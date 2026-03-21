Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами

01:44 28.03.2026

Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами



Глава правительства региона Адылбек Касымалиев также предложил рассмотреть вопрос о создании бюджета развития организации, чтобы финансировать совместные проекты



ШЫМКЕНТ, /Казахстан/, 27 марта. /ТАСС/. Киргизия предлагает резервировать определенные ниши в промышленном производстве в ЕАЭС за странами с малой экономикой, чтобы нивелировать разрыв c индустриальными гигантами. Об этом заявил глава правительства Киргизии Адылбек Касымалиев на заседании в расширенном формате Евразийского межправительственного совета.



"Открытие рынка для товаров, произведенных в странах ЕАЭС, вкупе с освобождением от уплаты импортных тарифов, фактически увеличивает разрыв в промышленном развитии между Кыргызстаном и странами Союза. Сильное промышленное развитие страны становится еще сильнее. Происходит эффект вытеснения, когда малая экономика открывает границы индустриальным гигантам. Неокрепшие предприятия не удерживают конкуренции, а бюджет теряет доходы, которые могли бы пойти на субсидии. Чтобы разорвать этот замкнутый круг для малых экономик, к примеру, можно было бы внедрить принцип индустриального резервирования, когда за малыми странами закреплены определенные ниши в промышленном производстве, например, легкая промышленность и производство компонентов для сельхозтехники или переработки сельхозпродукции", - сказал он.



Касымалиев также предложил рассмотреть вопрос о создании бюджета развития ЕАЭС, чтобы финансировать совместные проекты.



Кроме того, Касымалиев призвал "проработать вопрос создания постоянно действующей площадки для проведения консультаций на уровне руководителя ведомств по миграционной политике". По его словам, при разработке национальных нормативов в этой сфере "не в полной мере обеспечивается взаимодействие и координация друг с другом".



