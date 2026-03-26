НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"

04:45 27.03.2026

Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"

Затягивание ближневосточного конфликта нанесло серьезный удар по Республиканской партии



Геннадий Петров

26.03.2026



Неутешительные для президента США Дональда Трампа данные показывают свежие социологические опросы. Его рейтинг пробил очередное "дно": 36% одобряющих деятельность главы государства. Такой низкой поддержки у него не было за весь нынешний президентский срок. Показателем непопулярности Трампа стали проигрыши кандидатов от Республиканской партии на местных выборах в своих традиционных электоральных оплотах. Популярность главы государства тянет вниз непопулярная война на Ближнем Востоке.



Трамп призвал американцев потерпеть во имя победы над Ираном. На ежегодном мероприятии республиканцев, ужине Национального республиканского комитета Конгресса США, он произнес речь. В ней Трамп сообщил, что, оказывается, повышение цены на нефть из-за войны с Ираном – это то, что он ожидал. "Я думал, что все будет намного хуже. Я думал, что цены на энергию и нефть вырастут сильнее. Я думал, что фондовый рынок в какой-то мере упадет. Но это было для меня не важно, это краткосрочно. То, что нам нужно было сделать, – это избавиться от раковой опухоли, нам нужно было вырезать ее. Раком был Иран с ядерным оружием", – сказал американский президент.



Призыв потерпеть ради достижения великой цели, по-видимому, не находит благодарного отклика у американских слушателей Трампа. Рейтинг главы государства, и до начала боевых действий против Ирана снижавшийся, теперь, похоже, обваливается. Согласно опросу Reuters/Ipsos, деятельность Трампа одобряют 36% граждан. Неделей ранее этот показатель составлял 40%. Большинство (61%) американцев не одобрили решение Трампа атаковать Иран.



Безусловно, можно вслед за американским президентом обвинять социологов в ангажированности. Однако против Трампа – результаты выборов на местном уровне. Республиканцы их проигрывают, причем там, где, казалось бы, не могли проиграть.



Во вторник, 24 марта, произошел форменный конфуз для сторонников президента: кандидат от Демократической партии Эмили Грегори выиграла выборы в законодательный орган штата Флорида не где-нибудь, а в 87-м округе.



К нему относится поместье Трампа Мар-а-Лаго. В нем президент живет и работает. Грегори, скромная владелица небольшого бизнеса в сфере фитнеса, обошла республиканца Джона Мейплса, за которого агитировал лично Трамп.



Вдохновленный этой победой лидер демократов в Палате представителей конгрессмен Хаким Джеффрис объявил, что победа над Республиканской партией на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс у его однопартийцев в кармане. Он предостерег трамписта, губернатора Флориды Рона Десантиса, от попыток манипулировать голосованием в штате путем передела избирательных округов. Такие планы у местных республиканцев есть – благо аналогичные "опыты" уже проводились в разных уголках Америки. "Мы разгромим республиканцев на выборах в ноябре, даже если Десантис перекроит границы избирательных округов", – сказал Джеффрис.



Демократы уже считают Трампа токсичной "хромой уткой" Республиканской партии. "Хромыми утками" в США называют президентов, которые не имеют права или возможности, в силу своей непопулярности, переизбираться. Действительно ли мрачные прогнозы относительно политических перспектив Трампа и его партии, если она не сможет отмежеваться от своего лидера, оправданны?



По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, списывать со счетов американского президента, конечно, рано. "В американской политике бывает много неожиданных поворотов. Но очевидно одно: затягивание военного конфликта с Ираном будет способствовать падению рейтинга Трампа", – сказал он в комментарии "НГ".



При этом и завершение боевых действий любой ценой президенту не нужно. "США говорят, что войну Америки выигрывает Америка, а проигрывает действующая администрация Белого дома. Действительно, в американской политической традиции военное поражение принято приписывать президенту", – считает Васильев. Поэтому Трампу нужно выйти из вооруженного конфликта так, чтобы создалось впечатление победы. А это очень непросто.



Между тем пока, если верить соцопросу The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, президент пользуется поддержкой своих однопартийцев. Республиканцы в целом одобряют даже начало войны с Ираном (63% поддерживают дистанционные удары по этой стране, 59% – убийства иранских лидеров). Правда, поддержка заканчивается, когда речь заходит о наземной операции. Против нее 47% республиканцев (за – только 20%). Среди прочих американских избирателей процент выступающих против наземного вторжения в Иран еще выше.



* * *



За ситуацией в США следят и российские Telegram-каналы.



"Могут ли Дональд Фредович сотоварищи целенаправленно играть на рынке, используя для этого возможности POTUS-а по воздействию на общественное мнение?, - задаются вопросом авторы канала "Мышь в овощном". - Если выбирать ответ на данный вопрос из" может/не может", то выбрать придется "да, безусловно": у 45/47-го президента США для этого есть как необходимые возможности, так и соответствующая мотивация. Речь идет не о том, что мы держали свечку – но исключительно о возможностях, отрицать наличие которых попросту глупо. Так что, если тема интересна, то можно перейти на следующий уровень ее обсуждения. И погадать о том, является ли такая игра неким приятным бонусом от американского нападения на Иран – или война затевалась именно для того, чтобы правильные люди смогли бы на ней заработать таким оригинальным способом".



"Пентагон может перенаправить на Ближний Восток вооружения, изначально предназначавшиеся для Украины - в том числе ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot и систем THAAD. Об этом пишет Washington Post. Показательно, что речь идет о вооружениях в рамках программы PURL - инициативы, которую Трамп и Рютте анонсировали в июле 2025 года как замену бесплатным поставкам", - пишет "Темник".