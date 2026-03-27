22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
19:39 27.03.2026

РФ активно продвигает в регионе атомную энергетику

Оксана Белкина
27 марта 2026

Россия уже строит крупнейшую АЭС в Индии, теперь построит и Вьетнаму его первую атомную электростанцию. Эксперты уверены: у России, как у одного из мировых лидеров в сфере атомной энергетики, есть все возможности для расширения своего присутствия в странах Глобального Юга. Какие экономические, технологические и геополитические преимущества дает такое партнерство, выясняли "Известия".

Масштабные проекты

Москва и Ханой подписали межправительственное соглашение о строительстве двух блоков атомной электростанции (АЭС) "Ниньтхуан-1" общей мощностью 2,4 тыс. МВт.

В церемонии подписания документа приняли участие премьеры РФ и Вьетнама Михаил Мишустин и Фам Минь Тинь, а также глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон.

"Соглашение регламентирует условия и основные направления взаимодействия сторон в рамках реализации проекта сооружения станции, предусматривающего строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2,4 тыс. МВт", - сообщили в "Росатоме".

Будущее сооружение возведут по примеру уже существующей Ленинградской АЭС-2. В частности, в основу ляжет устройство энергоблоков 1 и 2.

В Кремле назвали решение о строительстве АЭС во Вьетнаме прорывным. Этот проект, по задумке, будет определять вектор межгосударственного сотрудничества в атомной сфере на ближайшие десятилетия.

Энергобыт: Буркина-Фасо прорабатывает строительство АЭС вместе с РФ
Летом 2026 года Москва и Уагадугу запустят межправкомиссию для укрепления связей

Как подчеркивают эксперты, решение стало кульминацией многолетнего процесса возвращения республики к атомной энергетике.

- Россия таким образом закрепляется в одном из самых быстрорастущих энергорынков Азии. Суммарная мощность первой для Вьетнама АЭС - около 2,4 ГВт. Даже при 80% загрузке это оценочно около 17 ТВт·ч в год - существенный объем для экономики, где, по оценке МЭА, спрос на электроэнергию к 2030 году должен удвоиться, - указывает Вадим Петров, зампреседателя Межведомственной рабочей группы "Арктическая повестка" Минприроды России

Это не единственный "азиатский" проект России в сфере атомной энергетики. Так, в Индии уже строится АЭС "Куданкулам" - крупнейшая в стране атомная станция и флагманский проект российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества.

Два энергоблока уже подключены к индийской национальной энергосети. Третий и четвертый построят в 2026–2027 годах, пятый и шестой - к 2030-му. Суммарная мощность будущей АЭС - 6 ГВт.

"Атомное окно"

По мнению экспертов, такие крупные проекты создают мощный фундамент для расширения российского присутствия в Азии - экспорта российских атомных технологий и инфраструктуры.

В Юго-Восточной и Восточной Азии - хронический дефицит электроэнергии на фоне бурного промышленного роста. Россия активно продвигает здесь не только классические АЭС большой мощности, но и малые модульные реакторы (ММР), а также плавучие энергоблоки (ПЭБ), отмечает Сергей Тронин, доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета "Высшая школа управления" Финансового университета при правительстве РФ.

- Во Вьетнаме, помимо АЭС, Россия строит Центр ядерной науки и технологий, с Мьянмой идут переговоры по строительству АЭС малой мощности (на базе реакторов РИТМ-200). Индонезии Россия предлагает проекты как наземных, так и плавучих АЭС для энергоснабжения многочисленных островов. Таиланд и Филиппины весьма заинтересованы в российских технологиях ММР для удаленных территорий и промышленных кластеров, - уточняет экономист.

Вдобавок открывается мировое "атомное окно". По данным Международного энергетического агентства (МЭА) сейчас в мире более 70 ГВт строящихся ядерных мощностей, а планы расширения атомной энергетики есть более чем у 40 стран.

Чем дальше в АЭС: "Росатом" обсуждает с Нигером строительство станции
Почему африканские страны все чаще рассматривают атомную генерацию

"Под ключ"

У России, как одного из лидеров в области атомной энергетики, особенно в сфере эксплуатации атомных электростанций (АЭС), строительства новых мощностей и экспорта атомных технологий, возможности огромные. Особенно с учетом того, что строительство АЭС - это проект "под ключ".

России это дает безусловные экономические и технологические преимущества. Во-первых, стабильный экспорт технологий и услуг. Сервисное обслуживание АЭС, обеспечение топливом - это задачи на десятилетия. Плюс - последующий вывод из эксплуатации.

- Конкурентное преимущество России в том, что экспортируется не только реактор, а целая инфраструктурная платформа: проектирование, строительство, топливный цикл, подготовка кадров, сервис и технологический трансфер. Для России это длинные экспортные контракты, высокая добавленная стоимость, загрузка машиностроения и геоэкономическое влияние. Портфель зарубежных заказов в этой области превышает $200 млрд, - уточняет Вадим Петров.

Немаловажно и то, что Россия обладает полным контролем над ядерным топливным циклом.

- Россия доминирует в обогащении урана (около 20–27% мирового рынка) и переработке отработанного топлива, что позволяет извлекать ценные вещества и снижать необходимость формирования новых урановых разработок, - поясняет Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финуниверситета.

Взаимные выгоды

Такое сотрудничество обеспечивает и мощные геоэкономические выгоды: строя АЭС для партнера, Россия становится не просто поставщиком, а стратегическим союзником на горизонте 50–60 лет эксплуатации объекта.

- Присутствие российских атомных технологий во Вьетнаме, Индии, Бангладеш и потенциально в других государствах региона создает разветвленную сеть инфраструктурных связей. Это усиливает позиции Москвы в формирующейся полицентричной архитектуре международных отношений, - поясняет Надежда Капустина, профессор Финуниверситета.

Для стран Глобального Юга выгоды очевидны: снижение зависимости от импорта угля и газа, меньшая ценовая волатильность, низкоуглеродная индустриализация, снижение затрат на энергопроизводство.

Все это - ключевые элементы энергобезопасности и стимулирования экономического роста, укрепления технологического и энергетического суверенитета развивающихся экономик.

Источник - Известия
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Защита прав детей – в приоритете: Сенат одобрил новые нормы по взысканию алиментов
- Олжас Бектенов проверил реализацию поручений Президента по строительству электростанции в Туркестанской области
- В Шымкенте состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе
- Роман Скляр принял участие в Боаоском азиатском форуме
- Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и Ирана
- О создании в Казахстане дочернего банка – Акционерного общества "Abu Dhabi Commercial Bank (Kazakhstan)"
- МВД: Возбужден ряд уголовных дел по факту ДТП в Алматы
- В кредитной системе выявлены явные признаки ограничения конкуренции с целью получения откатов
- Вынесен приговор в отношении врача анестезиолога
 Перейти на версию с фреймами
