|Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
16:09 26.03.2026
"Ф" УПАЛА, "Л" ПРОПАЛА: ПОЧЕМУ США С ТРУДОМ ИСПОЛЬЗУЮТ АВИАНОСЦЫ ДЛЯ УДАРОВ ПО ИРАНУ
Под буквами подразумеваются конкретные корабли:
"Ф" - USS Gerald R. Ford - был вынужден покинуть зону операций и отправиться на ремонт в бухту Суда на Крите.
"Л" - USS Abraham Lincoln - после периода активного дежурства этот авианосец покинул Оманский залив.
Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН, автор канала @kramnikcat
На новейшем американском авианосце Gerald R. Ford после недавнего пожара нашли очередные технические проблемы, не позволяющие рассчитывать на его скорое возвращение в строй. Оказалось, что функционирование как самого корабля, так и встроенных в него механизмов поддержания летной годности авиапарка и его боевых возможностей под большим вопросом. Что происходит с кораблем, призванным быть одним из главных элементов американской морской мощи?
Те, кто следит за этой эпопеей, знают, что Gerald R. Ford стал проблемным еще в ходе постройки, даже без учета его цены. Достаточно сказать, что сама постройка с испытаниями существенно затянулась: формально переданный заказчику в 2017 году корабль достиг боевой готовности лишь пять лет спустя. Разумеется, любая техника со временем усложняется, однако подобные "сдвиги вправо", как правило, означают, что уровень производственных возможностей перестает отвечать сложности реализуемых проектов. Учитывая, что аналогичные проблемы, помимо Gerald R. Ford, наблюдались и с другими проектами новых кораблей для ВМС США, это позволяет говорить о кризисе военного судостроения в США в целом.
Проблемы в разное время фиксировались практически на всех основных узлах, от работоспособности которых зависит готовность корабля в принципе. Это электромагнитные катапульты, аэрофинишер, электромагнитные подъемники для подачи авиационного боекомплекта на полетную палубу, ряд общекорабельных систем и т. д.
Сам по себе высокий уровень технической новизны не обязательно сулит проблемы с освоением корабля, но их вероятность резко возрастает. Особенно с учетом падения качества личного состава ВМС США в силу стагнирующих объемов денежного довольствия и роста доли мигрантов в составе экипажей.
Впрочем, вернемся непосредственно к Gerald R. Ford. На сегодняшний день корабль находится в море уже девять месяцев при стандартной продолжительности плавания шесть-семь месяцев. В итоге перспектива отправиться воевать с Ираном вместо перехода домой была воспринята довольно нервно. И один из главных вопросов, которые будет решать следствие по этому делу: не мог ли пожар, возникший в корабельной прачечной, оказаться следствием поджога? Авианосец в итоге придется отправлять на не самый простой ремонт. И чтобы поддерживать численный состав, США вынуждены оценивать возможность оставить в строю атомный авианосец Nimitz, головной корабль серии, который должны были списать по возрасту, и отправку в регион вместо Gerald R. Ford последнего Nimitz - авианосца George H.W. Bush. И это не считая того, что еще один Nimitz - авианосец USS Abraham Lincoln - пришлось убрать подальше от берегов Ирана во избежание попадания противокорабельных ракет.
Почему с новым кораблем США так много проблем? Та же вакуумная канализационная система, например, более-менее нормально работает в торговом флоте, но, попав на военный корабль, начинает капризничать. Это происходит потому, что попытки сэкономить на военных технологиях, внедряя в них неадаптированное гражданское "железо" и экологические фильтры, превращают современный военный корабль в дорогую, но хрупкую игрушку. А если добавить к этому недостаточно подготовленный и демотивированный экипаж, то техника становится опаснее для своих, чем для врага.
Сколько таких бюджетных решений встретится на новом авианосце и остальных кораблях этого проекта, США еще предстоит узнать. Пока можно говорить, что это единичный случай (хотя если это саботаж, то он будет не первым). Снижение боеготовности ВМС США наблюдается не первый год. Как это скажется на способности Штатов отправлять авианосцы туда, куда им нужно, нам еще предстоит увидеть.