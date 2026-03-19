Пятница, 27.03.2026
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
00:05 27.03.2026

Редакция Readovka собрала ключевые события 26 марта в разрезе СВО. Русские войска начали окружение гарнизона ВСУ в Белицком. Зеленский признал, что по его вине объектовая ПВО лишилась поддержки операторов дронов-перехватчиков, переброшенных на Ближний Восток. В Одессе вооруженный уклонист расстрелял полицейский пост и оказал сопротивление спецназу.



Особая степень напряжения

Подразделения 2-й и 51-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ продолжают разрушать оборону ВСУ на Добропольском направлении. Наиболее напряженные участки – окрестности Гришино, Белицкое и район Нового Донбасса.

Силы 2-й ОА выбили подразделения 32-й ОМБр с позиций к западу и северо-западу от Гришино. Активная авиационная поддержка играет ключевую роль: корректируемые авиабомбы эффективно подавляют оборону при наличии развитых укреплений. Готовится штурм Новоалександровки – наши передовые группы вышли на дистанцию атаки.

В полосе 51-й армии штурмовые подразделения обходят Белицкое с запада. С учетом восточной дуги охвата украинский гарнизон рискует оказаться в окружении. Маневр также направлен на выход к маршрутам возможного отступления противника, чтобы поставить их под прямой огневой контроль.

Командование 51-й ОА действует с учетом ограничений. Быстрое пресечение отхода ВСУ через район шахты "Белицкая" маловероятно: неприятель оказывает упорное сопротивление, а его вытеснение с террикона крайне затруднено. Даже при ударах объемно-детонирующими боеприпасами оборона сохраняется, пока существует возможность переброски пехоты. Это означает затяжной характер боев и готовность противника не считаться с потерями.

В районе Нового Донбасса подразделения ВС РФ продвигаются к северу, укрепляя фланги. Силы 1-го АК НГУ безуспешно пытаются вернуть населенный пункт.

Подтверждения не заставили себя ждать

Ранее Readovka сообщала о конфликте между Робертом "Мадяром" Бровди и мэром Львова Андреем Садовым. Претензии касались расходов городского бюджета на дроны-перехватчики, которые не обеспечили защиту от налетов русских БПЛА. Силы ПВО и подразделения СБС не проявили эффективности, а "Герани" достигли целей.

В ответ Бровди опубликовал резкое заявление в адрес мэра. По оценке редакции, подобная реакция могла быть связана с переброской части подразделений СБС, специализирующихся на перехвате дронов, за пределы Украины. Позднее Зеленский фактически подтвердил эту версию.

"К нам обратились Соединенные Штаты Америки по поводу их баз на территории ближневосточных стран. К нам также обратились Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт. С рядом стран мы уже работаем: наши экспертные команды на месте – оценивают ситуацию и делятся опытом. Речь идет о возможных поставках отдельных решений, имеющихся у Украины", – заявил он в интервью Le Monde.

Опыт текущего конфликта показывает: заявления о будущих поставках часто прикрывают уже состоявшиеся. Таким образом, Зеленский фактически спутал карты президенту США Трампу, ранее заявлявшему о категорическом отказе Киеву. Одновременно он поставил в сложное положение Бровди: командующему СБС ВСУ теперь сложно объяснить низкую эффективность подразделений и даже публично отреагировать – глава незалежной раскрыл ситуацию. В итоге высшему военному руководству противника остается лишь молчать. При этом у граждан Украины неизбежно возникает вопрос, куда уходят их средства и имущество.

"Посвідчення!" – "А очередь не хочешь?"

Поздним вечером 25 марта на окраине Одессы полицейский патруль остановил автомобиль для проверки документов. В ответ по нему открыли огонь из автоматического оружия: правоохранители были ранены, стрелявший скрылся.

По данным Нацполиции Украины, нападавший – уклонист от мобилизации, не проходивший службу в ВСУ или НГУ. В отличие от дезертиров, использующих вынесенное из армии оружие, в данном случае, вероятно, речь идет о приобретении его на стороне. Очевидцы сообщают о применении автоматического оружия, что указывает на подготовленность стрелка. Он передвигался по городу незадолго до комендантского часа (с 23:00), когда риск встретить группы ТЦК минимален, но вероятность столкновения с полицией сохраняется.

На Украине, возможно, сформирован один из крупнейших черных рынков оружия в Евразии. Теневой оборот не поддается оценке. Этому способствовало упрощение в 2023 году процедуры списания вооружений в ВСУ: участие представителей МВД больше не требуется, что открыло возможности для незаконного сбыта. В результате приобретение даже автоматического оружия не представляет большой проблемы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стрелка обнаружили в сельской местности Одесской области. Прибывшему спецназу "Корд" он отказался сдаться, начав стрельбу, после чего был убит ответным огнем. Это заставляет задаться вопросом, насколько украинец был мотивирован, если оказывал сопротивление до конца.

Вчера, 25 марта, главным событием дня стала подготовка ВС РФ к очередной попытке ВСУ перейти в контрнаступление на Запорожском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774559100


