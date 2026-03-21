 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
15:05 28.03.2026

Йеменский Ансаруллах заявили:

Мы провели первую военную операцию с использованием баллистических ракет против чувствительных израильских военных целей. Наши операции будут продолжаться до достижения заявленных целей. Мы продолжим до тех пор, пока агрессия не прекратится на всех фронтах. Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива является одним из наших вариантов для противодействия.

Трамп: Иран атаковал авианосец Ford с 17 направлений; мы бежали, чтобы спасти свои жизни

Дональд Трамп, выступая перед инвестиционным форумом в Майами, организованным Саудовской Аравией, раскрыл детали якобы успешной атаки Исламской Республики Иран на "крупнейший авианосец в мире". Говоря об операции Ирана против авианосца USS Gerald Ford, Трамп заявил: "Иран атаковал крупнейший авианосец в мире с 17 направлений. Мы бежали, чтобы спасти свои жизни. Все было закончено". Эти заявления прозвучали на фоне того, что ранее Пентагон объяснял выход из строя этого гигантского корабля "пожаром в прачечной".

Унижение Бин Салмана Трампом

Дональд Трамп, выступая перед инвестиционным форумом Саудовской Аравии в Майами, в уничижительном тоне обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Бин Салману, заявив: "Он не думал, что придет и будет целовать мой зад, он действительно в это не верил… и теперь он должен со мной хорошо обращаться… ему лучше быть со мной в хороших отношениях, он должен это делать…"

Лидеры так называемых независимых арабских стран на самом деле унижены и лишены достоинства.



Пресс-секретарь Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" КСИР:

В продолжение успешной операции прошлой ночи еще один американский самолет-заправщик на базе Аль-Хардж, где размещены силы США, стал целью ракетной операции Корпуса стражей Исламской революции и был полностью уничтожен. Таким образом, с прошлой ночи из общего числа пяти американских самолетов-заправщиков два полностью уничтожены, а еще три получили серьезные повреждения и выведены из оперативного состояния.

Одновременно с нанесением ударов по укрытиям американских командиров и военнослужащих в Дубае, что привело к тяжелым потерям с их стороны, склад систем противодействия беспилотникам, принадлежащих Украине находившихся в Дубае для помощи армии США, где также присутствовал 21 украинец, был поражен в ходе комбинированной операции аэрокосмических и морских сил Корпуса стражей Исламской революции и уничтожен. О судьбе украинских сил, находившихся в указанном месте и, вероятно, погибших, информации нет.

Источник - ParsToday Russian
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774699500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Защита прав детей – в приоритете: Сенат одобрил новые нормы по взысканию алиментов
- Олжас Бектенов проверил реализацию поручений Президента по строительству электростанции в Туркестанской области
- В Шымкенте состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе
- Роман Скляр принял участие в Боаоском азиатском форуме
- Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и Ирана
- О создании в Казахстане дочернего банка – Акционерного общества "Abu Dhabi Commercial Bank (Kazakhstan)"
- МВД: Возбужден ряд уголовных дел по факту ДТП в Алматы
- В кредитной системе выявлены явные признаки ограничения конкуренции с целью получения откатов
- Вынесен приговор в отношении врача анестезиолога
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  