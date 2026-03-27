Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии

19:39 27.03.2026

РФ активно продвигает в регионе атомную энергетику



Оксана Белкина

27 марта 2026



Россия уже строит крупнейшую АЭС в Индии, теперь построит и Вьетнаму его первую атомную электростанцию. Эксперты уверены: у России, как у одного из мировых лидеров в сфере атомной энергетики, есть все возможности для расширения своего присутствия в странах Глобального Юга. Какие экономические, технологические и геополитические преимущества дает такое партнерство, выясняли "Известия".



Масштабные проекты



Москва и Ханой подписали межправительственное соглашение о строительстве двух блоков атомной электростанции (АЭС) "Ниньтхуан-1" общей мощностью 2,4 тыс. МВт.



В церемонии подписания документа приняли участие премьеры РФ и Вьетнама Михаил Мишустин и Фам Минь Тинь, а также глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон.



"Соглашение регламентирует условия и основные направления взаимодействия сторон в рамках реализации проекта сооружения станции, предусматривающего строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2,4 тыс. МВт", - сообщили в "Росатоме".



Будущее сооружение возведут по примеру уже существующей Ленинградской АЭС-2. В частности, в основу ляжет устройство энергоблоков 1 и 2.



В Кремле назвали решение о строительстве АЭС во Вьетнаме прорывным. Этот проект, по задумке, будет определять вектор межгосударственного сотрудничества в атомной сфере на ближайшие десятилетия.



Как подчеркивают эксперты, решение стало кульминацией многолетнего процесса возвращения республики к атомной энергетике.



- Россия таким образом закрепляется в одном из самых быстрорастущих энергорынков Азии. Суммарная мощность первой для Вьетнама АЭС - около 2,4 ГВт. Даже при 80% загрузке это оценочно около 17 ТВт·ч в год - существенный объем для экономики, где, по оценке МЭА, спрос на электроэнергию к 2030 году должен удвоиться, - указывает Вадим Петров, зампреседателя Межведомственной рабочей группы "Арктическая повестка" Минприроды России



Это не единственный "азиатский" проект России в сфере атомной энергетики. Так, в Индии уже строится АЭС "Куданкулам" - крупнейшая в стране атомная станция и флагманский проект российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества.



Два энергоблока уже подключены к индийской национальной энергосети. Третий и четвертый построят в 2026–2027 годах, пятый и шестой - к 2030-му. Суммарная мощность будущей АЭС - 6 ГВт.



"Атомное окно"



По мнению экспертов, такие крупные проекты создают мощный фундамент для расширения российского присутствия в Азии - экспорта российских атомных технологий и инфраструктуры.



В Юго-Восточной и Восточной Азии - хронический дефицит электроэнергии на фоне бурного промышленного роста. Россия активно продвигает здесь не только классические АЭС большой мощности, но и малые модульные реакторы (ММР), а также плавучие энергоблоки (ПЭБ), отмечает Сергей Тронин, доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета "Высшая школа управления" Финансового университета при правительстве РФ.



- Во Вьетнаме, помимо АЭС, Россия строит Центр ядерной науки и технологий, с Мьянмой идут переговоры по строительству АЭС малой мощности (на базе реакторов РИТМ-200). Индонезии Россия предлагает проекты как наземных, так и плавучих АЭС для энергоснабжения многочисленных островов. Таиланд и Филиппины весьма заинтересованы в российских технологиях ММР для удаленных территорий и промышленных кластеров, - уточняет экономист.



Вдобавок открывается мировое "атомное окно". По данным Международного энергетического агентства (МЭА) сейчас в мире более 70 ГВт строящихся ядерных мощностей, а планы расширения атомной энергетики есть более чем у 40 стран.



"Под ключ"



У России, как одного из лидеров в области атомной энергетики, особенно в сфере эксплуатации атомных электростанций (АЭС), строительства новых мощностей и экспорта атомных технологий, возможности огромные. Особенно с учетом того, что строительство АЭС - это проект "под ключ".



России это дает безусловные экономические и технологические преимущества. Во-первых, стабильный экспорт технологий и услуг. Сервисное обслуживание АЭС, обеспечение топливом - это задачи на десятилетия. Плюс - последующий вывод из эксплуатации.



- Конкурентное преимущество России в том, что экспортируется не только реактор, а целая инфраструктурная платформа: проектирование, строительство, топливный цикл, подготовка кадров, сервис и технологический трансфер. Для России это длинные экспортные контракты, высокая добавленная стоимость, загрузка машиностроения и геоэкономическое влияние. Портфель зарубежных заказов в этой области превышает $200 млрд, - уточняет Вадим Петров.



Немаловажно и то, что Россия обладает полным контролем над ядерным топливным циклом.



- Россия доминирует в обогащении урана (около 20–27% мирового рынка) и переработке отработанного топлива, что позволяет извлекать ценные вещества и снижать необходимость формирования новых урановых разработок, - поясняет Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финуниверситета.



Взаимные выгоды



Такое сотрудничество обеспечивает и мощные геоэкономические выгоды: строя АЭС для партнера, Россия становится не просто поставщиком, а стратегическим союзником на горизонте 50–60 лет эксплуатации объекта.



- Присутствие российских атомных технологий во Вьетнаме, Индии, Бангладеш и потенциально в других государствах региона создает разветвленную сеть инфраструктурных связей. Это усиливает позиции Москвы в формирующейся полицентричной архитектуре международных отношений, - поясняет Надежда Капустина, профессор Финуниверситета.



Для стран Глобального Юга выгоды очевидны: снижение зависимости от импорта угля и газа, меньшая ценовая волатильность, низкоуглеродная индустриализация, снижение затрат на энергопроизводство.



Все это - ключевые элементы энергобезопасности и стимулирования экономического роста, укрепления технологического и энергетического суверенитета развивающихся экономик.