На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко

11:41 30.03.2026

Скончался один из легендарных разведчиков, который участвовал в конвоировании фельдмаршала Фридриха Паулюса



АСТАНА, 28 мар - Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Иванович Зинченко ушел из жизни.



О его кончине сообщили родные. Фронтовик не дожил до своего дня рождения, 29 марта ему должно было исполниться 102 года.



