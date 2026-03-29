21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
21:40 29.03.2026

Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
Ташкент и Душанбе совместно ищут выход из сложившейся ситуации

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
29.03.2026

Узбекистан и Таджикистан подтвердили статус неразрывного стратегического альянса. По итогам государственного визита президента Эмомали Рахмона в Ташкент 26–27 марта лидеры двух стран заявили о выходе отношений на качественно новый уровень. Главным экономическим ориентиром стал амбициозный рубеж товарооборота в 2 млрд долл., фундаментом для которого послужат создание приграничной торговой зоны "Ойбек–Фотехобод" и масштабная программа промышленной кооперации. Вопросы безопасности главы государств обсудили в закрытом режиме, поскольку ситуация на Ближнем и Среднем Востоке складывается так, что Таджикистан и Узбекистан рискуют вновь оказаться в транспортном тупике.

Путь Узбекистана и Таджикистана за последние годы стал примером того, как непримиримые противоречия уступают место большой дружбе. К 2025 году товарооборот между странами достиг знаковой отметки в 1 млрд долл. Узбекистан входит в число основных торговых партнеров Таджикистана. Взаимное доверие конвертировалось в рост деловой активности: сегодня в Узбекистане работают 410 предприятий с таджикским капиталом, а в Таджикистане – 116 компаний с участием резидентов Узбекистана. Их интересы охватывают ключевые ниши: от производства стройматериалов и пищевой промышленности до транспортных услуг.

Нынешний визит Эмомали Рахмона в Ташкент закрепил исторический прорыв – состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета. Лидеры поставили амбициозную цель: удвоить товарооборот до 2 млрд долл. к 2030 году. Инструментами достижения станут запуск приграничного центра "Ойбек–Фотехобод", цифровая сертификация товаров и масштабная программа промышленной кооперации, включающая 10 новых совместных производств в агропромышленном комплексе, горнодобывающей отрасли и сфере новых технологий.

Президент Шавкат Мирзиеев охарактеризовал нынешний визит таджикского лидера как "историческую веху, открывающую новую главу в летописи добрососедства". По словам главы Узбекистана, переход к формату Высшего межгосударственного совета позволит наполнить стратегическое партнерство мощным практическим содержанием и вывести многовековые узы дружбы на качественно иной уровень.

Символом перехода к новой фазе сотрудничества стал официальный старт 10 масштабных инициатив. В портфель проектов вошли предприятия по производству мебели, изделий из кожи и бытовой техники. В Таджикистане начнется строительство современных текстильных комплексов, а архитектурный облик Ташкента дополнят новые жилые массивы и торговые объекты, возведенные при участии партнеров.

География партнерства охватывает ключевые регионы Узбекистана. Так, в Ферганской области будет налажено современное консервное производство, Андижанская область станет базой для выпуска молочной продукции, а в Сурхандарье акцент будет сделан на переработке фруктов и производстве металлических брикетов. Каждый из этих проектов – это не просто цифры статистики, а новые рабочие места и укрепление экономической устойчивости обеих республик.

Ранее сообщалось, что Узбекский металлургический комбинат и Таджикский металлургический комбинат договорились о стратегическом партнерстве в сфере поставок сырья. Согласно подписанному соглашению, с осени 2027 года предприятие в Бекабаде начнет ежегодно закупать у соседей 300 тыс. т железа прямого восстановления – специального продукта из руды, который станет альтернативой дефицитному металлолому.

Дипломатический марафон завершился глубоко символичными церемониями. Одной из улиц строящегося района Новый Ташкент было присвоено имя Душанбе. А президенты приняли участие в торжественном открытии нового здания посольства Таджикистана в Ташкенте.

Директор Центра исследовательских инициатив "Ман’о" Бахтиер Эргашев считает, что визит Эмомали Рахмона в Ташкент полностью реализовал заявленную повестку – от тарифов и инвестиционных проектов до гуманитарного сотрудничества. Однако наиболее важная часть диалога осталась за закрытыми дверями: лидеры провели критическую "сверку часов" по ситуации вокруг Ирана и Афганистана.

"В этом вопросе Ташкент и Душанбе продемонстрировали солидарность, которая выделила их на фоне соседей по региону. Узбекистан и Таджикистан одними из первых в регионе направили Ирану гуманитарную помощь и выразили официальные соболезнования в связи с гибелью детей и человеческими жертвами. Эскалация вокруг Ирана становится тестом для всей системы безопасности Центральной Азии. В отсутствие единого регионального пакта стабильность держится на двусторонних связях. И здесь возникает главный вопрос: что дальше? Если нынешний режим в Иране пошатнется, архитектура безопасности в регионе изменится до неузнаваемости. Даже при сохранении статус-кво отношения Ирана с монархиями Персидского залива неизбежно трансформируются", – сказал "НГ" Эргашев.

По словам эксперта, это создает прямые риски для экономики Узбекистана, да и Казахстана – страны, которая достигла беспрецедентного уровня доверия с арабскими фондами. Символом сближения с монархиями Залива стали даже специализированные заповедники в Кызылкумах для соколиной охоты шейхов. Теперь эти инвестиционные планы "провисают" и требуют корректировки. Вопрос, как это скажется на отношениях с Ираном, пока остается без ответа. Тем временем война уже подошла к Каспию: удары по иранскому порту Бандар-Энзели ставят под удар стратегический Срединный маршрут. "Сегодня мы видим, как конфликт начинает перекраивать экономическую карту, логистику и технологическое будущее всей Центральной Азии", – считает эксперт.Афганистан остается главной болевой точкой региона. "Для Узбекистана и Таджикистана, имеющих общую границу с Афганистаном, вопросы безопасности перешли из теоретической плоскости в экзистенциальную. Афганская территория вновь превращается в плацдарм для террористических групп и организаций, чьей прямой целью является свержение светского строя в Таджикистане. Ташкенту и Душанбе жизненно необходим новый, более глубокий формат взаимодействия армий и разведок", – отметил Эргашев. "Пока мировое внимание приковано к Ближнему Востоку, существуют основания полагать, что следующей горячей точкой может стать Центральная Азия, полагает Эргашев.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774809600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Защита прав детей – в приоритете: Сенат одобрил новые нормы по взысканию алиментов
- Олжас Бектенов проверил реализацию поручений Президента по строительству электростанции в Туркестанской области
- В Шымкенте состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе
- Роман Скляр принял участие в Боаоском азиатском форуме
- Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и Ирана
- О создании в Казахстане дочернего банка – Акционерного общества "Abu Dhabi Commercial Bank (Kazakhstan)"
- МВД: Возбужден ряд уголовных дел по факту ДТП в Алматы
- В кредитной системе выявлены явные признаки ограничения конкуренции с целью получения откатов
- Вынесен приговор в отношении врача анестезиолога
