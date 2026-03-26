Пятница, 27.03.2026
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
04:45 27.03.2026

Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
Затягивание ближневосточного конфликта нанесло серьезный удар по Республиканской партии

Геннадий Петров
26.03.2026

Неутешительные для президента США Дональда Трампа данные показывают свежие социологические опросы. Его рейтинг пробил очередное "дно": 36% одобряющих деятельность главы государства. Такой низкой поддержки у него не было за весь нынешний президентский срок. Показателем непопулярности Трампа стали проигрыши кандидатов от Республиканской партии на местных выборах в своих традиционных электоральных оплотах. Популярность главы государства тянет вниз непопулярная война на Ближнем Востоке.

Трамп призвал американцев потерпеть во имя победы над Ираном. На ежегодном мероприятии республиканцев, ужине Национального республиканского комитета Конгресса США, он произнес речь. В ней Трамп сообщил, что, оказывается, повышение цены на нефть из-за войны с Ираном – это то, что он ожидал. "Я думал, что все будет намного хуже. Я думал, что цены на энергию и нефть вырастут сильнее. Я думал, что фондовый рынок в какой-то мере упадет. Но это было для меня не важно, это краткосрочно. То, что нам нужно было сделать, – это избавиться от раковой опухоли, нам нужно было вырезать ее. Раком был Иран с ядерным оружием", – сказал американский президент.

Призыв потерпеть ради достижения великой цели, по-видимому, не находит благодарного отклика у американских слушателей Трампа. Рейтинг главы государства, и до начала боевых действий против Ирана снижавшийся, теперь, похоже, обваливается. Согласно опросу Reuters/Ipsos, деятельность Трампа одобряют 36% граждан. Неделей ранее этот показатель составлял 40%. Большинство (61%) американцев не одобрили решение Трампа атаковать Иран.

Безусловно, можно вслед за американским президентом обвинять социологов в ангажированности. Однако против Трампа – результаты выборов на местном уровне. Республиканцы их проигрывают, причем там, где, казалось бы, не могли проиграть.

Во вторник, 24 марта, произошел форменный конфуз для сторонников президента: кандидат от Демократической партии Эмили Грегори выиграла выборы в законодательный орган штата Флорида не где-нибудь, а в 87-м округе.

К нему относится поместье Трампа Мар-а-Лаго. В нем президент живет и работает. Грегори, скромная владелица небольшого бизнеса в сфере фитнеса, обошла республиканца Джона Мейплса, за которого агитировал лично Трамп.

Вдохновленный этой победой лидер демократов в Палате представителей конгрессмен Хаким Джеффрис объявил, что победа над Республиканской партией на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс у его однопартийцев в кармане. Он предостерег трамписта, губернатора Флориды Рона Десантиса, от попыток манипулировать голосованием в штате путем передела избирательных округов. Такие планы у местных республиканцев есть – благо аналогичные "опыты" уже проводились в разных уголках Америки. "Мы разгромим республиканцев на выборах в ноябре, даже если Десантис перекроит границы избирательных округов", – сказал Джеффрис.

Демократы уже считают Трампа токсичной "хромой уткой" Республиканской партии. "Хромыми утками" в США называют президентов, которые не имеют права или возможности, в силу своей непопулярности, переизбираться. Действительно ли мрачные прогнозы относительно политических перспектив Трампа и его партии, если она не сможет отмежеваться от своего лидера, оправданны?

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, списывать со счетов американского президента, конечно, рано. "В американской политике бывает много неожиданных поворотов. Но очевидно одно: затягивание военного конфликта с Ираном будет способствовать падению рейтинга Трампа", – сказал он в комментарии "НГ".

При этом и завершение боевых действий любой ценой президенту не нужно. "США говорят, что войну Америки выигрывает Америка, а проигрывает действующая администрация Белого дома. Действительно, в американской политической традиции военное поражение принято приписывать президенту", – считает Васильев. Поэтому Трампу нужно выйти из вооруженного конфликта так, чтобы создалось впечатление победы. А это очень непросто.

Между тем пока, если верить соцопросу The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, президент пользуется поддержкой своих однопартийцев. Республиканцы в целом одобряют даже начало войны с Ираном (63% поддерживают дистанционные удары по этой стране, 59% – убийства иранских лидеров). Правда, поддержка заканчивается, когда речь заходит о наземной операции. Против нее 47% республиканцев (за – только 20%). Среди прочих американских избирателей процент выступающих против наземного вторжения в Иран еще выше.

* * *

За ситуацией в США следят и российские Telegram-каналы.

"Могут ли Дональд Фредович сотоварищи целенаправленно играть на рынке, используя для этого возможности POTUS-а по воздействию на общественное мнение?, - задаются вопросом авторы канала "Мышь в овощном". - Если выбирать ответ на данный вопрос из" может/не может", то выбрать придется "да, безусловно": у 45/47-го президента США для этого есть как необходимые возможности, так и соответствующая мотивация. Речь идет не о том, что мы держали свечку – но исключительно о возможностях, отрицать наличие которых попросту глупо. Так что, если тема интересна, то можно перейти на следующий уровень ее обсуждения. И погадать о том, является ли такая игра неким приятным бонусом от американского нападения на Иран – или война затевалась именно для того, чтобы правильные люди смогли бы на ней заработать таким оригинальным способом".

"Пентагон может перенаправить на Ближний Восток вооружения, изначально предназначавшиеся для Украины - в том числе ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot и систем THAAD. Об этом пишет Washington Post. Показательно, что речь идет о вооружениях в рамках программы PURL - инициативы, которую Трамп и Рютте анонсировали в июле 2025 года как замену бесплатным поставкам", - пишет "Темник".

Источник - Независимая газета
