ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам

15:05 28.03.2026

Йеменский Ансаруллах заявили:



Мы провели первую военную операцию с использованием баллистических ракет против чувствительных израильских военных целей. Наши операции будут продолжаться до достижения заявленных целей. Мы продолжим до тех пор, пока агрессия не прекратится на всех фронтах. Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива является одним из наших вариантов для противодействия.



Трамп: Иран атаковал авианосец Ford с 17 направлений; мы бежали, чтобы спасти свои жизни



Дональд Трамп, выступая перед инвестиционным форумом в Майами, организованным Саудовской Аравией, раскрыл детали якобы успешной атаки Исламской Республики Иран на "крупнейший авианосец в мире". Говоря об операции Ирана против авианосца USS Gerald Ford, Трамп заявил: "Иран атаковал крупнейший авианосец в мире с 17 направлений. Мы бежали, чтобы спасти свои жизни. Все было закончено". Эти заявления прозвучали на фоне того, что ранее Пентагон объяснял выход из строя этого гигантского корабля "пожаром в прачечной".



Унижение Бин Салмана Трампом



Дональд Трамп, выступая перед инвестиционным форумом Саудовской Аравии в Майами, в уничижительном тоне обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Бин Салману, заявив: "Он не думал, что придет и будет целовать мой зад, он действительно в это не верил… и теперь он должен со мной хорошо обращаться… ему лучше быть со мной в хороших отношениях, он должен это делать…"



Лидеры так называемых независимых арабских стран на самом деле унижены и лишены достоинства.



