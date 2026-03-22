Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке

10:05 29.03.2026

Гомбожавын Занданшатар освобожден от должности премьер-министра



Улан-Батор, 28 марта, 2026 /МОНЦАМЭ/. В пятницу, 27 марта, на пленарном заседании Великого Государственного Хурала (парламента) было рассмотрено заявление Премьер-министра Гомбожавын Занданшатара об освобождении его от занимаемой должности.



Выступая на заседании Г.Занданшатар отметил: "Я не держусь за свою должность. Поэтому, ставя интересы государства и народа на первое место, я принял решение сложить свои полномочия. Это не просто передача должности, а пример для политиков уметь объединяться ради важных интересов. Я показываю это на собственном примере".



После ответов на вопросы депутатов парламента и разъяснений Занданшатар представил отчет о проделанной работе за последние девять месяцев.



В своем выступлении он подчеркнул: "В 2025 году впервые в истории государственные расходыd были сокращены на 2,2 триллиона тугриков. В результате экспорт угля достиг 90 миллионов тонн, а общий объем экспорта – 15,8 миллиарда долларов США. Экспорт кашемира увеличился в 4,7 раза, экспорт мяса - на 25,7%. Экономический рост ускорился с 2,6% до 6,8%, инфляция снизилась с 8,3% до 6,5%. Платежный баланс, имевший дефицит в 600 миллионов долларов, стал профицитным и составил 1 миллиард долларов. Валютные резервы достигли исторического максимум 7 миллиардов долларов, увеличившись на 2,1 миллиард долларов. Это не просто цифры, а результат правильной политики".



В конце заседания по итогам голосования 74% депутатов поддержали отставку Г.Занданшатара с должности премьер-министра.



Г.Занданшатару поручено временно исполнять обязанности премьер-министра до назначения нового главы правительства.



Правящая Монгольская народная партия 29 марта 2026 года официально выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру первого вице-премьера Ням-Осорын Учрала, который станет преемником ушедшего в отставку Гомбожавын Занданшатара.