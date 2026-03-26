Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин

11:32 29.03.2026

Нападение на Иран, очередное обострение афгано-пакистанского конфликта, всплеск религиозного экстремизма могут вылиться в "идеальный шторм" для Центральной Азии. В этих условиях Таджикистан при поддержке Китая и ОДКБ укрепляет границу с Афганистаном, но характер угроз требует более серьезного и комплексного подхода.



Сергей КОЖЕМЯКИН, соб. корр. "Правды". г. Бишкек.

26 Марта 2026



Общая разбалансировка международных отношений, ставшая следствием империалистической политики США и их союзников, сильнее всего бьет по Евразии. Этому способствует как большое количество застарелых конфликтов и противоречий, так и более современные факторы. Открытое провозглашение Китая врагом номер один приводит к тому, что кольцо осады вокруг него будет сжиматься.



Контуры этого плана становятся все более явственными. Военные конфликты вспыхивают вдоль транспортно-инфраструктурных коридоров - составных частей китайской инициативы "Один пояс, один путь" - и все ближе подбираются к центральноазиатским республикам. Наблюдение за политикой западных держав и аналитических центров, проявляющих повышенное внимание к региону, показывает, что он стоит в очереди на дестабилизацию.



Весьма характерен доклад, опубликованный 11 марта израильским центром стратегических исследований Бегина - Садата и посвященный Таджикистану. С деловитостью опытных мошенников эксперты перечисляют выгоды, связанные с республикой. Здесь и минеральные богатства, например залежи сурьмы, лития, тантала, вольфрама, урана, и географическое положение у границ Китая и Афганистана.



Жонглируя фактами, авторы подводят к мысли о том, что традиционные партнеры республики - Россия, Китай и Иран - не принесли ей процветания. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), продолжают они, не способна гарантировать защиту Таджикистана. Более того, доклад заявляет об "антитаджикском расизме" в России. "Покровитель, готовый использовать экономическую уязвимость ваших граждан как дипломатический инструмент, и чья внутренняя политика приводит к погромам против вашей диаспоры, не является гарантом безопасности в каком-либо значимом смысле этого слова", - утверждается в документе. Схожие спекуляции допускаются в отношении КНР.



Вывод предельно циничен. Аналитики призывают превратить Таджикистан в объект антироссийского, антикитайского и антииранского влияния. "Окно для стратегической переориентации открыто, - пишут они. - Надежность России заметно снижается. Потенциал Ирана серьезно подорван. Зависимость от Китая несет долгосрочные издержки… Устойчивое партнерство в сфере безопасности, основанное на управлении границами, обмене разведданными, возможностях по перехвату наркотиков, создаст прочные институциональные отношения, которые со временем смогут снизить зависимость от российских военных гарантий".



Те же лукавые идеи содержатся в публикации американского "мозгового центра" SpecialEurasia. Там ополчились на сотрудничество Таджикистана с Китаем в укреплении границ (подробнее об этом - ниже), заявляя, что оно усилит зависимость от Пекина. "Душанбе сталкивается с трудным выбором между сохранением авторитарного контроля и открытием экономики для более разнообразных иностранных инвестиций, которые могут снизить его долговые риски. Способность таджикского правительства действовать самостоятельно снижается из-за его зависимости от иностранной помощи для обеспечения безопасности", - указывается в статье.



Другими словами, империалистические силы хотят ослабить связи Таджикистана с традиционными партнерами, что сделает его беззащитным. Вторым этапом может стать дестабилизация руками террористических группировок. Подготовка к этому уже идет, о чем свидетельствует активизация "Исламского государства"*. Передача контроля от курдских сил Дамаску над тюрьмами и лагерями в северо-восточной Сирии привела к бегству (или сознательному освобождению?) сотен бывших боевиков.



Параллельно происходит усиление экстремистской группировки в Афганистане. Если в 2024-2025 годах наблюдалось сокращение числа осуществленных ИГ* терактов - с 19 до 5, то с начала нынешнего года кривая насилия снова поползла вверх. В докладе, представленном Совету Безопасности ООН группой по аналитической поддержке и мониторингу санкций, отмечается, что группировка продолжает развивать свою сеть ячеек и ищет союзы с другими вооруженными организациями в разных регионах Афганистана.



Показательно, что исламисты с восторгом восприняли агрессию против Ирана и убийство верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Ваххабитский богослов Абдулла аль-Мухайсини, игравший заметную роль в сирийских джихадистских группировках, призвал мусульман праздновать эти события, поскольку-де Хаменеи "истребил сотни тысяч суннитов и разрушил их страны". Любопытно, что аль-Мухайсини особенно близок к "исламской партии Восточного Туркестана"*, выступающей за отделение от Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района и имеющей отряды как в Сирии, так и в Афганистане.



Не менее откровенно высказался один из "спикеров" ИГ* Абу Абдалла аль-Халаби. В скором времени, уверяет он, Хорасан (историческая область, включающая Афганистан, часть Ирана и Центральной Азии) станет глобальной базой "Исламского государства"*, талибы перейдут под крыло этой группировки, а Запад заключит с ней мирный договор.



В Таджикистане предприняли ряд мер для усиления безопасности. В начале марта парламент республики ратифицировал межгосударственное соглашение с Китаем о строительстве девяти застав на границе с Афганистаном. Финансирование берет на себя Пекин, он же построит подъездные пути, линии электропередачи, оснастит объекты необходимым оборудованием. Стоимость проекта оценивается в 550 миллионов сомони (4,7 млрд руб.). Напомним, что соглашению предшествовали нападения боевиков из Афганистана на граждан КНР - сотрудников совместных таджикско-китайских предприятий. В свою очередь, в ОДКБ сообщили о передаче пограничным войскам Таджикистана вооружений и технических средств охраны границы. О необходимости укрепления силовых структур заявил и президент Эмомали Рахмон.



Обеспечение обороноспособности, впрочем, требует не только оружия. Не менее важными условиями являются устранение социально-экономических проблем, создающих благоприятную почву для экстремистских идей, а также понимание того, какую опасность несут "троянские кони" Запада.



* Организация, запрещенная в РФ.