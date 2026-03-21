Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта

00:05 28.03.2026
ВСУ начали масштабную операцию против 29-й армии ВС РФ – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала ключевые события 27 марта в разрезе СВО. Соединения 29-й армии ВС РФ сдерживают маневренные группы ВСУ, пытающиеся выявить уязвимые участки фронта. В Польше арестованы фальшивомонетчики, связанные с украинскими спецслужбами.
Повторение февраля?
Части 29-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ ведут бои с маневренными группами противника, пытающимися прорвать их оборону. Активность украинских сил отмечена в направлении сел Январское и Воскресенка. Подразделения 35-й ОБрМП ВСУ и 17-й ОСмБр НГУ используют Новопавловский лес как район сосредоточения.
Юго-восточнее неприятель концентрирует силы в балках и лесопосадках в серой зоне у Великомихайловки, пытаясь окружить село Березовое. Подразделения ВС РФ удерживают позиции, не позволяя замкнуть кольцо и отрезать себя от тыла. Противник несет потери. Его действия направлены на ликвидацию отдельных узлов обороны в рамках подготовки к вводу в бой более крупных соединений.
По аналогии с февральскими событиями ВСУ пытаются обходить узлы обороны и изолировать их от тылов. Тогда подобные действия предпринимались на южном берегу реки Волчья. Сейчас основной акцент смещен восточнее. Расчет строится на последовательном поиске слабых участков по мере удаления от реки Гайчур.
ВС РФ, в свою очередь, методично уничтожают подвижные группы противника, не позволяя ему накапливать силы. Ситуация остается напряженной, однако соединения 29-й армии уже действовали в подобных условиях.
Отмечается рост активности ВСУ и в западном секторе Запорожского направления. Они пытаются прорваться в Степногорск, а также давить на села Лукьяновское и Приморское. Задачи украинских войск – вернуть контроль над Приморским, агломерацией к северо-востоку от Степногорска и по возможности завязать бои за сам город.
Однако план осложняется тем, что Степногорск и прилегающие территории прикрывает Таврический горно-обогатительный комбинат, представляющий собой укрепленный объект. Подземные коммуникации и устойчивость к авиаударам делают его важным элементом обороны 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.
Отдельно стоит отметить, что ВСУ рассчитывают на временное техническое преимущество. На активных участках противник значительно увеличил число подразделений операторов БПЛА с широким набором дронов и рассматривает это как ключевой фактор для достижения локального превосходства.
Бывших не бывает
Польские СМИ сообщили о задержании 7 человек в ходе операции Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью. Среди задержанных – граждане Украины: бывший сотрудник спецслужб незалежной и его супруга. Их обвиняют в организации производства поддельных банкнот номиналом 500 злотых (самая ценная купюра в стране – прим. ред.). При обыске в квартире украинцев полиция обнаружила оборудование для полного цикла выпуска банкнот.
Обстоятельства дела практически не раскрываются: власти ограничились кратким сообщением и фотографиями изъятой аппаратуры. Тем не менее сам факт задержания позволяет предположить ряд обстоятельств. Подделка денег используется как для криминальных, так и для более сложных задач, включая финансирование нелегальной деятельности. Не исключено, что речь идет о создании автономного источника средств.
Деятельность нелегальных структур за рубежом требует значительных ресурсов. При этом украинский бюджет остается ограниченным, а контроль за расходами усилился. Антикоррупционные органы, включая НАБУ и САП, усилили контроль, что могло стимулировать поиск альтернативных источников финансирования.
В этих условиях организация производства поддельных банкнот могла быть использована для разных задач – от подкупа до проведения операций под прикрытием. Такие средства могли направляться и на политическую деятельность, включая поддержку оппозиционных сил в других странах.
При этом маловероятно, что польские власти будут подробно раскрывать ход расследования. Не исключено, что часть материалов будет засекречена.
Вчера, 26 марта, главным событием дня стали упорные бои на Добропольском направлении.