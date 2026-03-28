Воскресенье, 29.03.2026
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:10 29.03.2026

Виктория Никифорова
28.03.2026

На первый взгляд, нападение на Иран не принесло Вашингтону ничего, кроме позора, бешеных расходов и полной потери морального авторитета. Недаром в Штатах уже активно ищут виноватых. Демократическая The New York Times поведала миру, что агрессию против Ирана плохо спланировал "Моссад": якобы израильские разведчики пообещали Трампу, что иранцы после первой же бомбежки выйдут на улицы, свергнут власти и позовут править ими шахзаде Ирана Резу Пехлеви. Президент США перевел стрелки на собственного министра обороны. "Пит, я думаю, это ты был первый, кто встал и сказал: "Давайте сделаем это", - публично обратился он к Питу Хегсету.

Но интереснее тут не то, кто начал эту жестокую и бессмысленную войну, а почему она началась. И откуда вообще в последние месяцы растут ноги у всех безумных авантюр Белого дома.

Ответ кроется в скучных столбцах цифр, обнародованных на днях изданием Fortune. Американские экономисты признали то, что все уже давно знали, но боялись сказать: США - банкрот. Полный и безнадежный.

"Американское правительство является неплатежеспособным, - сообщают нам американские же специалисты. - Это не преувеличение, это вывод, который прямо следует из собственных консолидированных финансовых отчетов Министерства финансов США, которые были опубликованы при полном отсутствии внимания СМИ".

Расшифровочка для любителей точных цифр: на сегодняшний день активы правительства США составляют 6,06 триллиона долларов, тогда как обязательства достигают почти 48 триллионов.

Еще немного цифр (и это исторический момент): в эти 48 триллионов не входят пенсии, пособия, медстраховка и вообще все социальные обязательства правительства США. Там непрофинансированных обязательств скопилось больше чем на 88 триллионов.

Складываем и получаем свыше 136 триллионов долларов неоплатных долгов - это пять ВВП США. Такую мелочь, как долги домохозяйств (почти 19 триллионов долларов), экономисты в расчет даже не берут, хотя это, на самом деле, рекордная сумма за всю американскую историю.

В общем, перед нами страна-банкрот. Как видим, мантры про то, что американцы просто "включат печатный станок", уже не работают. Они потеряли смысл, как и мантры про "капитализацию Apple". Какой смысл включать станок, если он печатает ничем не обеспеченную бумагу?

Единственное спасение, которое предлагают американскому правительству экономисты, - "резать, не дожидаясь перитонита". Отменить пенсии, пособия, стипендии, медстраховки. Фактически это шоковая терапия. Fortune предупреждает, что если в конгрессе не решатся провести эти меры добровольным двухпартийным консенсусом, то их все равно придется принимать чуть позже, но в условиях гораздо худших.

Именно из понимания чудовищного внутреннего кризиса и возникают внешнеполитические метания американской администрации. Войны, убийства и захваты иностранных лидеров - это попытка обеспечить внешнее объяснение внутреннему экономическому кризису. Американцы пропускают приемы пищи? Ну так это иранцы виноваты.

Что еще важнее (и опаснее для всего мира) - затягивание агрессии против Ирана может привести к классическому энергетическому кризису, когда цена на нефть станет просто неподъемной для покупателей и страны начнут банкротиться одна за другой. Это будет штука посильнее мировой войны.

В Вашингтоне прекрасно понимают, что спасать американскую экономику сегодня никто не будет. Раньше это было возможно, потому что правительства других стран видели в ней потенциал, - и действительно Штаты много десятилетий были локомотивом мирового экономического роста. Сегодня американская экономика в коме, миру проще отключить ей аппараты жизнеобеспечения и отойти в сторонку.

Поэтому американские стратеги не усомнятся развязать с помощью войн общемировой экономический кризис по типу "сгорел сарай, гори и хата". Именно сейчас они пытаются нанести обезглавливающий удар по мировой экономике, надеясь, что в огне сгорят и их долговые расписки.

У России есть все шансы период этой надвигающейся турбулентности прожить к собственной пользе и выгоде. То, что для США кризис, для нас - возможность.

Источник - РИА Новости
