Суббота, 28.03.2026
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
28.03.2026

Михаил Пшеничников

Редакция Readovka собрала ключевые события 27 марта в разрезе СВО. Соединения 29-й армии ВС РФ сдерживают маневренные группы ВСУ, пытающиеся выявить уязвимые участки фронта. В Польше арестованы фальшивомонетчики, связанные с украинскими спецслужбами.



Повторение февраля?

Части 29-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ ведут бои с маневренными группами противника, пытающимися прорвать их оборону. Активность украинских сил отмечена в направлении сел Январское и Воскресенка. Подразделения 35-й ОБрМП ВСУ и 17-й ОСмБр НГУ используют Новопавловский лес как район сосредоточения.

Юго-восточнее неприятель концентрирует силы в балках и лесопосадках в серой зоне у Великомихайловки, пытаясь окружить село Березовое. Подразделения ВС РФ удерживают позиции, не позволяя замкнуть кольцо и отрезать себя от тыла. Противник несет потери. Его действия направлены на ликвидацию отдельных узлов обороны в рамках подготовки к вводу в бой более крупных соединений.

По аналогии с февральскими событиями ВСУ пытаются обходить узлы обороны и изолировать их от тылов. Тогда подобные действия предпринимались на южном берегу реки Волчья. Сейчас основной акцент смещен восточнее. Расчет строится на последовательном поиске слабых участков по мере удаления от реки Гайчур.

ВС РФ, в свою очередь, методично уничтожают подвижные группы противника, не позволяя ему накапливать силы. Ситуация остается напряженной, однако соединения 29-й армии уже действовали в подобных условиях.

Отмечается рост активности ВСУ и в западном секторе Запорожского направления. Они пытаются прорваться в Степногорск, а также давить на села Лукьяновское и Приморское. Задачи украинских войск – вернуть контроль над Приморским, агломерацией к северо-востоку от Степногорска и по возможности завязать бои за сам город.

Однако план осложняется тем, что Степногорск и прилегающие территории прикрывает Таврический горно-обогатительный комбинат, представляющий собой укрепленный объект. Подземные коммуникации и устойчивость к авиаударам делают его важным элементом обороны 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

Отдельно стоит отметить, что ВСУ рассчитывают на временное техническое преимущество. На активных участках противник значительно увеличил число подразделений операторов БПЛА с широким набором дронов и рассматривает это как ключевой фактор для достижения локального превосходства.

Бывших не бывает

Польские СМИ сообщили о задержании 7 человек в ходе операции Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью. Среди задержанных – граждане Украины: бывший сотрудник спецслужб незалежной и его супруга. Их обвиняют в организации производства поддельных банкнот номиналом 500 злотых (самая ценная купюра в стране – прим. ред.). При обыске в квартире украинцев полиция обнаружила оборудование для полного цикла выпуска банкнот.

Обстоятельства дела практически не раскрываются: власти ограничились кратким сообщением и фотографиями изъятой аппаратуры. Тем не менее сам факт задержания позволяет предположить ряд обстоятельств. Подделка денег используется как для криминальных, так и для более сложных задач, включая финансирование нелегальной деятельности. Не исключено, что речь идет о создании автономного источника средств.

Деятельность нелегальных структур за рубежом требует значительных ресурсов. При этом украинский бюджет остается ограниченным, а контроль за расходами усилился. Антикоррупционные органы, включая НАБУ и САП, усилили контроль, что могло стимулировать поиск альтернативных источников финансирования.

В этих условиях организация производства поддельных банкнот могла быть использована для разных задач – от подкупа до проведения операций под прикрытием. Такие средства могли направляться и на политическую деятельность, включая поддержку оппозиционных сил в других странах.

При этом маловероятно, что польские власти будут подробно раскрывать ход расследования. Не исключено, что часть материалов будет засекречена.

Вчера, 26 марта, главным событием дня стали упорные бои на Добропольском направлении.

