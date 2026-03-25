ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах

05:43 27.03.2026

25 марта 2026



Бишкек (АКИpress) - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана прокомментировал распространяемую в интернете информацию о кадровых решениях в силовых структурах.



Как сообщили в ГКНБ, в последнее время в СМИ и социальных сетях появляются публикации с критикой назначений и утверждениями о якобы "политических амбициях" и неформальном влиянии отдельных должностных лиц.



"Такие утверждения не подтверждаются фактами и зачастую основаны на анонимных источниках, что ставит под сомнение их достоверность. Кадровые назначения в государственных органах принимаются строго в рамках закона. При этом учитываются профессиональный опыт кандидатов, уровень образования, а также их деловые и моральные качества", - говорится в пресс-релизе.



Заявления о несоответствии должностям без конкретных доказательств в ГКНБ назвали необоснованными.



Ведомство призвало журналистов и пользователей социальных сетей опираться только на проверенную информацию из официальных источников.



В ГКНБ отметили, что распространение неподтвержденных сведений может вводить общественность в заблуждение и наносить ущерб государственным институтам.