Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
16:09 26.03.2026

"Ф" УПАЛА, "Л" ПРОПАЛА: ПОЧЕМУ США С ТРУДОМ ИСПОЛЬЗУЮТ АВИАНОСЦЫ ДЛЯ УДАРОВ ПО ИРАНУ

Под буквами подразумеваются конкретные корабли:
"Ф" - USS Gerald R. Ford - был вынужден покинуть зону операций и отправиться на ремонт в бухту Суда на Крите.
"Л" - USS Abraham Lincoln - после периода активного дежурства этот авианосец покинул Оманский залив.



Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН, автор канала @kramnikcat

На новейшем американском авианосце Gerald R. Ford после недавнего пожара нашли очередные технические проблемы, не позволяющие рассчитывать на его скорое возвращение в строй. Оказалось, что функционирование как самого корабля, так и встроенных в него механизмов поддержания летной годности авиапарка и его боевых возможностей под большим вопросом. Что происходит с кораблем, призванным быть одним из главных элементов американской морской мощи?

Те, кто следит за этой эпопеей, знают, что Gerald R. Ford стал проблемным еще в ходе постройки, даже без учета его цены. Достаточно сказать, что сама постройка с испытаниями существенно затянулась: формально переданный заказчику в 2017 году корабль достиг боевой готовности лишь пять лет спустя. Разумеется, любая техника со временем усложняется, однако подобные "сдвиги вправо", как правило, означают, что уровень производственных возможностей перестает отвечать сложности реализуемых проектов. Учитывая, что аналогичные проблемы, помимо Gerald R. Ford, наблюдались и с другими проектами новых кораблей для ВМС США, это позволяет говорить о кризисе военного судостроения в США в целом.

Проблемы в разное время фиксировались практически на всех основных узлах, от работоспособности которых зависит готовность корабля в принципе. Это электромагнитные катапульты, аэрофинишер, электромагнитные подъемники для подачи авиационного боекомплекта на полетную палубу, ряд общекорабельных систем и т. д.

Сам по себе высокий уровень технической новизны не обязательно сулит проблемы с освоением корабля, но их вероятность резко возрастает. Особенно с учетом падения качества личного состава ВМС США в силу стагнирующих объемов денежного довольствия и роста доли мигрантов в составе экипажей.

Впрочем, вернемся непосредственно к Gerald R. Ford. На сегодняшний день корабль находится в море уже девять месяцев при стандартной продолжительности плавания шесть-семь месяцев. В итоге перспектива отправиться воевать с Ираном вместо перехода домой была воспринята довольно нервно. И один из главных вопросов, которые будет решать следствие по этому делу: не мог ли пожар, возникший в корабельной прачечной, оказаться следствием поджога? Авианосец в итоге придется отправлять на не самый простой ремонт. И чтобы поддерживать численный состав, США вынуждены оценивать возможность оставить в строю атомный авианосец Nimitz, головной корабль серии, который должны были списать по возрасту, и отправку в регион вместо Gerald R. Ford последнего Nimitz - авианосца George H.W. Bush. И это не считая того, что еще один Nimitz - авианосец USS Abraham Lincoln - пришлось убрать подальше от берегов Ирана во избежание попадания противокорабельных ракет.

Почему с новым кораблем США так много проблем? Та же вакуумная канализационная система, например, более-менее нормально работает в торговом флоте, но, попав на военный корабль, начинает капризничать. Это происходит потому, что попытки сэкономить на военных технологиях, внедряя в них неадаптированное гражданское "железо" и экологические фильтры, превращают современный военный корабль в дорогую, но хрупкую игрушку. А если добавить к этому недостаточно подготовленный и демотивированный экипаж, то техника становится опаснее для своих, чем для врага.

Сколько таких бюджетных решений встретится на новом авианосце и остальных кораблях этого проекта, США еще предстоит узнать. Пока можно говорить, что это единичный случай (хотя если это саботаж, то он будет не первым). Снижение боеготовности ВМС США наблюдается не первый год. Как это скажется на способности Штатов отправлять авианосцы туда, куда им нужно, нам еще предстоит увидеть.

Источник - Специально для RT
