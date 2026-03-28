Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко

03:01 29.03.2026

"Догонять упущенное время". Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР

28.03.2026 | Кирилл ОЗИМКО



25-26 марта прошел официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению председателя Государственных дел Ким Чен Ына. Главным событием визита стали переговоры лидеров. Они обсудили, как развивать отношения между двумя странами, и выбрали самые перспективные направления для совместной работы.



Также Лукашенко побывал в Пхеньяне – он посетил Кымсусанский дворец Солнца и почтил память прежних лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Во дворце находятся их захоронения. В Северной Корее это место считают священным и воспринимают как символ достоинства нации. Приглашение белорусского лидера в такое место можно по праву считать знаком высшего доверия и уважения.



Это был первый подобный визит в истории, тем не менее он не стал неожиданностью: мероприятие полностью вписывается в развитие международной конъюнктуры. Во-первых, существенно меняется роль КНДР в мире. Ранее на протяжении целых десятилетий о республике было мало что слышно – Пхеньян был подобно крепости: время от времени отвечал на угрозы со стороны Запада, но в целом оставался изолированным от международных процессов. В последние годы ситуация резко изменилась: Северная Корея перешла из режима осажденной крепости в роль активного участника большой политики.



После падения "железного занавеса" мир снова становится фрагментированным, и Пхеньяну не пришлось долго думать – он сразу встал на сторону России в борьбе со злом. И не просто формально, ограничившись политическим, экономическим и технологическим сотрудничеством. Корейцы приняли активное участие в СВО, отдавая свои жизни за Россию. Республика, наконец, обрела возможности для реализации своих идей и представлений вовне, а не только внутри собственных границ.



Частично меняется и степень открытости КНДР для союзников. Если ранее туризм к нашим юго-восточным соседям был сродни если не фантастике, то сложного квеста, то сегодня тысячи россиян приезжают в республику ежегодно, открывая ее для себя с новой стороны.



Одновременно с этим в последние годы трансформируется и роль Белоруссии. После того как Запад предпринял попытку госпереворота в республике, официальный Минск переориентировался от политики "многовекторности" и сотрудничества с Западом к усилению взаимодействия с Россией, странами Азии, Латинской Америки и Африки. Минск также поддержал Москву с проведением СВО, хотя и не принимает в ней участия.



В Белоруссии размещено российское ядерное оружие, что превратило ее в важного военного игрока Восточной Европы. Республика выстояла перед мощнейшим санкционным давлением Запада и в итоге заставила врагов считаться со своими интересами. Американцы и вовсе сами пошли на контакт с Минском, пригласив его в трамповский "Совет мира", обнулив тем самым все попытки глобалистов изолировать Белоруссию.



Таким образом взаимное притяжение двух республик является естественным процессом и рано или поздно стоило ожидать их неминуемого сближения.



По итогам нынешнего визита Лукашенко Минск и Пхеньян объявили о переходе к новому этапу двусторонних отношений. В ходе переговоров был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР. Кроме того, стороны заключили порядка десяти соглашений и меморандумов, охватывающих конкретные направления взаимодействия, в том числе образование, здравоохранение, сельское хозяйство, культуру, физическую культуру и спорт, информационную сферу, а также сотрудничество по линии торгово-промышленных палат и внешнеполитических ведомств.



"Во-первых, открыть белорусское посольство в КНДР (их посольство долгое время существует в Беларуси). Во-вторых, ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках граждан. Если посмотреть (опираясь на подписанный договор о дружбе и сотрудничестве) на весь комплекс вопросов, которые мы можем в ближайшее время раскрыть, то мы увидим, что у нас есть потенциал для взаимодействия в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства. Наших партнеров, как и нас, волнует тема обеспечения продовольственной безопасности", – прокомментировал событие министр иностранных дел РБ Максим Рыженков.



А. Лукашенко, в свою очередь, заявил, что сам по себе визит "хоть и не слишком продолжительный, но очень важный, открывающий новую страницу в сотрудничестве двух стран". По словам белорусского лидера, за три десятилетия с момента установления дипломатических отношений можно было бы продвинуться и значительно дальше в сотрудничестве между странами. "Но так уж сложилось, что нам придется догонять то время, которое мы упустили. И мы пройдем очень быстро этот предстоящий период времени благодаря тому, что нас связывают узы дружбы. Мы хорошо знали, а теперь убедились, что наши страны объединены общим взглядом по основным вопросам международной повестки дня", – заявил президент РБ.



Одновременно с этим Лукашенко поручил правительству посмотреть на весь комплекс вопросов, где есть потенциал для содействия КНДР и Белоруссии друг другу в реализации целей и задач развития обеих стран.



Ожидаемо, что не осталась в стороне от обсуждения сторонами и международная обстановка. По словам главы белорусского МИД, политики обсудили все направления, начиная с событий на Ближнем Востоке, иранского кейса, вопросов специальной военной операции, а также отношения с крупнейшими странами планеты.



Взаимодействие стран на внешнем контуре сегодня видится основным направлением для сотрудничества, к которому можно приступить немедленно. Минск и Пхеньян сталкиваются с санкционным давлением и ограничениями со стороны западных государств, что подталкивает их к поиску взаимной поддержки и альтернативных форм сотрудничества. В этом контексте важным направлением может стать координация позиций на площадках международных организаций, прежде всего в системе ООН, где они способны выступать с близкими подходами по вопросам суверенитета, недопустимости внешнего вмешательства и пересмотра санкционной политики.



Белоруссия может выступать в роли своеобразного посредника или дополнительного канала коммуникации для КНДР, которая все еще более изолирована. Через Минск Пхеньян потенциально получает доступ к более широкому дипломатическому диалогу, в том числе с государствами постсоветского пространства и отдельными странами Глобального Юга.



Экономическая составляющая на международной арене также имеет перспективы, хотя и ограниченные. Стороны могут искать способы участия в многосторонних проектах или инициативах, развивать бартерные или альтернативные схемы расчетов, чтобы совместно избегать санкционных ограничений. При этом Белоруссия может использовать свой опыт сотрудничества с региональными объединениями и участия в ряде них (Союзное государство, ЕАЭС, ШОС) для частичной адаптации КНДР к более сложным форматам внешнеэкономического взаимодействия – пусть и в ограниченном, экспериментальном виде.



Двустороннее экономическое сотрудничество между Белоруссией и Северной Кореей на данный момент развивается, но остается относительно ограниченным. Сделать его более интенсивным – одно из направлений подписанного в ходе нынешней встречи договора о дружбе и сотрудничестве. Этот документ открывает формальные рамки для дальнейших контактов и создает основу для переговоров по конкретным направлениям сотрудничества.



В 2025 году стороны провели встречи межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству – первые такие переговоры почти за 20 лет, на которых обсуждались возможности расширения взаимодействия. Тогда условились на том, что основные направления перспективного сотрудничества включают поставки белорусских сельскохозяйственных продуктов и техники в КНДР, обмен опытом в аграрном и промышленном секторах и создание протоколов и соглашений для постепенного наращивания торговли.



"Товарооборот еще небольшой, всего лишь 1 миллион 300 тысяч долларов. Но питание занимает 800 тысяч долларов в этой части. Машины и оборудование – это порядка 7-8 миллионов долларов. Президент сказал: работайте", – прокомментировал мероприятие заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Шулейко.



КНДР может заинтересовать Белоруссию своими запасами железной руды, вольфрама, магнетита, графита, а также некоторых редкоземельных металлов. Белоруссия, обладая промышленностью, может использовать эти материалы в металлургии и машиностроении.



В ближайшие годы отношения между Белоруссией и КНДР, вероятнее всего, продолжат стремительно развиваться в политической сфере, с акцентом на солидарность против западного давления и санкций.



На уровне безопасности и военного сотрудничества прямых заявлений политиков не было, однако символизм визита, обмен подарками (Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат) и демонстрация единой риторики могут создать почву для будущих контактов в этой сфере, особенно с учетом союзничества обоих государств с Россией.



В целом прошедший визит А. Лукашенко в КНДР укрепит дипломатические и политические связи двух стран, создаст пространство для постепенного расширения сотрудничества и определенно послужит важным сигналом Западу, что процесс формирования "коллективного Востока" продолжается.