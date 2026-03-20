Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"

21:22 27.03.2026

Носки с Трампом, аналогичные подаренным депутатам ГД, нашли на маркетплейсах

Сувенирные аксессуары с лозунгом Make America Great Again подарили российским парламентариям конгрессмены США



МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сувенирные носки с изображением президента США Дональда Трампа, которые американские конгрессмены подарили депутатам Госдумы, можно найти на зарубежных и российских маркетплейсах, убедился корреспондент ТАСС.



Носки были выпущены во время предвыборной кампании Трампа в 2024 году. Помимо изображения американского лидера с фирменной челкой, на них также нанесен лозунг Трампа MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой"). Сейчас носки в разных вариациях продаются на Ebay и Amazon. Их также можно найти на российских маркетплейсах - Ozon и Wildberries.



Ранее член делегации Госдумы, зампред думского комитета по экономполитике Михаил Делягин ("Справедливая Россия") рассказал ТАСС, что российские и американские парламентарии в ходе встречи в Вашингтоне обменялись символическими подарками. Члены Конгресса подарили депутатам носки с изображением Трампа и личный жетон от конгрессвумен Анны Паулины Луны.



Российские парламентарии передали американским коллегам посольские подарки, а вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подарил конгрессменам открытку, подписанную участниками полета "Союз - Аполлон", что, по словам Делягина, "вызвало у американцев восторг".



Это первая за несколько лет поездка российских парламентариев в Вашингтон, ставшая возможной на фоне потепления отношений после возвращения Трампа в Белый дом. Подготовку визита вели в закрытом режиме, а участников делегации (включая Михаила Делягина) временно вывели из-под американских санкций.