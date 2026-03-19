00:05 27.03.2026
ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала ключевые события 26 марта в разрезе СВО. Русские войска начали окружение гарнизона ВСУ в Белицком. Зеленский признал, что по его вине объектовая ПВО лишилась поддержки операторов дронов-перехватчиков, переброшенных на Ближний Восток. В Одессе вооруженный уклонист расстрелял полицейский пост и оказал сопротивление спецназу.
Особая степень напряжения
Подразделения 2-й и 51-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ продолжают разрушать оборону ВСУ на Добропольском направлении. Наиболее напряженные участки – окрестности Гришино, Белицкое и район Нового Донбасса.
Силы 2-й ОА выбили подразделения 32-й ОМБр с позиций к западу и северо-западу от Гришино. Активная авиационная поддержка играет ключевую роль: корректируемые авиабомбы эффективно подавляют оборону при наличии развитых укреплений. Готовится штурм Новоалександровки – наши передовые группы вышли на дистанцию атаки.
В полосе 51-й армии штурмовые подразделения обходят Белицкое с запада. С учетом восточной дуги охвата украинский гарнизон рискует оказаться в окружении. Маневр также направлен на выход к маршрутам возможного отступления противника, чтобы поставить их под прямой огневой контроль.
Командование 51-й ОА действует с учетом ограничений. Быстрое пресечение отхода ВСУ через район шахты "Белицкая" маловероятно: неприятель оказывает упорное сопротивление, а его вытеснение с террикона крайне затруднено. Даже при ударах объемно-детонирующими боеприпасами оборона сохраняется, пока существует возможность переброски пехоты. Это означает затяжной характер боев и готовность противника не считаться с потерями.
В районе Нового Донбасса подразделения ВС РФ продвигаются к северу, укрепляя фланги. Силы 1-го АК НГУ безуспешно пытаются вернуть населенный пункт.
Подтверждения не заставили себя ждать
Ранее Readovka сообщала о конфликте между Робертом "Мадяром" Бровди и мэром Львова Андреем Садовым. Претензии касались расходов городского бюджета на дроны-перехватчики, которые не обеспечили защиту от налетов русских БПЛА. Силы ПВО и подразделения СБС не проявили эффективности, а "Герани" достигли целей.
В ответ Бровди опубликовал резкое заявление в адрес мэра. По оценке редакции, подобная реакция могла быть связана с переброской части подразделений СБС, специализирующихся на перехвате дронов, за пределы Украины. Позднее Зеленский фактически подтвердил эту версию.
"К нам обратились Соединенные Штаты Америки по поводу их баз на территории ближневосточных стран. К нам также обратились Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт. С рядом стран мы уже работаем: наши экспертные команды на месте – оценивают ситуацию и делятся опытом. Речь идет о возможных поставках отдельных решений, имеющихся у Украины", – заявил он в интервью Le Monde.
Опыт текущего конфликта показывает: заявления о будущих поставках часто прикрывают уже состоявшиеся. Таким образом, Зеленский фактически спутал карты президенту США Трампу, ранее заявлявшему о категорическом отказе Киеву. Одновременно он поставил в сложное положение Бровди: командующему СБС ВСУ теперь сложно объяснить низкую эффективность подразделений и даже публично отреагировать – глава незалежной раскрыл ситуацию. В итоге высшему военному руководству противника остается лишь молчать. При этом у граждан Украины неизбежно возникает вопрос, куда уходят их средства и имущество.
"Посвідчення!" – "А очередь не хочешь?"
Поздним вечером 25 марта на окраине Одессы полицейский патруль остановил автомобиль для проверки документов. В ответ по нему открыли огонь из автоматического оружия: правоохранители были ранены, стрелявший скрылся.
По данным Нацполиции Украины, нападавший – уклонист от мобилизации, не проходивший службу в ВСУ или НГУ. В отличие от дезертиров, использующих вынесенное из армии оружие, в данном случае, вероятно, речь идет о приобретении его на стороне. Очевидцы сообщают о применении автоматического оружия, что указывает на подготовленность стрелка. Он передвигался по городу незадолго до комендантского часа (с 23:00), когда риск встретить группы ТЦК минимален, но вероятность столкновения с полицией сохраняется.
На Украине, возможно, сформирован один из крупнейших черных рынков оружия в Евразии. Теневой оборот не поддается оценке. Этому способствовало упрощение в 2023 году процедуры списания вооружений в ВСУ: участие представителей МВД больше не требуется, что открыло возможности для незаконного сбыта. В результате приобретение даже автоматического оружия не представляет большой проблемы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стрелка обнаружили в сельской местности Одесской области. Прибывшему спецназу "Корд" он отказался сдаться, начав стрельбу, после чего был убит ответным огнем. Это заставляет задаться вопросом, насколько украинец был мотивирован, если оказывал сопротивление до конца.
Вчера, 25 марта, главным событием дня стала подготовка ВС РФ к очередной попытке ВСУ перейти в контрнаступление на Запорожском направлении.