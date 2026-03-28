Мир готовят к банкротству США



Виктория Никифорова

28.03.2026



На первый взгляд, нападение на Иран не принесло Вашингтону ничего, кроме позора, бешеных расходов и полной потери морального авторитета. Недаром в Штатах уже активно ищут виноватых. Демократическая The New York Times поведала миру, что агрессию против Ирана плохо спланировал "Моссад": якобы израильские разведчики пообещали Трампу, что иранцы после первой же бомбежки выйдут на улицы, свергнут власти и позовут править ими шахзаде Ирана Резу Пехлеви. Президент США перевел стрелки на собственного министра обороны. "Пит, я думаю, это ты был первый, кто встал и сказал: "Давайте сделаем это", - публично обратился он к Питу Хегсету.



Но интереснее тут не то, кто начал эту жестокую и бессмысленную войну, а почему она началась. И откуда вообще в последние месяцы растут ноги у всех безумных авантюр Белого дома.



Ответ кроется в скучных столбцах цифр, обнародованных на днях изданием Fortune. Американские экономисты признали то, что все уже давно знали, но боялись сказать: США - банкрот. Полный и безнадежный.



"Американское правительство является неплатежеспособным, - сообщают нам американские же специалисты. - Это не преувеличение, это вывод, который прямо следует из собственных консолидированных финансовых отчетов Министерства финансов США, которые были опубликованы при полном отсутствии внимания СМИ".



Расшифровочка для любителей точных цифр: на сегодняшний день активы правительства США составляют 6,06 триллиона долларов, тогда как обязательства достигают почти 48 триллионов.



Еще немного цифр (и это исторический момент): в эти 48 триллионов не входят пенсии, пособия, медстраховка и вообще все социальные обязательства правительства США. Там непрофинансированных обязательств скопилось больше чем на 88 триллионов.



Складываем и получаем свыше 136 триллионов долларов неоплатных долгов - это пять ВВП США. Такую мелочь, как долги домохозяйств (почти 19 триллионов долларов), экономисты в расчет даже не берут, хотя это, на самом деле, рекордная сумма за всю американскую историю.



В общем, перед нами страна-банкрот. Как видим, мантры про то, что американцы просто "включат печатный станок", уже не работают. Они потеряли смысл, как и мантры про "капитализацию Apple". Какой смысл включать станок, если он печатает ничем не обеспеченную бумагу?



Единственное спасение, которое предлагают американскому правительству экономисты, - "резать, не дожидаясь перитонита". Отменить пенсии, пособия, стипендии, медстраховки. Фактически это шоковая терапия. Fortune предупреждает, что если в конгрессе не решатся провести эти меры добровольным двухпартийным консенсусом, то их все равно придется принимать чуть позже, но в условиях гораздо худших.



Именно из понимания чудовищного внутреннего кризиса и возникают внешнеполитические метания американской администрации. Войны, убийства и захваты иностранных лидеров - это попытка обеспечить внешнее объяснение внутреннему экономическому кризису. Американцы пропускают приемы пищи? Ну так это иранцы виноваты.



Что еще важнее (и опаснее для всего мира) - затягивание агрессии против Ирана может привести к классическому энергетическому кризису, когда цена на нефть станет просто неподъемной для покупателей и страны начнут банкротиться одна за другой. Это будет штука посильнее мировой войны.



В Вашингтоне прекрасно понимают, что спасать американскую экономику сегодня никто не будет. Раньше это было возможно, потому что правительства других стран видели в ней потенциал, - и действительно Штаты много десятилетий были локомотивом мирового экономического роста. Сегодня американская экономика в коме, миру проще отключить ей аппараты жизнеобеспечения и отойти в сторонку.



Поэтому американские стратеги не усомнятся развязать с помощью войн общемировой экономический кризис по типу "сгорел сарай, гори и хата". Именно сейчас они пытаются нанести обезглавливающий удар по мировой экономике, надеясь, что в огне сгорят и их долговые расписки.



У России есть все шансы период этой надвигающейся турбулентности прожить к собственной пользе и выгоде. То, что для США кризис, для нас - возможность.