Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин

02:33 29.03.2026

Железная леди Такаити готовит страну и японцев к войне с Китаем?

Нагнетание шовинизма в Японии порождает опасные плоды

29.03.2026 | Анатолий КОШКИН



Победившая на парламентских выборах Либерально-демократическая партия во главе с позиционирующей себя железной леди женщиной-политиком Санаэ Такаити, не ограничиваясь лозунгами о "создании сильной Японии", приступает к реализации программы воссоздания страны в качестве военной державы. При этом предпринимаются конкретные меры по подготовке государства и народа к якобы приближающейся войне. Хотя, понятное дело, ни одна из соседних стран не имеет намерений и тем более планов "захвата беззащитной Японии", правительство насаждает у японцев чувство военной опасности, убеждает, что страна должна быть готова к "отражению агрессии" извне. Определены и "потенциальные противники", они же враги Японии – Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика и Российская Федерация. Которые якобы имеют целью политически и экономически, а то и вооруженным путем поработить Японию, превратить ее в не имеющее веса государственное образование. При этом все отчетливее проводится мысль об окончании периода, когда Япония могла развиваться под защитой американского "ядерного зонтика, и наступлении этапа создания собственных вооруженных сил, которые смогут не только обеспечить оборону страны, но и контратаковать.



И если вооруженное столкновение с Россией или неспровоцированная ракетная атака на Японию со стороны КНДР все же рассматриваются лишь как гипотетическая возможность, подготовка к боевым действиям японских вооруженных сил по "защите Тайваня" против армии и флота КНР, как публично допускает премьер Такаити, рассматривается сегодня как насущная задача.



И японские власти переходят от слов к делу. Как сообщило информационное агентство "Киодо цусин", ВМС Японии сформировали новую объединенную эскадру, которая призвана действовать у примыкающих к Тайваню островов в Восточно-Китайском море. В нее включены надводные корабли, минные тральщики и вспомогательные суда для быстрой переброски десанта. Объединенная эскадра со штабом на базе ВМС Сасэбо на острове Кюсю будет действовать в тесном взаимодействии с десантными амфибийными подразделениями сухопутных сил.



Одновременно активно укрепляются острова на крайнем юго-западе страны в Восточно-Китайском море. В частности, там размещают противокорабельные и зенитные ракеты, радарные станции и строят убежища с запасами продовольствия и воды.



Несмотря на строгие предостережения со стороны Китая и России, японское правительство не намерено отказываться от оснащения своих армии и флота американскими крылатыми ракетами "Томагавк", способными наносить удары по территории сопредельных государств. Как объявило Министерство обороны Японии, после проведения испытательных пусков на территории США на базу приписки в Сасэбо вернется эсминец военно-морских "сил самообороны" "Текай". Оснащенный системой Aegis корабль был модернизирован для запуска с него американских крылатых ракет "Томагавк". Ранее Минобороны Японии также объявило о начале поставок этих ракет для "сил самообороны". Всего планируется приобрести до 400 единиц и оснастить ими все восемь эсминцев класса Aegis японских ВМС.



Параллельно для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", разработать собственные гиперзвуковые вооружения. Хотя под давлением оппозиции и общественности в руководящих японских документах термин "превентивные удары" был заменен на контрудары, японские власти вряд ли отказались от идеи "упреждать" противника, как это делают американцы и израильтяне.



А журнал The Defence Blog сообщает о плане Министерства обороны Японии создать новую систему береговой охраны, основанную на использовании дронов, для чего выделяется около 630 млн долларов. "Система SHIELD будет включать более 10 типов беспилотников, предназначенных для выполнения различных задач, в том числе для атаки вражеских кораблей, сбора разведывательной информации и защиты радиолокационных установок. Концепция заключается в создании многоуровневой обороны, способной сорвать и замедлить потенциальное продвижение военно-морских сил противника", – говорится в материале.



Программа отражает переход к крупномасштабным беспилотным системам для эшелонированной обороны, одновременно сталкиваясь с проблемами в области связи, подготовки персонала и местных производственных мощностей, отмечают авторы статьи. Как пишет The Defence Blog, японские высокопоставленные военные чиновники считают, что для введения в эксплуатацию SHIELD, потребуется провести массовую модернизацию "сил самообороны": перейти на другие частотные диапазоны, чтобы исключить создание помех для гражданской связи, увеличить численность береговой охраны с целью управления будущей системой, а также наладить местное производство беспилотных аппаратов.



Немаловажным шагом на пути ремилитаризации Японии и воссоздания мощного военно-промышленного комплекса может стать национализация военных заводов. Правительство Японии начало изучение вопроса о национализации заводов по производству боеприпасов и вооружений с целью наращивания их выпуска и повышения потенциала длительного ведения военных действий. Решение об этом предполагается принять в текущем году в рамках пересмотра основополагающих документов в сфере обеспечения безопасности, сообщает информационное агентство "Киодо цусин". Сообщается, что это, в частности, связано с тем, что в японском министерстве обороны в последнее время выражают растущую обеспокоенность угрозой возникновения нехватки боеприпасов. По данным газеты "Нихон кэйдзай симбун", имеющихся запасов хватит максимум на два месяца интенсивных боевых действий.



Национализация военных заводов позволит обеспечить их прямое финансирование из государственного бюджета. При этом, согласно одному из вариантов, управление производством может быть оставлено в руках частного бизнеса. Газета отмечает, что в Японии до недавнего времени действовал запрет на экспорт вооружений. Это вынуждает производить военную продукцию мелкими партиями, что повышает себестоимость и снижает рентабельность производства. В результате многие компании уходят из военной промышленности. Нынешнее японское правительство выступает за снятие ограничений на экспорт японского вооружения.



Та же "Нихон кэйдзай симбун" сообщает о планах правительства обеспечить на случай войны все население страны убежищами. В них предполагается создать запасы продовольствия и воды на несколько дней. Соответствующее решение в ближайшее время примут на заседании кабинета министров.



По данным газеты, сейчас убежища полностью отсутствуют в 20% населенных пунктов страны. Такие помещения в большинстве случаев приспособлены только для того, чтобы принять людей на несколько часов. Полномасштабные убежища, где можно находиться до двух недель, планируют создать в следующем году в первую очередь на отдаленных островах на юго-западе страны, ближе к Тайваню.



Правительство рассчитывает оборудовать для использования в качестве убежищ уже существующие коммерческие помещения, например подземные парковки крупных торговых центров и станции метро. Отмечается, что в соседней Южной Корее такие убежища могут принять более 100 процентов населения.



В КНР внимательно следят за интенсивной подготовкой японских властей к войне. Китайское издание Sohu напоминает, что одна из провинций Тайваня – Пэнху – принадлежала когда-то Японии, а весь остров находился под управлением Токио с 1895 года. Тогда он был захвачен японцами в качестве колонии по итогам поражения Китая в японо-китайской войне. Однако все изменилось после окончания Второй мировой войны и подписания Сан-Францисского мирного договора, по которому Тайвань был возвращен Китаю.



Теперь же, считает Sohu, Япония заинтересована в возвращении себе Тайваня, а Китай выступает категорически против подобных претензий, указывая, что любые попытки пересмотра итогов Второй мировой войны недопустимы. Официальный Пекин напоминает, что ключевые решения по тайваньскому вопросу зафиксированы в Каирской декларации и Потсдамской декларации, где прямо говорится о переходе Тайваня и Пэнху под контроль Китая.



Утверждения о том, что Токио намерен в ходе войны с Китаем овладеть Тайванем или его частью, не находят подтверждения со стороны японского правительства. Но правящая в Японии Либерально-демократическая партия и лично ее председатель и премьер-министр Такаити регулярно предпринимают провокационные шаги, демонстрирующие поддержку тех сил тайваньского политического класса, которые ставят целью объявление суверенитета, созданного на острове квазигосударства. Что, по утверждению Пекина, совершенно недопустимо и грубо нарушает официально принятый Токио принцип "одного Китая".



А потому, отмечает издание Sohu, вопрос принадлежности Тайваня остается одним из наиболее чувствительных в международных отношениях на Азиатско-Тихоокеанском направлении. А любые резкие заявления способны взорвать эту пороховую бочку.



В заключение отметим, что искусственно нагнетаемая в стране напряженность, создание обстановки чуть ли не кануна войны пагубно сказывается на психическом состоянии японского населения, вызывает небывалые ранее эксцессы и рецидивы шовинизма и безудержной ненависти к Китаю и китайцам. Примером этого явился недавний возмутивший китайские власти и общественность инцидент с лейтенантом "сил самообороны", который, вооружившись ножом, проник на территорию посольства КНР в Токио, где, как утверждают сотрудники диппредставительства, угрожал убийствами. Сам же военнослужащий после ареста заявил, что намеревался для демонстрации несогласия с политикой Китая совершить на территории посольства самоубийство…