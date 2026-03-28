Воскресенье, 29.03.2026
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
03:01 29.03.2026

"Догонять упущенное время". Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР
28.03.2026 | Кирилл ОЗИМКО

25-26 марта прошел официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению председателя Государственных дел Ким Чен Ына. Главным событием визита стали переговоры лидеров. Они обсудили, как развивать отношения между двумя странами, и выбрали самые перспективные направления для совместной работы.

Также Лукашенко побывал в Пхеньяне – он посетил Кымсусанский дворец Солнца и почтил память прежних лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Во дворце находятся их захоронения. В Северной Корее это место считают священным и воспринимают как символ достоинства нации. Приглашение белорусского лидера в такое место можно по праву считать знаком высшего доверия и уважения.

Это был первый подобный визит в истории, тем не менее он не стал неожиданностью: мероприятие полностью вписывается в развитие международной конъюнктуры. Во-первых, существенно меняется роль КНДР в мире. Ранее на протяжении целых десятилетий о республике было мало что слышно – Пхеньян был подобно крепости: время от времени отвечал на угрозы со стороны Запада, но в целом оставался изолированным от международных процессов. В последние годы ситуация резко изменилась: Северная Корея перешла из режима осажденной крепости в роль активного участника большой политики.

После падения "железного занавеса" мир снова становится фрагментированным, и Пхеньяну не пришлось долго думать – он сразу встал на сторону России в борьбе со злом. И не просто формально, ограничившись политическим, экономическим и технологическим сотрудничеством. Корейцы приняли активное участие в СВО, отдавая свои жизни за Россию. Республика, наконец, обрела возможности для реализации своих идей и представлений вовне, а не только внутри собственных границ.

Частично меняется и степень открытости КНДР для союзников. Если ранее туризм к нашим юго-восточным соседям был сродни если не фантастике, то сложного квеста, то сегодня тысячи россиян приезжают в республику ежегодно, открывая ее для себя с новой стороны.

Одновременно с этим в последние годы трансформируется и роль Белоруссии. После того как Запад предпринял попытку госпереворота в республике, официальный Минск переориентировался от политики "многовекторности" и сотрудничества с Западом к усилению взаимодействия с Россией, странами Азии, Латинской Америки и Африки. Минск также поддержал Москву с проведением СВО, хотя и не принимает в ней участия.

В Белоруссии размещено российское ядерное оружие, что превратило ее в важного военного игрока Восточной Европы. Республика выстояла перед мощнейшим санкционным давлением Запада и в итоге заставила врагов считаться со своими интересами. Американцы и вовсе сами пошли на контакт с Минском, пригласив его в трамповский "Совет мира", обнулив тем самым все попытки глобалистов изолировать Белоруссию.

Таким образом взаимное притяжение двух республик является естественным процессом и рано или поздно стоило ожидать их неминуемого сближения.

По итогам нынешнего визита Лукашенко Минск и Пхеньян объявили о переходе к новому этапу двусторонних отношений. В ходе переговоров был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР. Кроме того, стороны заключили порядка десяти соглашений и меморандумов, охватывающих конкретные направления взаимодействия, в том числе образование, здравоохранение, сельское хозяйство, культуру, физическую культуру и спорт, информационную сферу, а также сотрудничество по линии торгово-промышленных палат и внешнеполитических ведомств.

"Во-первых, открыть белорусское посольство в КНДР (их посольство долгое время существует в Беларуси). Во-вторых, ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках граждан. Если посмотреть (опираясь на подписанный договор о дружбе и сотрудничестве) на весь комплекс вопросов, которые мы можем в ближайшее время раскрыть, то мы увидим, что у нас есть потенциал для взаимодействия в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства. Наших партнеров, как и нас, волнует тема обеспечения продовольственной безопасности", – прокомментировал событие министр иностранных дел РБ Максим Рыженков.

А. Лукашенко, в свою очередь, заявил, что сам по себе визит "хоть и не слишком продолжительный, но очень важный, открывающий новую страницу в сотрудничестве двух стран". По словам белорусского лидера, за три десятилетия с момента установления дипломатических отношений можно было бы продвинуться и значительно дальше в сотрудничестве между странами. "Но так уж сложилось, что нам придется догонять то время, которое мы упустили. И мы пройдем очень быстро этот предстоящий период времени благодаря тому, что нас связывают узы дружбы. Мы хорошо знали, а теперь убедились, что наши страны объединены общим взглядом по основным вопросам международной повестки дня", – заявил президент РБ.

Одновременно с этим Лукашенко поручил правительству посмотреть на весь комплекс вопросов, где есть потенциал для содействия КНДР и Белоруссии друг другу в реализации целей и задач развития обеих стран.

Ожидаемо, что не осталась в стороне от обсуждения сторонами и международная обстановка. По словам главы белорусского МИД, политики обсудили все направления, начиная с событий на Ближнем Востоке, иранского кейса, вопросов специальной военной операции, а также отношения с крупнейшими странами планеты.

Взаимодействие стран на внешнем контуре сегодня видится основным направлением для сотрудничества, к которому можно приступить немедленно. Минск и Пхеньян сталкиваются с санкционным давлением и ограничениями со стороны западных государств, что подталкивает их к поиску взаимной поддержки и альтернативных форм сотрудничества. В этом контексте важным направлением может стать координация позиций на площадках международных организаций, прежде всего в системе ООН, где они способны выступать с близкими подходами по вопросам суверенитета, недопустимости внешнего вмешательства и пересмотра санкционной политики.

Белоруссия может выступать в роли своеобразного посредника или дополнительного канала коммуникации для КНДР, которая все еще более изолирована. Через Минск Пхеньян потенциально получает доступ к более широкому дипломатическому диалогу, в том числе с государствами постсоветского пространства и отдельными странами Глобального Юга.

Экономическая составляющая на международной арене также имеет перспективы, хотя и ограниченные. Стороны могут искать способы участия в многосторонних проектах или инициативах, развивать бартерные или альтернативные схемы расчетов, чтобы совместно избегать санкционных ограничений. При этом Белоруссия может использовать свой опыт сотрудничества с региональными объединениями и участия в ряде них (Союзное государство, ЕАЭС, ШОС) для частичной адаптации КНДР к более сложным форматам внешнеэкономического взаимодействия – пусть и в ограниченном, экспериментальном виде.

Двустороннее экономическое сотрудничество между Белоруссией и Северной Кореей на данный момент развивается, но остается относительно ограниченным. Сделать его более интенсивным – одно из направлений подписанного в ходе нынешней встречи договора о дружбе и сотрудничестве. Этот документ открывает формальные рамки для дальнейших контактов и создает основу для переговоров по конкретным направлениям сотрудничества.

В 2025 году стороны провели встречи межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству – первые такие переговоры почти за 20 лет, на которых обсуждались возможности расширения взаимодействия. Тогда условились на том, что основные направления перспективного сотрудничества включают поставки белорусских сельскохозяйственных продуктов и техники в КНДР, обмен опытом в аграрном и промышленном секторах и создание протоколов и соглашений для постепенного наращивания торговли.

"Товарооборот еще небольшой, всего лишь 1 миллион 300 тысяч долларов. Но питание занимает 800 тысяч долларов в этой части. Машины и оборудование – это порядка 7-8 миллионов долларов. Президент сказал: работайте", – прокомментировал мероприятие заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Шулейко.

КНДР может заинтересовать Белоруссию своими запасами железной руды, вольфрама, магнетита, графита, а также некоторых редкоземельных металлов. Белоруссия, обладая промышленностью, может использовать эти материалы в металлургии и машиностроении.

В ближайшие годы отношения между Белоруссией и КНДР, вероятнее всего, продолжат стремительно развиваться в политической сфере, с акцентом на солидарность против западного давления и санкций.

На уровне безопасности и военного сотрудничества прямых заявлений политиков не было, однако символизм визита, обмен подарками (Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат) и демонстрация единой риторики могут создать почву для будущих контактов в этой сфере, особенно с учетом союзничества обоих государств с Россией.

В целом прошедший визит А. Лукашенко в КНДР укрепит дипломатические и политические связи двух стран, создаст пространство для постепенного расширения сотрудничества и определенно послужит важным сигналом Западу, что процесс формирования "коллективного Востока" продолжается.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774742460


