Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии

11:41 29.03.2026

Москва, 27 мар – ИА Neftegaz.RU. Дочерняя компания China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven (CC7, входит в China National Chemical Engineering Group Corporation (CNCEC)) выступила с инициативой строительства в Монголии комплекса глубокой переработки бурого угля. Проект предполагает выпуск моторных топлив и синтетического газа.



Инициатива была представлена монгольской стороне в ходе визита спикера парламента Ням-Осорын Учрал в КНР. Китайская сторона презентовала предварительное ТЭО проекта.



По оценкам разработчика:

- внутренняя норма доходности может составить 13–16%,

- срок окупаемости - 7-9 лет, что соответствует параметрам коммерчески устойчивых углехимических проектов.



Проект предусматривает размещение производственного комплекса в районе Багануур (около 140 км от Улан-Батор). Объем инвестиций оценивается в 1 млрд долл. США.



Производственные показатели:

- 200–300 тыс. т/год бензина и дизельного топлива;

- 150–200 млн нм3/год синтетического газа.



Технологически проект ориентирован на глубокую переработку бурого угля с получением продукции с более высокой добавленной стоимостью. Реализация позволит Монголии частично заместить импорт нефтепродуктов и сформировать базу для развития собственной газохимии и производства азотных удобрений.



Дополнительно ожидается экологический эффект за счет снижения выбросов при использовании более чистых видов топлива по сравнению с прямым сжиганием угля. Синтетический газ рассматривается как альтернатива природному газу в условиях ограниченной ресурсной базы. Он может применяться как в энергетике, так и в химической промышленности.



Проект в Баганууре также может стать ядром индустриально-технологического кластера, ориентированного на углехимию.



Отметим, что Монголия уже реализует крупный нефтеперерабатывающий проект. В аймаке Дорноговь (сомон Алтанширээ) строится первый в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 1,5 млн т/год. Инвестором выступает Индия, а финансирование обеспечивает Экспортно-импортный банк Индии, генподрядчик - Engineers India Ltd.



Запуск НПЗ намечен на 2027 г. с выходом на полную мощность в 2028 г.. Предприятие позволит покрывать до 55% внутреннего спроса на нефтепродукты и снизить импорт топлива, в том числе из России.



Таким образом, Монголия последовательно формирует собственную нефтегазохимическую инфраструктуру, диверсифицируя источники топлива и снижая зависимость от внешних поставок. Кроме того, к 2030 г. правительство рассчитывает довести долю возобновляемой энергетики до более 30%, одновременно постепенно сокращая использование угля.