делаем, - сказал директор по инвестициям одного из североамериканских хедж-фондов. - Нельзя открывать короткие позиции по нефти, потому что она легко может подорожать до 150 долларов. Или война может закончиться за пять минут".

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774519800


