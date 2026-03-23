ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 30.03.2026

ВС РФ наступают на трех направлениях и отражают удар ВСУ на Запорожье – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков, Михаил Пшеничников



СВО



На Сумщине группировка "Север" объединила более 30 км плацдармов в единый фронт, связав резервы украинской армии. В Константиновке наши штурмовые подразделения заняли промзону раньше противника и грозятся рассечь украинский гарнизон надвое. Тем временем на Запорожье ВСУ снова пытаются "расслоить" оборону русской армии, но их попытки рушит грамотная оборона ВС РФ.



