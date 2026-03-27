Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами

12:17 29.03.2026

На границе Пакистана и Афганистана возобновились бои после праздничного перемирия

27 марта 2026



На афгано-пакистанской границе после истечения временного перемирия возобновились боевые действия, есть жертвы, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на афганские власти.



Как сообщил директор информационно-культурного департамента афганской провинции Кунар, после истечения срока прекращения огня пакистанские военные выпустили десятки снарядов по районам Нарай и Саркано, в результате погибли два мирных жителя и восемь получили ранения. Афганские пограничники открыли ответный огонь и заявили об уничтожении трех пакистанских военных постов и гибели одного военнослужащего. Пакистанские военные пока не комментируют эту информацию.



Перемирие было объявлено перед мусульманским праздником Ид аль-Фитр при посредничестве Саудовской Аравии, Турции и Катара. Ему предшествовал период эскалации, начавшийся в конце февраля, когда пакистанская авиация нанесла удары по территории Афганистана. По данным афганских властей, удар по реабилитационному центру в Кабуле 16 марта унес жизни более 400 человек. Исламабад отвергает обвинения в ударе по гражданскому объекту и заявляет, что целью был склад боеприпасов.



Пакистан обвиняет Афганистан в укрывательстве боевиков движения "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП), которое активизировало атаки на территории Пакистана после прихода к власти афганского Талибана в 2021 году. Власти Афганистана эти обвинения отвергают. На прошлой неделе Исламабад объявил о начале операции "Газаб лиль-Хак" и ликвидации сотни боевиков, пишет AP.



***



Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами.



Эскалация вооруженного конфликта между Афганистаном и Пакистаном, начавшаяся в феврале 2026 года, создала критические риски для реализации ключевых инфраструктурных и логистических проектов в Центральной и Южной Азии.



Проекты под угрозой

- Трансафганская железная дорога (Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар): Этот проект стоимостью около $5 млрд является стратегическим для Узбекистана и других стран Центральной Азии, так как должен обеспечить кратчайший выход к пакистанским портам Гвадар и Карачи. Боевые действия и удары вглубь территорий делают невозможным проведение строительных работ и привлечение иностранных инвестиций.

- Энергетический коридор CASA-1000: Проект по передаче излишков электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан сталкивается с угрозой безопасности линий электропередач в приграничных зонах.

- Газопровод TAPI (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия): Многолетний проект по доставке туркменского газа в Южную Азию вновь оказывается замороженным из-за невозможности гарантировать безопасность трубопровода на фоне взаимных авиаударов и наземных операций.



Основные риски

- Транспортная блокада: Военные действия могут привести к закрытию ключевых пограничных переходов (например, Торхам и Спин-Болдак), что парализует грузоперевозки между регионами.

- Отток инвесторов: Международные финансовые институты и частные инвесторы воздерживаются от участия в проектах, проходящих через зону активного военного конфликта.

- Разрушение инфраструктуры: Взаимные удары ставят под угрозу уже существующие мосты, дороги и узлы связи, которые рассматривались как база для новых коридоров.



Текущий статус ситуации (март 2026 г.)

На данный момент конфликт достиг максимального уровня напряженности за последние годы. Эксперты отмечают, что если стороны не перейдут к дипломатическому урегулированию, Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами.