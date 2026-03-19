ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта

00:05 27.03.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала ключевые события 26 марта в разрезе СВО. Русские войска начали окружение гарнизона ВСУ в Белицком. Зеленский признал, что по его вине объектовая ПВО лишилась поддержки операторов дронов-перехватчиков, переброшенных на Ближний Восток. В Одессе вооруженный уклонист расстрелял полицейский пост и оказал сопротивление спецназу.



