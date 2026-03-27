Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев

11:37 29.03.2026 О чем говорил Токаев в марте 2026 года



Ануар Мустафин

27 марта 2026



В марте 2026 года Касым-Жомарт Токаев говорил не столько о частных инфоповодах, сколько о большой рамке будущего Казахстана. Если собрать его заявления за месяц в одну картину, получится довольно цельная конструкция: новая Конституция как политический и ценностный каркас, технологии и образование как инструмент модернизации, экономика как аргумент в пользу курса, а глобальная нестабильность - как фон, на котором государство должно сохранять устойчивость и субъектность.



Новая Конституция как главный сюжет месяца



Главной темой марта стала новая Конституция. Токаев последовательно описывал ее не как техническую правку Основного закона, а как фундамент "Справедливого Казахстана" и страны равных возможностей.



- Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, идеальном обществе, идеальном гражданине, - прокомментировал направленность выступлений президента известный политолог Данияр Ашимбаев.



В формулировках Токаева сердцевина Конституции - это независимость, суверенитет, территориальная целостность, права и свободы граждан, трудолюбие, ответственность, патриотизм и развитие человеческого капитала. Отсюда и его ключевой тезис: обновление страны начинается не с лозунгов, а с укрепления правового фундамента.



- Новая конституция очерчивает рамки нового светлого мира - "Сильного, прогрессивного и передового Казахстана", - резюмирует Ашимбаев.



Эту же логику Токаев развивал и через конкретные институциональные изменения. В марте он подчеркивал, что новая модель включает однократный семилетний срок президента, запрет близким родственникам занимать государственные должности, создание Халық Кеңесі, обновление роли Курултая и подготовку крупного пакета законов, который должен закрепить переход к новой системе управления. По сути, президент презентовал март как точку не символического, а полноценного юридического перезапуска.



Право, патриотизм и "честный труд"



Важно, что в риторике Токаева Конституция подавалась не только как правовой документ, но и как поведенческий ориентир. Он не раз связывал будущее страны с трудолюбием, ответственностью и дисциплиной, а патриотизм определял очень приземленно. В этом смысле мартовская риторика президента была попыткой соединить институциональные реформы с моральной рамкой: государство обновляется, но и общество, по его замыслу, должно меняться вместе с ним.



- Токаев разъясняет: "Настоящий патриот - это тот, кто добросовестно и честно выполняет свою работу@… Нашему обществу нужны не декларации и пустые разговоры, а реальные дела, - говорит Данияр Ашимбаев.



Отсюда же и постоянное повторение одной мысли: прогресс не приходит сам по себе, его добиваются усилиями ученых, технологов, предпринимателей, студентов и всего общества. Даже экономические успехи в его выступлениях не звучали как повод расслабиться. Наоборот, Токаев прямо предупреждал: бравировать показателями нельзя, потому что в условиях обострившейся мировой конкуренции это путь к самоуспокоению.



Технологии, наука и искусственный интеллект как язык будущего



Второй крупный блок марта - технологии и наука. Токаев фактически требовал смены национального менталитета: меньше инерции, больше поворота к науке, инженерии и искусственному интеллекту. Он открыто критиковал перекос в сторону гуманитарных профессий, говорил, что стране слишком долго было привычно выпускать юристов, филологов и дипломатов, призывая молодежь идти в технологические направления. В его логике именно это должно стать основой нового качества человеческого капитала.



С этим же был связан и разговор о вузах. Президент напоминал об открытии 33 филиалов зарубежных университетов, критиковал дисбаланс в стоимости грантов и подчеркивал, что университеты должны быть не просто поставщиками образовательных услуг, а производительной силой. Отдельный акцент был сделан на запуске специализированного Университета искусственного интеллекта и создании центров академического превосходства в региональных вузах. Так что мартовская риторика Токаева в этой части - это уже не общие слова о модернизации, а довольно жесткий сигнал: Казахстану нужен не декоративный технологический дискурс, а реальный разворот в сторону науки и ИИ.



Цифровизация без бюрократической архаики



На совещании по Digital Qazaqstan Токаев говорил уже не как идеолог, а как управленец, раздраженный инерцией системы. Его формула "бегать должны данные, а не люди" стала, пожалуй, одной из самых ярких за месяц. Президент критиковал несшитые межведомственные системы, требовал не подгонять современные технологии под старые бюрократические лекала, настаивая на том, что цифровое государство должно быть адаптивным к большим данным и искусственному интеллекту.



В этой же логике он отдельно высказался о банковском секторе: крупнейшие банки, по его словам, затягивают подключение к единой инфраструктуре межбанковских QR-платежей, хотя обязательность этого уже закреплена законодательно. Параллельно звучали поручения по развитию цифровых активов, запуску суперкомпьютеров и поддержке экспортных IT-проектов. То есть цифровизация в мартовской повестке Токаева была не украшением, а вопросом эффективности государства и технологического суверенитета.



Экономика как аргумент, а не повод для самодовольства



Экономический блок в выступлениях президента строился вокруг демонстрации устойчивости страны. В Туркестане Токаев перечислял показатели: ВВП в 306 млрд долларов, более 15 тыс. долларов на душу населения, золотовалютные резервы в 74 млрд долларов, 69% всех иностранных инвестиций Центральной Азии, 40% вклада малого и среднего бизнеса в экономику, рост продолжительности жизни. Он также говорил о запуске новых предприятий, развитии инфраструктуры, железных дорог, автотрасс и энергетики.



Но даже здесь тон оставался не победным, а мобилизационным. Токаев подчеркивал, что страна не должна останавливаться на достигнутом и не имеет права выпадать на обочину мировой цивилизации. В этом смысле мартовская экономическая риторика была не столько о триумфе, сколько о том, чтобы показать: ресурс для реформ есть, но время требует движения вперед, а не политического комфорта.



Социальная политика: поддержка, но без иждивенчества



В марте Токаев немало говорил и о социальной сфере. С одной стороны, он подчеркивал высокий уровень поддержки материнства и детства, напоминал о пособиях и декретных выплатах, а также анонсировал усиление института семьи. С другой - выступал за более адресную и эффективную систему соцзащиты, предупреждая об иждивенческих настроениях и мошеннических схемах вокруг пособий. То есть социальная политика в его изложении - это не просто расширение поддержки, а попытка совместить помощь, адресность и контроль.



Отдельно президент акцентировал тему защиты женщин. Одной из заметных новелл он назвал закрепление в Конституции нормы о браке как добровольном и равноправном союзе, зарегистрированном государством. По его словам, это должно стать прямым правовым заслоном принудительным бракам. Здесь мартовская риторика Токаева соединяла социальный консерватизм, права женщин и государственную модернизацию в одну линию.



"Таза Қазақстан" как политика и как моральная формула



Экологическая тема в марте у Токаева тоже была больше, чем просто экология. Проект "Таза Қазақстан" он описывал не только как уборку дворов, парков, родников и прибрежных зон, но и как идею чистоты помыслов, сознания и намерений. В его интерпретации бережное отношение к природе становилось частью нового общественного мировоззрения, а сама Конституция - нравственным и правовым ориентиром для общественной консолидации.



- Важно подчеркнуть и то, что идея духовности в представлении главы государства все больше смещается на свою новую философию чистоты, - комментирует Ашимбаев. - Понятие чистоты имеет всеобъемлющий смысл. Прежде всего, она означает чистоту помыслов, чистоту сознания и намерений…



Это вообще характерная черта мартовской риторики президента: даже вполне практические темы он старался поднимать до уровня символической рамки. Поэтому "Таза Қазақстан" оказался не хозяйственной кампанией, а частью более широкой идеи - очистить не только пространство, но и общественную атмосферу.



Внешняя политика: миротворческий тон на фоне ближневосточного кризиса



Третий большой сюжет месяца - внешняя политика, прежде всего Ближний Восток. На фоне эскалации в регионе Токаев направлял послания лидерам арабских государств, осуждал атаки на суверенитет дружественных стран, обсуждал кризис с послом ОАЭ и подтверждал готовность Казахстана предоставить площадку для мирных переговоров. Его позиция в марте была довольно последовательной: не допускать втягивания нейтральных государств в войну, настаивать на дипломатическом урегулировании и подчеркивать уважение к суверенитету.



При этом он поддержал и новые международные форматы, в том числе инициативу по созданию Совета мира, объясняя это усталостью мира от бесконечных деклараций без практического результата. Внешнеполитическая риторика Токаева в марте выглядела как попытка представить Казахстан страной, которая не просто реагирует на кризисы, а предлагает себя как рационального посредника и ответственного участника международного порядка.



Государство должно защищать своих граждан



Особое место заняла тема эвакуации казахстанцев из зоны ближневосточного конфликта. Токаев говорил об этом как о серьезном испытании для государства и подчеркивал, что из региона удалось оперативно вывезти около 9 тыс. граждан. Фраза "своих не бросаем" у него звучала не как эмоциональный лозунг, а как принцип государственной политики, который, по его словам, должен быть усиленно отражен и в новой Конституции.



Это важный штрих ко всей мартовской картине. На фоне разговоров о праве, цифровизации и глобальной конкуренции Токаев отдельно показывал и базовую функцию государства: защиту граждан внутри страны и за ее пределами. Именно так внешняя турбулентность в его риторике превращалась в аргумент в пользу сильных институтов.



Общие итогеи



Если свести мартовские выступления Токаева к одной формуле, то она будет довольно простой: Казахстану нужен новый правовой каркас, новая технологическая амбиция и новая дисциплина общества. Поэтому в марте 2026 года президент говорил не о разрозненных темах, а об одной большой задаче - как встроить страну в будущее, не потеряв суверенитет, устойчивость и управляемость. Новая Конституция в этой конструкции стала главным символом месяца, а все остальные темы - от ИИ до Ближнего Востока - оказались встроены в нее как доказательство того, что страна входит в новый политический цикл.



- Токаев изменил модель транзита власти и при этом у него самого впереди половина последнего срока и намного больше сценариев, чем кажется на первый взгляд, - резюмирует Данияр Ашимбаев. - Казахстанское политическое поле очень любит игру "Угадай преемника", но сейчас впереди есть целых три сценария, которые не дают толком сосредоточиться на персоналиях. Источник - kursiv.media

