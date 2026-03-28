15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
14:34 28.03.2026

Интервью Специального представителя Президента Российской Федерации по Афганистану З.Н.Кабулова МИА "Россия сегодня" (26 марта 2026 года)

Дипломат Кабулов: возвращение США на авиабазу в Афганистане неприемлемо
Вооруженные действия на границе Афганистана и Пакистана продолжаются с конца февраля. О перспективах урегулирования затяжного конфликта, его влиянии на кризис вокруг Ирана, а также о том, почему США, которые наращивают военное присутствие в регионе, не получат доступа к авиабазе "Баграм" в Афганистане, которая была построена еще Советским Союзом в 1950-е годы, в интервью РИА Новости рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел России Замир Кабулов.



– По вашему мнению, насколько затяжным может оказаться нынешнее военное противостояние между Пакистаном и Афганистаном? Насколько непреодолимы разногласия между странами?

– Давать точные прогнозы относительно того, сколько продлится текущий виток афгано-пакистанского военного противостояния, – дело неблагодарное. У конфликта есть история. Исламабад не первый год обвиняет власти Афганистана в нежелании принять практические меры по пресечению деятельности укрывшихся на афганской территории антипакистанских террористических группировок, прежде всего Движения талибов Пакистана. И воздушные удары, как утверждают пакистанцы, наносятся именно по базам и инфраструктуре Движения талибов Пакистана.

Без сомнения, проблема присутствия в Афганистане ряда террористических организаций действительно существует. Однако, на наш взгляд, и об этом мы неоднократно заявляли на различных уровнях, решать ее Кабулу и Исламабаду следует сообща, взаимодействуя, а не конфликтуя. Призываем афганских и пакистанских друзей к партнерству на контртеррористическом треке. В одиночку терроризм не победить.

– Будет ли Россия выступать с инициативой по урегулированию афгано-пакистанского конфликта? Есть ли предпосылки к тому, что стороны договорятся о прекращении огня?

– Россия готова оказать посреднические услуги в случае обращения конфликтующих сторон. Пока такого обращения не поступало. Что касается готовности Афганистана и Пакистана к примирению, то здесь все зависит от них. Судя по недавним шагам, нацеленным на деэскалацию противоборства, включая попытку приостановки боевых действий на период Ураза-байрама, в Исламабаде и Кабуле в целом осознают бесперспективность вооруженной конфронтации.

– Оказывает ли ситуация вокруг Ирана непосредственное влияние на афгано-пакистанское противостояние?

– Конфликт Пакистана с Афганистаном носит локальный характер. Не вижу прямой взаимосвязи с событиями на Ближнем Востоке.

– Как высоко вы оцениваете вероятность того, что США на фоне военных действий на Ближнем Востоке возобновляют свои требования к властям Афганистана о предоставлении им в пользование авиабазы "Баграм"?

– Администрация Дональда Трампа постоянно озвучивает требование о возвращении под контроль США афганской авиабазы "Баграм", утраченной американцами после их бесславного бегства из Афганистана в августе 2021 года. Так что в таких "хотелках" нет ничего нового.

Считаем категорически неприемлемым размещение военных объектов и инфраструктуры США и НАТО на территории Афганистана или соседних с ним государств под любыми предлогами. Надеемся, что власти Исламского Эмирата Афганистан продолжат придерживаться аналогичного подхода.

– В последнее время в прессе стали появляться материалы о якобы надвигающемся внутриполитическом кризисе в Афганистане, связанном с разногласиями между лидерами талибов в Кандагаре и Кабуле. Насколько верны предположения, что внутри Движения талибов есть раскол?

– Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран. Поэтому не хотелось бы комментировать внутриафганские процессы. Вместе с тем отмечу, что в настоящее время прочность позиций правительства ИЭА сомнений у меня не вызывает.

– Прорабатывается ли сейчас вопрос о проведении контактов на высшем или высоком уровне между Россией и Афганистаном?

– С Исламским Эмиратом Афганистан уже поддерживается плотный профильный диалог. Регулярный характер носит общение глав внешнеполитических ведомств. За последний год Сергей Лавров трижды общался с афганским визави, Амир Хан Моттаки – один раз в ходе личной встречи, дважды по телефону. На регулярную основу переведено взаимодействие вице-премьеров и руководителей министерств экономического блока. С нашей стороны торгово-экономические связи с ИЭА курирует Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, с афганской – вице-премьер Абдул Гани Барадар.

– Началась ли проработка документа об основах отношений между Россией и Афганистаном? Имеется ли у наших стран достаточная правовая база для заключения такого договора?

– У российско-афганских отношений имеется солидная договорно-правовая база, унаследованная еще с советских времен. По мере необходимости она совершенствуется. Главный же залог успешного развития многовекторного сотрудничества с Афганистаном – сложившийся в афганской политической элите консенсус в пользу дружбы с Россией.

– Как проходят переговоры с Афганистаном о закупках российских энергоносителей? Планируют ли афганские власти увеличивать объемы поставок нефтепродуктов и сжиженного газа из России?

– Экспорт российских энергоносителей в Афганистан включен в переговорную повестку. По понятным причинам обойдусь без цифр и конкретных схем поставок. Скажу только, что афганцы проявляют практический интерес к закупкам нашей продукции, в особенности дизельного топлива и бензина.

– Ведется ли диалог между нашими странами о привлечении афганских трудовых мигрантов? Достигнуты ли какие-либо договоренности в этой сфере?

– Конкретных договоренностей пока не достигнуто, хотя профильные контакты по данному вопросу осуществляются. В России головным ведомством, курирующим данную тему, является министерство внутренних дел. При проведении переговоров российская сторона руководствуется положениями действующего миграционного законодательства и экономической целесообразностью.

Источник - РИА Новости
