НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике

21:40 29.03.2026

Ташкент и Душанбе совместно ищут выход из сложившейся ситуации



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Узбекистан и Таджикистан подтвердили статус неразрывного стратегического альянса. По итогам государственного визита президента Эмомали Рахмона в Ташкент 26–27 марта лидеры двух стран заявили о выходе отношений на качественно новый уровень. Главным экономическим ориентиром стал амбициозный рубеж товарооборота в 2 млрд долл., фундаментом для которого послужат создание приграничной торговой зоны "Ойбек–Фотехобод" и масштабная программа промышленной кооперации. Вопросы безопасности главы государств обсудили в закрытом режиме, поскольку ситуация на Ближнем и Среднем Востоке складывается так, что Таджикистан и Узбекистан рискуют вновь оказаться в транспортном тупике.



Путь Узбекистана и Таджикистана за последние годы стал примером того, как непримиримые противоречия уступают место большой дружбе. К 2025 году товарооборот между странами достиг знаковой отметки в 1 млрд долл. Узбекистан входит в число основных торговых партнеров Таджикистана. Взаимное доверие конвертировалось в рост деловой активности: сегодня в Узбекистане работают 410 предприятий с таджикским капиталом, а в Таджикистане – 116 компаний с участием резидентов Узбекистана. Их интересы охватывают ключевые ниши: от производства стройматериалов и пищевой промышленности до транспортных услуг.



Нынешний визит Эмомали Рахмона в Ташкент закрепил исторический прорыв – состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета. Лидеры поставили амбициозную цель: удвоить товарооборот до 2 млрд долл. к 2030 году. Инструментами достижения станут запуск приграничного центра "Ойбек–Фотехобод", цифровая сертификация товаров и масштабная программа промышленной кооперации, включающая 10 новых совместных производств в агропромышленном комплексе, горнодобывающей отрасли и сфере новых технологий.



Президент Шавкат Мирзиеев охарактеризовал нынешний визит таджикского лидера как "историческую веху, открывающую новую главу в летописи добрососедства". По словам главы Узбекистана, переход к формату Высшего межгосударственного совета позволит наполнить стратегическое партнерство мощным практическим содержанием и вывести многовековые узы дружбы на качественно иной уровень.



Символом перехода к новой фазе сотрудничества стал официальный старт 10 масштабных инициатив. В портфель проектов вошли предприятия по производству мебели, изделий из кожи и бытовой техники. В Таджикистане начнется строительство современных текстильных комплексов, а архитектурный облик Ташкента дополнят новые жилые массивы и торговые объекты, возведенные при участии партнеров.



География партнерства охватывает ключевые регионы Узбекистана. Так, в Ферганской области будет налажено современное консервное производство, Андижанская область станет базой для выпуска молочной продукции, а в Сурхандарье акцент будет сделан на переработке фруктов и производстве металлических брикетов. Каждый из этих проектов – это не просто цифры статистики, а новые рабочие места и укрепление экономической устойчивости обеих республик.



Ранее сообщалось, что Узбекский металлургический комбинат и Таджикский металлургический комбинат договорились о стратегическом партнерстве в сфере поставок сырья. Согласно подписанному соглашению, с осени 2027 года предприятие в Бекабаде начнет ежегодно закупать у соседей 300 тыс. т железа прямого восстановления – специального продукта из руды, который станет альтернативой дефицитному металлолому.



Дипломатический марафон завершился глубоко символичными церемониями. Одной из улиц строящегося района Новый Ташкент было присвоено имя Душанбе. А президенты приняли участие в торжественном открытии нового здания посольства Таджикистана в Ташкенте.



Директор Центра исследовательских инициатив "Ман’о" Бахтиер Эргашев считает, что визит Эмомали Рахмона в Ташкент полностью реализовал заявленную повестку – от тарифов и инвестиционных проектов до гуманитарного сотрудничества. Однако наиболее важная часть диалога осталась за закрытыми дверями: лидеры провели критическую "сверку часов" по ситуации вокруг Ирана и Афганистана.



"В этом вопросе Ташкент и Душанбе продемонстрировали солидарность, которая выделила их на фоне соседей по региону. Узбекистан и Таджикистан одними из первых в регионе направили Ирану гуманитарную помощь и выразили официальные соболезнования в связи с гибелью детей и человеческими жертвами. Эскалация вокруг Ирана становится тестом для всей системы безопасности Центральной Азии. В отсутствие единого регионального пакта стабильность держится на двусторонних связях. И здесь возникает главный вопрос: что дальше? Если нынешний режим в Иране пошатнется, архитектура безопасности в регионе изменится до неузнаваемости. Даже при сохранении статус-кво отношения Ирана с монархиями Персидского залива неизбежно трансформируются", – сказал "НГ" Эргашев.



По словам эксперта, это создает прямые риски для экономики Узбекистана, да и Казахстана – страны, которая достигла беспрецедентного уровня доверия с арабскими фондами. Символом сближения с монархиями Залива стали даже специализированные заповедники в Кызылкумах для соколиной охоты шейхов. Теперь эти инвестиционные планы "провисают" и требуют корректировки. Вопрос, как это скажется на отношениях с Ираном, пока остается без ответа. Тем временем война уже подошла к Каспию: удары по иранскому порту Бандар-Энзели ставят под удар стратегический Срединный маршрут. "Сегодня мы видим, как конфликт начинает перекраивать экономическую карту, логистику и технологическое будущее всей Центральной Азии", – считает эксперт.Афганистан остается главной болевой точкой региона. "Для Узбекистана и Таджикистана, имеющих общую границу с Афганистаном, вопросы безопасности перешли из теоретической плоскости в экзистенциальную. Афганская территория вновь превращается в плацдарм для террористических групп и организаций, чьей прямой целью является свержение светского строя в Таджикистане. Ташкенту и Душанбе жизненно необходим новый, более глубокий формат взаимодействия армий и разведок", – отметил Эргашев. "Пока мировое внимание приковано к Ближнему Востоку, существуют основания полагать, что следующей горячей точкой может стать Центральная Азия, полагает Эргашев.