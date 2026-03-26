Воскресенье, 29.03.2026
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
11:32 29.03.2026

Корреспондент "Правды": Война на пороге Средней Азии
Нападение на Иран, очередное обострение афгано-пакистанского конфликта, всплеск религиозного экстремизма могут вылиться в "идеальный шторм" для Центральной Азии. В этих условиях Таджикистан при поддержке Китая и ОДКБ укрепляет границу с Афганистаном, но характер угроз требует более серьезного и комплексного подхода.

Сергей КОЖЕМЯКИН, соб. корр. "Правды". г. Бишкек.
26 Марта 2026

Общая разбалансировка международных отношений, ставшая следствием империалистической политики США и их союзников, сильнее всего бьет по Евразии. Этому способствует как большое количество застарелых конфликтов и противоречий, так и более современные факторы. Открытое провозглашение Китая врагом номер один приводит к тому, что кольцо осады вокруг него будет сжиматься.

Контуры этого плана становятся все более явственными. Военные конфликты вспыхивают вдоль транспортно-инфраструктурных коридоров - составных частей китайской инициативы "Один пояс, один путь" - и все ближе подбираются к центральноазиатским республикам. Наблюдение за политикой западных держав и аналитических центров, проявляющих повышенное внимание к региону, показывает, что он стоит в очереди на дестабилизацию.

Весьма характерен доклад, опубликованный 11 марта израильским центром стратегических исследований Бегина - Садата и посвященный Таджикистану. С деловитостью опытных мошенников эксперты перечисляют выгоды, связанные с республикой. Здесь и минеральные богатства, например залежи сурьмы, лития, тантала, вольфрама, урана, и географическое положение у границ Китая и Афганистана.

Жонглируя фактами, авторы подводят к мысли о том, что традиционные партнеры республики - Россия, Китай и Иран - не принесли ей процветания. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), продолжают они, не способна гарантировать защиту Таджикистана. Более того, доклад заявляет об "антитаджикском расизме" в России. "Покровитель, готовый использовать экономическую уязвимость ваших граждан как дипломатический инструмент, и чья внутренняя политика приводит к погромам против вашей диаспоры, не является гарантом безопасности в каком-либо значимом смысле этого слова", - утверждается в документе. Схожие спекуляции допускаются в отношении КНР.

Вывод предельно циничен. Аналитики призывают превратить Таджикистан в объект антироссийского, антикитайского и антииранского влияния. "Окно для стратегической переориентации открыто, - пишут они. - Надежность России заметно снижается. Потенциал Ирана серьезно подорван. Зависимость от Китая несет долгосрочные издержки… Устойчивое партнерство в сфере безопасности, основанное на управлении границами, обмене разведданными, возможностях по перехвату наркотиков, создаст прочные институциональные отношения, которые со временем смогут снизить зависимость от российских военных гарантий".

Те же лукавые идеи содержатся в публикации американского "мозгового центра" SpecialEurasia. Там ополчились на сотрудничество Таджикистана с Китаем в укреплении границ (подробнее об этом - ниже), заявляя, что оно усилит зависимость от Пекина. "Душанбе сталкивается с трудным выбором между сохранением авторитарного контроля и открытием экономики для более разнообразных иностранных инвестиций, которые могут снизить его долговые риски. Способность таджикского правительства действовать самостоятельно снижается из-за его зависимости от иностранной помощи для обеспечения безопасности", - указывается в статье.

Другими словами, империалистические силы хотят ослабить связи Таджикистана с традиционными партнерами, что сделает его беззащитным. Вторым этапом может стать дестабилизация руками террористических группировок. Подготовка к этому уже идет, о чем свидетельствует активизация "Исламского государства"*. Передача контроля от курдских сил Дамаску над тюрьмами и лагерями в северо-восточной Сирии привела к бегству (или сознательному освобождению?) сотен бывших боевиков.

Параллельно происходит усиление экстремистской группировки в Афганистане. Если в 2024-2025 годах наблюдалось сокращение числа осуществленных ИГ* терактов - с 19 до 5, то с начала нынешнего года кривая насилия снова поползла вверх. В докладе, представленном Совету Безопасности ООН группой по аналитической поддержке и мониторингу санкций, отмечается, что группировка продолжает развивать свою сеть ячеек и ищет союзы с другими вооруженными организациями в разных регионах Афганистана.

Показательно, что исламисты с восторгом восприняли агрессию против Ирана и убийство верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Ваххабитский богослов Абдулла аль-Мухайсини, игравший заметную роль в сирийских джихадистских группировках, призвал мусульман праздновать эти события, поскольку-де Хаменеи "истребил сотни тысяч суннитов и разрушил их страны". Любопытно, что аль-Мухайсини особенно близок к "исламской партии Восточного Туркестана"*, выступающей за отделение от Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района и имеющей отряды как в Сирии, так и в Афганистане.

Не менее откровенно высказался один из "спикеров" ИГ* Абу Абдалла аль-Халаби. В скором времени, уверяет он, Хорасан (историческая область, включающая Афганистан, часть Ирана и Центральной Азии) станет глобальной базой "Исламского государства"*, талибы перейдут под крыло этой группировки, а Запад заключит с ней мирный договор.

В Таджикистане предприняли ряд мер для усиления безопасности. В начале марта парламент республики ратифицировал межгосударственное соглашение с Китаем о строительстве девяти застав на границе с Афганистаном. Финансирование берет на себя Пекин, он же построит подъездные пути, линии электропередачи, оснастит объекты необходимым оборудованием. Стоимость проекта оценивается в 550 миллионов сомони (4,7 млрд руб.). Напомним, что соглашению предшествовали нападения боевиков из Афганистана на граждан КНР - сотрудников совместных таджикско-китайских предприятий. В свою очередь, в ОДКБ сообщили о передаче пограничным войскам Таджикистана вооружений и технических средств охраны границы. О необходимости укрепления силовых структур заявил и президент Эмомали Рахмон.

Обеспечение обороноспособности, впрочем, требует не только оружия. Не менее важными условиями являются устранение социально-экономических проблем, создающих благоприятную почву для экстремистских идей, а также понимание того, какую опасность несут "троянские кони" Запада.

* Организация, запрещенная в РФ.

Источник - КПРФ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774773120


