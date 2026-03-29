01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
01:45 30.03.2026

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2026

Дмитрий Бавырин
29.03.2026

У блока НАТО большая радость, светлый праздничек. Наконец-то достигли того, о чем договорились еще в 2014 году, - уровня расходов на оборону в два процента от ВВП каждой из стран-членов. Генсек альянса Марк Рютте назвал момент "переломным", а ведь и впрямь: видно, как причастных поломала жизнь.

Доклад об успехах государств НАТО сродни альбому фотографий с выпускного курса: какими они были - и что с ними теперь стало. Вот, например, Люксембург. Миролюбивый был парень: в 2014 году тратил на вооруженные силы всего 0,4% от своей экономики, чисто флагами на парадах помахать. А теперь у него бронза на соревновании милитаристов: за 12 лет рост военных расходов составил 359,6% - до 1,2 миллиарда долларов, или 2,13% от ВВП.

Группа лидеров по доле военного бюджета - это вряд ли случайно самые русофобствующие в альянсе: Польша (4,3%), Литва (четыре процента), Латвия (3,74%), Эстония (3,42%) и Дания (3,34%), которая в пересчете на душу населения тратит больше всех на поддержку Украины и проводит такую внешнюю политику, что степень русофобии впору измерять в датчанах.

При этом лидер группы вопросов не вызывает: всегда был с гонором.

Литва и Латвия также лидируют по части прироста расходов за 12 лет - на 537,4% и 369,4% соответственно. Горячие прибалтийские парни собираются воевать и на полном серьезе устанавливают противотанковые ежи на границе с Россией (ведь сражаться собираются именно с ней), так как не в курсе, что ракеты в случае войны пролетят над ежами, поэтому каждый их них нужно снабжать большим сачком.

Есть группа, где порог в два процента превышен совсем недавно, хотя решение приняли 13 лет назад, - Бельгия, Канада, Португалия, Италия, Испания. Эти искренне ни с кем воевать не хотели, а милитаризацию проводят из-под палки, но все равно проводят. Что поделать, стадо. Подневольные коровы лидеров.

Формально в той же группе и Франция, но она скорее поистрепавшаяся дочка богатых родителей. Свободных денег нет, однако разбазаривание наследства снижает арендные платежи. Например, французов выгнали из Африки. Больше не надо тратиться на содержание там баз.

А вот Балканские страны (Албания, Хорватия, Черногория, Словения, также Греция) - ребята хитрые. По внешним признакам тоже миролюбы: и доля оборонных расходов в бюджете едва превышает два процента, и наращивание незначительное. Но дело в том, что милитаризация прошла там раньше, сразу после вступления в НАТО, а на еще одну не хватило денег.

Их вековечный враг, турок, в группе середнячков - 2,33% от ВВП с приростом примерно на четверть. Но явно копит средства и точит ножи для собственных целей, а не потому что заставили.

Есть и такие страны, где вложения в оборону в последнее время снизились, - Венгрия и Чехия. Нынешние правительства не потворствуют мифам о неизбежном нападении России на НАТО, не хотят помогать Украине, пытаются поддержать избирателей на сэкономленные средства. В общем, нормальные люди. Но попали в плохую компанию.

А вот, наконец, и староста группы - США. Это лидер с другого края: их военный бюджет рос медленнее всех, потому что давно достиг чудовищных размеров - 3,19% от главной экономики мира. Америка и выколачивала деньги из остальных, чтоб тратить к своей пользе.

Наш выпускной альбом - это еще и фотографии жертв одного мошенника, за рядом исключений вроде того же турка (он, правда, опасный парень) или британца, сообщника старосты.

НАТО - это прежде всего агрессивный военный блок, который врет про свой "оборонный характер", тогда как в оборонных операциях вообще никогда не участвовал, если не считать сторожевые функции в период, когда сомалийские пираты расшалились.

Но конкретно для США это также инструмент глобального влияния и бизнес важной части элит: в обмен на американскую "крышу" члены альянса закупают оружие у американских производителей (они же варлорды, они же "торговцы смертью"). А населению внушалось, будто это поможет сэкономить горы денег на обороне.

Мнение людей стало важным после первой холодной войны, когда всех захлестнула мода на демократию. Раньше или позже, как в Исландии в 1949-м или в Черногории в 2017-м, несогласные народы ломали об колено, силой подавляя низовой протест (исландцы до сих пор не устраивали протестных акций крупнее, чем при создании альянса). А в девяностых и нулевых даже проводились референдумы о вступлении в НАТО, в ходе которых людей обрабатывали по одной методичке: добрые американцы и прочие британцы возьмут всю оборону на себя, чтоб вы крепко спали, а на сбереженные деньги сладко ели.

К 2014 году США решили, что клиент прогрет и пора переходить к той части операции, которая дает сверхприбыли. Весной вопрос о необходимости увеличить военные бюджеты стран НАТО вдвое-втрое подняли в Пентагоне, а в сентябре планку в два процента утвердил саммит альянса. Это было при президенте Бараке Обаме, когда главу Пентагона мало кто знал в лицо.

С приходом Дональда Трампа США требовали выделять на оборону уже по три процента, благо более трети этих средств направляется на закупку вооружений, в основном американских. Лидером группы протеста, где привыкли экономить на армии ради социальных программ, была тогда Ангела Меркель - канцлер Германии (оборонный бюджет - 1,2% от ВВП в 2013 году). К сегодняшнему дню Берлин увеличил долю вдвое и хочет еще: если Меркель пыталась быть рачительной хозяйкой, то нынешний канцлер Фридрих Мерц косплеит Гитлера.

Таким образом, победила Америка. Не Обама, не Трамп - именно Америка и интересы ее варлордов. А для европейцев все обернулось падением уровня жизни и комичными историями вроде той, где Бельгия купила F-35, а потом выяснила, что для использования американских истребителей у нее не хватает воздушного пространства.

При этом лохотрон устроен так, что вход туда рубль, а выход десять. Покупая дорогие игрушки производства США, армии членов НАТО одновременно теряли в самодостаточности. За редким исключением у каждой из стран теперь не полноценные вооруженные силы, а часть деталей от конструктора. Волей Америки их можно собрать в одном месте и соединить в полноценную армию, а вне этого патронажа обороны нет. Такая реформа тоже проводилась под соусом экономии средств, но создала критичную зависимость от Вашингтона.

США часто совершают ошибки, но умеют навязывать себя и получать с того прибыль. Как говорила мартышка из анекдота, "дура не дура, а на пару лимонов в день наполаскиваю".

Осталось понять, как много в альянсе безнадежно наивных, кто считает, будто теперь, когда пройден вожделенный рубеж в два процента, народы Европы могут заняться другими проблемами, благо тащат на себе еще и обеспечение англосаксонской авантюры по войне с Россией на Украине.

Надежды прочь. Генсек Рютте - видный глобалист, называющий Трампа "папочкой", - смотрит в будущее: пусть в 2024 году общие расходы выросли на 1,3 триллиона долларов, в прошлом еще на 1,4 триллиона, но союзники должны двигаться к новой цели - к расходам в пять процентов от ВВП через девять лет.

Работай, европеец. Солнце еще высоко.

Источник - РИА Новости
Источник - РИА Новости


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Защита прав детей – в приоритете: Сенат одобрил новые нормы по взысканию алиментов
- Олжас Бектенов проверил реализацию поручений Президента по строительству электростанции в Туркестанской области
- В Шымкенте состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе
- Роман Скляр принял участие в Боаоском азиатском форуме
- Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и Ирана
- О создании в Казахстане дочернего банка – Акционерного общества "Abu Dhabi Commercial Bank (Kazakhstan)"
- МВД: Возбужден ряд уголовных дел по факту ДТП в Алматы
- В кредитной системе выявлены явные признаки ограничения конкуренции с целью получения откатов
- Вынесен приговор в отношении врача анестезиолога
