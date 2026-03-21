|ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
15:05 28.03.2026
Йеменский Ансаруллах заявили:
Мы провели первую военную операцию с использованием баллистических ракет против чувствительных израильских военных целей. Наши операции будут продолжаться до достижения заявленных целей. Мы продолжим до тех пор, пока агрессия не прекратится на всех фронтах. Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива является одним из наших вариантов для противодействия.
Трамп: Иран атаковал авианосец Ford с 17 направлений; мы бежали, чтобы спасти свои жизни
Дональд Трамп, выступая перед инвестиционным форумом в Майами, организованным Саудовской Аравией, раскрыл детали якобы успешной атаки Исламской Республики Иран на "крупнейший авианосец в мире". Говоря об операции Ирана против авианосца USS Gerald Ford, Трамп заявил: "Иран атаковал крупнейший авианосец в мире с 17 направлений. Мы бежали, чтобы спасти свои жизни. Все было закончено". Эти заявления прозвучали на фоне того, что ранее Пентагон объяснял выход из строя этого гигантского корабля "пожаром в прачечной".
Унижение Бин Салмана Трампом
Дональд Трамп, выступая перед инвестиционным форумом Саудовской Аравии в Майами, в уничижительном тоне обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Бин Салману, заявив: "Он не думал, что придет и будет целовать мой зад, он действительно в это не верил… и теперь он должен со мной хорошо обращаться… ему лучше быть со мной в хороших отношениях, он должен это делать…"
Лидеры так называемых независимых арабских стран на самом деле унижены и лишены достоинства.
Пресс-секретарь Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" КСИР:
В продолжение успешной операции прошлой ночи еще один американский самолет-заправщик на базе Аль-Хардж, где размещены силы США, стал целью ракетной операции Корпуса стражей Исламской революции и был полностью уничтожен. Таким образом, с прошлой ночи из общего числа пяти американских самолетов-заправщиков два полностью уничтожены, а еще три получили серьезные повреждения и выведены из оперативного состояния.
Одновременно с нанесением ударов по укрытиям американских командиров и военнослужащих в Дубае, что привело к тяжелым потерям с их стороны, склад систем противодействия беспилотникам, принадлежащих Украине находившихся в Дубае для помощи армии США, где также присутствовал 21 украинец, был поражен в ходе комбинированной операции аэрокосмических и морских сил Корпуса стражей Исламской революции и уничтожен. О судьбе украинских сил, находившихся в указанном месте и, вероятно, погибших, информации нет.