НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин

01:45 30.03.2026

НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2026



Дмитрий Бавырин

29.03.2026



У блока НАТО большая радость, светлый праздничек. Наконец-то достигли того, о чем договорились еще в 2014 году, - уровня расходов на оборону в два процента от ВВП каждой из стран-членов. Генсек альянса Марк Рютте назвал момент "переломным", а ведь и впрямь: видно, как причастных поломала жизнь.



Доклад об успехах государств НАТО сродни альбому фотографий с выпускного курса: какими они были - и что с ними теперь стало. Вот, например, Люксембург. Миролюбивый был парень: в 2014 году тратил на вооруженные силы всего 0,4% от своей экономики, чисто флагами на парадах помахать. А теперь у него бронза на соревновании милитаристов: за 12 лет рост военных расходов составил 359,6% - до 1,2 миллиарда долларов, или 2,13% от ВВП.



Группа лидеров по доле военного бюджета - это вряд ли случайно самые русофобствующие в альянсе: Польша (4,3%), Литва (четыре процента), Латвия (3,74%), Эстония (3,42%) и Дания (3,34%), которая в пересчете на душу населения тратит больше всех на поддержку Украины и проводит такую внешнюю политику, что степень русофобии впору измерять в датчанах.



При этом лидер группы вопросов не вызывает: всегда был с гонором.



Литва и Латвия также лидируют по части прироста расходов за 12 лет - на 537,4% и 369,4% соответственно. Горячие прибалтийские парни собираются воевать и на полном серьезе устанавливают противотанковые ежи на границе с Россией (ведь сражаться собираются именно с ней), так как не в курсе, что ракеты в случае войны пролетят над ежами, поэтому каждый их них нужно снабжать большим сачком.



Есть группа, где порог в два процента превышен совсем недавно, хотя решение приняли 13 лет назад, - Бельгия, Канада, Португалия, Италия, Испания. Эти искренне ни с кем воевать не хотели, а милитаризацию проводят из-под палки, но все равно проводят. Что поделать, стадо. Подневольные коровы лидеров.



Формально в той же группе и Франция, но она скорее поистрепавшаяся дочка богатых родителей. Свободных денег нет, однако разбазаривание наследства снижает арендные платежи. Например, французов выгнали из Африки. Больше не надо тратиться на содержание там баз.



А вот Балканские страны (Албания, Хорватия, Черногория, Словения, также Греция) - ребята хитрые. По внешним признакам тоже миролюбы: и доля оборонных расходов в бюджете едва превышает два процента, и наращивание незначительное. Но дело в том, что милитаризация прошла там раньше, сразу после вступления в НАТО, а на еще одну не хватило денег.



Их вековечный враг, турок, в группе середнячков - 2,33% от ВВП с приростом примерно на четверть. Но явно копит средства и точит ножи для собственных целей, а не потому что заставили.



Есть и такие страны, где вложения в оборону в последнее время снизились, - Венгрия и Чехия. Нынешние правительства не потворствуют мифам о неизбежном нападении России на НАТО, не хотят помогать Украине, пытаются поддержать избирателей на сэкономленные средства. В общем, нормальные люди. Но попали в плохую компанию.



А вот, наконец, и староста группы - США. Это лидер с другого края: их военный бюджет рос медленнее всех, потому что давно достиг чудовищных размеров - 3,19% от главной экономики мира. Америка и выколачивала деньги из остальных, чтоб тратить к своей пользе.



Наш выпускной альбом - это еще и фотографии жертв одного мошенника, за рядом исключений вроде того же турка (он, правда, опасный парень) или британца, сообщника старосты.



НАТО - это прежде всего агрессивный военный блок, который врет про свой "оборонный характер", тогда как в оборонных операциях вообще никогда не участвовал, если не считать сторожевые функции в период, когда сомалийские пираты расшалились.



Но конкретно для США это также инструмент глобального влияния и бизнес важной части элит: в обмен на американскую "крышу" члены альянса закупают оружие у американских производителей (они же варлорды, они же "торговцы смертью"). А населению внушалось, будто это поможет сэкономить горы денег на обороне.



Мнение людей стало важным после первой холодной войны, когда всех захлестнула мода на демократию. Раньше или позже, как в Исландии в 1949-м или в Черногории в 2017-м, несогласные народы ломали об колено, силой подавляя низовой протест (исландцы до сих пор не устраивали протестных акций крупнее, чем при создании альянса). А в девяностых и нулевых даже проводились референдумы о вступлении в НАТО, в ходе которых людей обрабатывали по одной методичке: добрые американцы и прочие британцы возьмут всю оборону на себя, чтоб вы крепко спали, а на сбереженные деньги сладко ели.



К 2014 году США решили, что клиент прогрет и пора переходить к той части операции, которая дает сверхприбыли. Весной вопрос о необходимости увеличить военные бюджеты стран НАТО вдвое-втрое подняли в Пентагоне, а в сентябре планку в два процента утвердил саммит альянса. Это было при президенте Бараке Обаме, когда главу Пентагона мало кто знал в лицо.



С приходом Дональда Трампа США требовали выделять на оборону уже по три процента, благо более трети этих средств направляется на закупку вооружений, в основном американских. Лидером группы протеста, где привыкли экономить на армии ради социальных программ, была тогда Ангела Меркель - канцлер Германии (оборонный бюджет - 1,2% от ВВП в 2013 году). К сегодняшнему дню Берлин увеличил долю вдвое и хочет еще: если Меркель пыталась быть рачительной хозяйкой, то нынешний канцлер Фридрих Мерц косплеит Гитлера.



Таким образом, победила Америка. Не Обама, не Трамп - именно Америка и интересы ее варлордов. А для европейцев все обернулось падением уровня жизни и комичными историями вроде той, где Бельгия купила F-35, а потом выяснила, что для использования американских истребителей у нее не хватает воздушного пространства.



При этом лохотрон устроен так, что вход туда рубль, а выход десять. Покупая дорогие игрушки производства США, армии членов НАТО одновременно теряли в самодостаточности. За редким исключением у каждой из стран теперь не полноценные вооруженные силы, а часть деталей от конструктора. Волей Америки их можно собрать в одном месте и соединить в полноценную армию, а вне этого патронажа обороны нет. Такая реформа тоже проводилась под соусом экономии средств, но создала критичную зависимость от Вашингтона.



США часто совершают ошибки, но умеют навязывать себя и получать с того прибыль. Как говорила мартышка из анекдота, "дура не дура, а на пару лимонов в день наполаскиваю".



Осталось понять, как много в альянсе безнадежно наивных, кто считает, будто теперь, когда пройден вожделенный рубеж в два процента, народы Европы могут заняться другими проблемами, благо тащат на себе еще и обеспечение англосаксонской авантюры по войне с Россией на Украине.



Надежды прочь. Генсек Рютте - видный глобалист, называющий Трампа "папочкой", - смотрит в будущее: пусть в 2024 году общие расходы выросли на 1,3 триллиона долларов, в прошлом еще на 1,4 триллиона, но союзники должны двигаться к новой цели - к расходам в пять процентов от ВВП через девять лет.



Работай, европеец. Солнце еще высоко.