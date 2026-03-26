|Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
13:30 27.03.2026
26 марта в резиденции "Куксарой" Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провели переговоры в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета.
Глава Узбекистана особо отметил, что нынешний государственный визит Президента Таджикистана является знаковым событием и еще одним важным шагом в укреплении многовековых уз дружбы, добрососедства и взаимного уважения между двумя странами.
– Сегодня мы открываем первое заседание Высшего межгосударственного совета. Безусловно, данный формат выведет двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень и послужит наполнению узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества практическим содержанием и прорывными инициативами, – заявил Шавкат Мирзиеев.
С удовлетворением отмечены активные и тесные контакты на уровнях правительств, парламентов и ведомств.
В рамках подготовки к визиту плодотворно проведены заседание Межправительственной комиссии, промышленная выставка, форумы регионов, ректоров, ученых, молодежи, аналитических центров. В эти дни в нашей стране проходят Дни таджикской культуры и кино.
В ходе заседания стороны подробно обсудили новые направления взаимодействия, провели анализ использования потенциальных возможностей, приняли ряд важных решений, призванных придать значительный импульс укреплению взаимовыгодного узбекско-таджикского сотрудничества.
Особое внимание уделено мерам по наращиванию объемов взаимной торговли, стимулированию роста промышленной кооперации, усилению транспортной взаимосвязанности и укреплению водно-энергетической безопасности.
По итогам прошлого года товарооборот достиг почти 1 миллиарда долларов, прежде всего за счет взаимных поставок готовой продукции.
Успешно реализуется множество проектов кооперации в промышленности, строительстве, аграрной, текстильной, электротехнической, фармацевтической и многих других сферах.
Сегодня столицы двух стран связывают воздушное, автобусное и железнодорожное сообщение. Динамично растут объемы грузоперевозок.
Рассмотрены возможности доведения взаимной торговли до 2 миллиардов долларов к 2028 году.
Этому будут способствовать договоренности об ускорении создания центра приграничной торговли "Ойбек – Фотехобод", внедрении цифровых систем сертификации товаров и обмена разрешениями "Е-Permit", модернизации приграничных пунктов пропуска.
Кроме того, принимается отдельная программа Промышленной кооперации, включающая проекты в горнодобывающей, энергетической, сельскохозяйственной, электротехнической, легкой, строительной и других отраслях.
Отмечена важность расширения капитальной базы совместной Инвестиционной компании для поддержки перспективных проектов. Сегодня также будет дан старт новым совместным проектам на территории двух стран.
Предметно рассмотрены и обозначены перспективы сотрудничества в области энергетики, водного хозяйства, транспорта и многих других сферах.
Лидеры условились придать дополнительный импульс межрегиональным связям, поощрять гуманитарные, образовательные и научные обмены.
С учетом наличия крупных диаспор, предложено принять пятилетний план мероприятий по укреплению культурно-гуманитарных связей.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики.
Отмечена важность продолжения тесного диалога и взаимной поддержки в рамках многосторонних структур и региональных форматов в Центральной Азии. Достигнута договоренность об активизации взаимодействия в сфере безопасности.
На заседании были заслушаны доклады сопредседателей Межправительственной комиссии – Премьер-министров двух стран по ключевым направлениям сотрудничества.
По итогам решено принять комплексную "дорожную карту" по обеспечению полноценной реализации достигнутых договоренностей.