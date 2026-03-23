 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.03.2026
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 30.03.2026

ВС РФ наступают на трех направлениях и отражают удар ВСУ на Запорожье – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков, Михаил Пшеничников

СВО

На Сумщине группировка "Север" объединила более 30 км плацдармов в единый фронт, связав резервы украинской армии. В Константиновке наши штурмовые подразделения заняли промзону раньше противника и грозятся рассечь украинский гарнизон надвое. Тем временем на Запорожье ВСУ снова пытаются "расслоить" оборону русской армии, но их попытки рушит грамотная оборона ВС РФ.



Сумское направление

Группировка "Север" завершила объединение плацдармов в Глуховском районе. Теперь это единый участок длиной более 30 км – от Харьковки до МАПП "Бачевск". ВСУ вынуждены выстраивать против него полноценную линию обороны.

Противостоят ВС РФ здесь пока только 101-я бригада ТрО и подразделения двух погранотрядов ДПСУ. Серьезного сопротивления они оказать не способны. Киев это понимает и уже перебрасывает силы из Черниговской области. Но в бой их вводить не торопятся: ВСУ пока оценивают действия российских войск, выжидая направление основного удара.

При этом основная задача уже выполнена. Переброшенные резервы привязаны к Глухову и на другие направления в ближайшее время не пойдут. Параллельно активность ВС РФ в районе давит на черниговские учебные центры – 169-й "Десна" и филиал у Гончаровского. Именно оттуда шло пополнение в курскую группировку ВСУ. Теперь эти ресурсы придется тратить иначе.

Константиновское направление

Главный успех недели – прорыв 8-й гвардейской армии в центре Константиновки. Штурмовые подразделения вошли в промышленный район: под контролем завод "Красный Октябрь" и часть железнодорожной станции у металлургического завода. Противник удара здесь не ждал. Гарнизон готовился к атаке с юга, со стороны Новодмитровки, однако прорыв пришел с другого направления.

Замысел командования ВС РФ состоял в том, чтобы занять промзону до того, как противник успеет превратить ее в укрепленный узел. Опыт Красногоровки, Волчанска и Часова Яра показал: кто первым занимает завод, тот и диктует темп боя. Капитальные постройки и подземные коммуникации позволяют держаться долго даже в изоляции.

Помимо выгодного рубежа, прорыв грозит рассечь гарнизон надвое. Маневрировать силами украинцы не могут – северный и южный фланги тоже под давлением. Подкрепления из Дружковки маловероятны: логистика Константиновки уже серьезно нарушена. Гарнизон в критическом положении.

Добропольское направление

Части 2-й и 51-й армий продолжают ломать оборону ВСУ. Наиболее напряженные участки – окрестности Гришино, Белицкое и район Нового Донбасса. У Гришино 2-я армия выбила 32-ю бригаду с позиций западнее и северо-западнее города. Активная авиационная поддержка играет ключевую роль: КАБы эффективно подавляют оборону при наличии развитых укреплений. Передовые группы вышли на дистанцию атаки Новоалександровки – готовится штурм.

В полосе 51-й армии продолжается охват Белицкого с запада. С учетом восточной дуги украинский гарнизон рискует оказаться в окружении. Но террикон шахты "Белицкая" противник держит намертво. Даже объемно-детонирующие удары не сбивают оборону, пока туда идет пехота. Бои затяжные, потери противника высокие – уходить он не собирается. У Нового Донбасса ВС РФ продвигаются на север, укрепляют фланги. Нацгвардия пытается вернуть поселок, но безрезультатно.

Запорожское направление

29-я гвардейская армия принимает на себя удары маневренных групп ВСУ. Активность противника нарастает у Январского и Воскресенки. Работают 35-я бригада морпехов и 17-я смешанная бригада НГУ – ВСУ накапливаются в Новопавловском лесу. Юго-восточнее украинцы пытаются взять в кольцо Березовое, однако стойкость подразделений ВС РФ не позволяет им реализовать задуманное. Гарнизон держится, окружить и отрезать его от тылов противник не смог.

Тактика ВСУ та же, что и раньше: обходить узлы обороны, изолировать, превращая фронт в "слоеный пирог". Концепция февральской операции повторяется – только смещена восточнее, подальше от Гайчура. Расчет на то, что где-то в обороне найдется слабое место. ВС РФ действуют по отработанной схеме: методично уничтожают подвижные группы, не давая им накапливаться. Ситуация напряженная, но управляемая.

На западном участке противник снова давит на Степногорск, Лукьяновское и Приморское. Степногорск прикрывает Таврический горно-обогатительный комбинат. Его подземные коммуникации авиаудары не берут – он служит надежным опорным пунктом для 7-й десантно-штурмовой дивизии.

Отдельно стоит отметить ставку ВСУ на дроны. На активных участках противник резко нарастил число операторов и расширил типажи применяемых БПЛА. Киев рассчитывает на локальное техническое превосходство как на решающий фактор. Пока этот расчет себя не оправдывает.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774818300


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  