После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС

01:31 27.03.2026

Начальник Генерального штаба проверил боеготовность кораблей Военно-морских сил

25 марта 2026



В Актауском гарнизоне первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Каныш Абубакиров осуществил всестороннюю оценку готовности Военно-морских сил, включая боевую, техническую и оперативную составляющие.



Акцент был сделан на организацию несения дежурства, боевой подготовки и жизнедеятельности подразделений. Первый заместитель министра обороны ознакомился с условиями службы и быта моряков, изучил их обеспеченность материально-техническими средствами.



На построении личного состава десантно-штурмового батальона морской пехоты Военно-морских сил ВС РК генерал-лейтенант Каныш Абубакиров выразил признательность военнослужащим за добросовестное служение и преданность воинскому долгу.



– Искренне благодарю ваших родителей за воспитание достойных, сильных духом сыновей. На службе вы приобрели отличный опыт. Уверен, что и в дальнейшем вы будете надежной опорой и настоящими патриотами страны, – обратился он к бойцам бригады.



На ракетно-артиллерийском корабле "Орал" генерал-лейтенант К. Абубакиров проверил готовность систем вооружения, навигации и радиотехнического оборудования. В ходе учебной тренировки были отработаны действия экипажа при выполнении огневых задач и оценена слаженность личного состава.



Начальник Генерального штаба также проверил готовность противодиверсионного катера "Кайсар" и спецподразделений к защите казахстанской акватории Каспийского моря и портовых зон от возможных подводных и надводных угроз.



Он подчеркнул, что Военно-морские силы Казахстана играют ключевую роль в поддержании региональной стабильности, поэтому их модернизация остается одним из приоритетов оборонного ведомства.



По завершении инспекции первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Каныш Абубакиров поставил конкретные задачи, направленные на совершенствование боевой подготовки и укрепление слаженности подразделений.