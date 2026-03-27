Суббота, 28.03.2026
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
27 марта 2026

Западные правительства превращаются в террористов, заявил историк Эммануэль Тодд, выступая на конференции Католического института Вандеи. По его словам, об этом прежде всего говорят действия США на Ближнем Востоке и на Украине. Он надеется, что трусость европейских стран поможет им избежать новых ошибок.

В разгар переговоров (между США и Ираном - прим. ИноСМИ) наносят удар - и целенаправленно убивают сразу несколько лидеров. А до этого, кстати, наносили удары по рыбакам, выходившим из портов Венесуэлы.

Реальность такова, что сегодняшний Запад превращается в группу государств-террористов.

Есть фактические террористы - американцы и израильтяне. А есть соучастники убийств - европейцы, которые ничего не предпринимают.

Нужно воспринимать происходящее в динамике, видеть, к чему это ведет. Самое опасное - это неспособность представить худший сценарий. Именно это приводит к тому, что худший сценарий становится возможным. По этой же причине стал возможным Холокост. Гитлер, нацизм, газовые камеры, крематории - такие идеи, конечно, могли появиться только в больных мозгах нацистской руководящей верхушки - но это произошло, потому что никто не допускал такой возможности.

Сегодня мы оказались в похожей ситуации. Мы, можно сказать, отказались представить себе худшее - и я сам не исключение.

В контексте поражения Запада есть идея нигилизма и религиозного разложения, прежде всего протестантского мира. Это ведет к отрицанию реальности и к стремлению разрушать - объекты, людей, саму реальность. Это новая концепция, но, как я вижу, она процветает, и к ней примешиваются рациональные представления о поддержании американской мощи. И я вижу это все чаще.

То, о чем вы говорили - переход неоконсерваторов к Трампу - как раз об этом. Это переход от сочетания рациональной политики и нигилистических импульсов к открытому, грубому нигилизму.

И тут есть риск возникновения своеобразной американо-немецкой синергии, потому что у немцев сегодня тоже есть значительный потенциал к нигилизму. Это нужно признать.

[...]

Иран не такой, как о нем говорят. Главная стратегическая ошибка в отношении Ирана связана с тем, что американцы - команда Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса - фактически признают поражение на Украине. Им придется это принять, но они пытаются сделать это так, чтобы не было очевидно, что это поражение США.

При этом - ничего себе - европейцы демонстрируют покорность и начинают утверждать, что Украина - это изначально их конфликт. Они как бы берут на себя обязательства США.

В итоге Трамп оказывается в положении, когда он говорит: "Нет, мы подружимся с Путиным".

Это серьезная ошибка. Мы (европейцы - прим. ИноСМИ) не имеем никакого отношения к этим боевым действиям, которые, по сути, были начаты ЦРУ. Это чрезвычайная ситуация.

Все это еще и демонстрация силы: унижение европейцев, которые присоединились к Вашингтону, вымогательские пошлины, угрозы Гренландии, "героическая" операция в Венесуэле и затем в Иране.

Изначально все это задумывалось как отвлекающие маневры. Но пока неясно, сработали ли они. Если иранский режим удержится, все станет понятно. Американцам удалось убить Лариджани, который был центральной фигурой в иерархии власти. Но если иранский режим продолжает сопротивляться, это означает, что у американцев дела плохи. И не стоит забывать: Иран - это не Венесуэла.

Кроме того, сама политика выглядит настолько неразумной, что заставляет задуматься об интеллектуальном состоянии американского руководства. Все это начинает выходить наружу.

Что касается европейцев, то сейчас они не проявили смелости. Но, возможно, их трусость сыграет положительную роль. Они отвергли призыв Трампа отправить военно-морские силы в Ормузский пролив.

Это своего рода "благая трусость": да, можно продолжать энергетическое самоубийство, ведя войну с Россией, при этом будучи отрезанными от каналов поставок нефти через Персидский залив. Но идти воевать с Ираном и погибать в Персидском заливе - нет.

Возможно, мы подходим к переломному моменту.

Я говорил, что важно уметь представлять худшие сценарии. Но я порой бываю и слишком оптимистичен. Поэтому я допускаю и другой вариант: страх перед последствиями приведет к более широкому осознанию, и европейцы - даже немцы - поймут, что американцы сегодня просто полностью безумны.

Источник - ИноСМИ
