Воскресенье, 29.03.2026
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
12:17 29.03.2026

На границе Пакистана и Афганистана возобновились бои после праздничного перемирия
27 марта 2026

На афгано-пакистанской границе после истечения временного перемирия возобновились боевые действия, есть жертвы, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на афганские власти.

Как сообщил директор информационно-культурного департамента афганской провинции Кунар, после истечения срока прекращения огня пакистанские военные выпустили десятки снарядов по районам Нарай и Саркано, в результате погибли два мирных жителя и восемь получили ранения. Афганские пограничники открыли ответный огонь и заявили об уничтожении трех пакистанских военных постов и гибели одного военнослужащего. Пакистанские военные пока не комментируют эту информацию.

Перемирие было объявлено перед мусульманским праздником Ид аль-Фитр при посредничестве Саудовской Аравии, Турции и Катара. Ему предшествовал период эскалации, начавшийся в конце февраля, когда пакистанская авиация нанесла удары по территории Афганистана. По данным афганских властей, удар по реабилитационному центру в Кабуле 16 марта унес жизни более 400 человек. Исламабад отвергает обвинения в ударе по гражданскому объекту и заявляет, что целью был склад боеприпасов.

Пакистан обвиняет Афганистан в укрывательстве боевиков движения "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП), которое активизировало атаки на территории Пакистана после прихода к власти афганского Талибана в 2021 году. Власти Афганистана эти обвинения отвергают. На прошлой неделе Исламабад объявил о начале операции "Газаб лиль-Хак" и ликвидации сотни боевиков, пишет AP.

***

Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами.

Эскалация вооруженного конфликта между Афганистаном и Пакистаном, начавшаяся в феврале 2026 года, создала критические риски для реализации ключевых инфраструктурных и логистических проектов в Центральной и Южной Азии.

Проекты под угрозой
- Трансафганская железная дорога (Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар): Этот проект стоимостью около $5 млрд является стратегическим для Узбекистана и других стран Центральной Азии, так как должен обеспечить кратчайший выход к пакистанским портам Гвадар и Карачи. Боевые действия и удары вглубь территорий делают невозможным проведение строительных работ и привлечение иностранных инвестиций.
- Энергетический коридор CASA-1000: Проект по передаче излишков электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан сталкивается с угрозой безопасности линий электропередач в приграничных зонах.
- Газопровод TAPI (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия): Многолетний проект по доставке туркменского газа в Южную Азию вновь оказывается замороженным из-за невозможности гарантировать безопасность трубопровода на фоне взаимных авиаударов и наземных операций.

Основные риски
- Транспортная блокада: Военные действия могут привести к закрытию ключевых пограничных переходов (например, Торхам и Спин-Болдак), что парализует грузоперевозки между регионами.
- Отток инвесторов: Международные финансовые институты и частные инвесторы воздерживаются от участия в проектах, проходящих через зону активного военного конфликта.
- Разрушение инфраструктуры: Взаимные удары ставят под угрозу уже существующие мосты, дороги и узлы связи, которые рассматривались как база для новых коридоров.

Текущий статус ситуации (март 2026 г.)
На данный момент конфликт достиг максимального уровня напряженности за последние годы. Эксперты отмечают, что если стороны не перейдут к дипломатическому урегулированию, Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами.

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774775820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Защита прав детей – в приоритете: Сенат одобрил новые нормы по взысканию алиментов
- Олжас Бектенов проверил реализацию поручений Президента по строительству электростанции в Туркестанской области
- В Шымкенте состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе
- Роман Скляр принял участие в Боаоском азиатском форуме
- Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и Ирана
- О создании в Казахстане дочернего банка – Акционерного общества "Abu Dhabi Commercial Bank (Kazakhstan)"
- МВД: Возбужден ряд уголовных дел по факту ДТП в Алматы
- В кредитной системе выявлены явные признаки ограничения конкуренции с целью получения откатов
- Вынесен приговор в отношении врача анестезиолога
