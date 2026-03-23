ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 30.03.2026
ВС РФ наступают на трех направлениях и отражают удар ВСУ на Запорожье – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Марат Быков, Михаил Пшеничников
СВО
На Сумщине группировка "Север" объединила более 30 км плацдармов в единый фронт, связав резервы украинской армии. В Константиновке наши штурмовые подразделения заняли промзону раньше противника и грозятся рассечь украинский гарнизон надвое. Тем временем на Запорожье ВСУ снова пытаются "расслоить" оборону русской армии, но их попытки рушит грамотная оборона ВС РФ.
Сумское направление
Группировка "Север" завершила объединение плацдармов в Глуховском районе. Теперь это единый участок длиной более 30 км – от Харьковки до МАПП "Бачевск". ВСУ вынуждены выстраивать против него полноценную линию обороны.
Противостоят ВС РФ здесь пока только 101-я бригада ТрО и подразделения двух погранотрядов ДПСУ. Серьезного сопротивления они оказать не способны. Киев это понимает и уже перебрасывает силы из Черниговской области. Но в бой их вводить не торопятся: ВСУ пока оценивают действия российских войск, выжидая направление основного удара.
При этом основная задача уже выполнена. Переброшенные резервы привязаны к Глухову и на другие направления в ближайшее время не пойдут. Параллельно активность ВС РФ в районе давит на черниговские учебные центры – 169-й "Десна" и филиал у Гончаровского. Именно оттуда шло пополнение в курскую группировку ВСУ. Теперь эти ресурсы придется тратить иначе.
Константиновское направление
Главный успех недели – прорыв 8-й гвардейской армии в центре Константиновки. Штурмовые подразделения вошли в промышленный район: под контролем завод "Красный Октябрь" и часть железнодорожной станции у металлургического завода. Противник удара здесь не ждал. Гарнизон готовился к атаке с юга, со стороны Новодмитровки, однако прорыв пришел с другого направления.
Замысел командования ВС РФ состоял в том, чтобы занять промзону до того, как противник успеет превратить ее в укрепленный узел. Опыт Красногоровки, Волчанска и Часова Яра показал: кто первым занимает завод, тот и диктует темп боя. Капитальные постройки и подземные коммуникации позволяют держаться долго даже в изоляции.
Помимо выгодного рубежа, прорыв грозит рассечь гарнизон надвое. Маневрировать силами украинцы не могут – северный и южный фланги тоже под давлением. Подкрепления из Дружковки маловероятны: логистика Константиновки уже серьезно нарушена. Гарнизон в критическом положении.
Добропольское направление
Части 2-й и 51-й армий продолжают ломать оборону ВСУ. Наиболее напряженные участки – окрестности Гришино, Белицкое и район Нового Донбасса. У Гришино 2-я армия выбила 32-ю бригаду с позиций западнее и северо-западнее города. Активная авиационная поддержка играет ключевую роль: КАБы эффективно подавляют оборону при наличии развитых укреплений. Передовые группы вышли на дистанцию атаки Новоалександровки – готовится штурм.
В полосе 51-й армии продолжается охват Белицкого с запада. С учетом восточной дуги украинский гарнизон рискует оказаться в окружении. Но террикон шахты "Белицкая" противник держит намертво. Даже объемно-детонирующие удары не сбивают оборону, пока туда идет пехота. Бои затяжные, потери противника высокие – уходить он не собирается. У Нового Донбасса ВС РФ продвигаются на север, укрепляют фланги. Нацгвардия пытается вернуть поселок, но безрезультатно.
Запорожское направление
29-я гвардейская армия принимает на себя удары маневренных групп ВСУ. Активность противника нарастает у Январского и Воскресенки. Работают 35-я бригада морпехов и 17-я смешанная бригада НГУ – ВСУ накапливаются в Новопавловском лесу. Юго-восточнее украинцы пытаются взять в кольцо Березовое, однако стойкость подразделений ВС РФ не позволяет им реализовать задуманное. Гарнизон держится, окружить и отрезать его от тылов противник не смог.
Тактика ВСУ та же, что и раньше: обходить узлы обороны, изолировать, превращая фронт в "слоеный пирог". Концепция февральской операции повторяется – только смещена восточнее, подальше от Гайчура. Расчет на то, что где-то в обороне найдется слабое место. ВС РФ действуют по отработанной схеме: методично уничтожают подвижные группы, не давая им накапливаться. Ситуация напряженная, но управляемая.
На западном участке противник снова давит на Степногорск, Лукьяновское и Приморское. Степногорск прикрывает Таврический горно-обогатительный комбинат. Его подземные коммуникации авиаудары не берут – он служит надежным опорным пунктом для 7-й десантно-штурмовой дивизии.
Отдельно стоит отметить ставку ВСУ на дроны. На активных участках противник резко нарастил число операторов и расширил типажи применяемых БПЛА. Киев рассчитывает на локальное техническое превосходство как на решающий фактор. Пока этот расчет себя не оправдывает.