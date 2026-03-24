На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко

11:41 30.03.2026
На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы
АСТАНА, 28 мар - Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Иванович Зинченко ушел из жизни.
О его кончине сообщили родные. Фронтовик не дожил до своего дня рождения, 29 марта ему должно было исполниться 102 года.
Василий Иванович родился 29 марта 1924 года в селе Заливное Хабаровского района Алтайского края. В 1939 году его семья переехала в Казахстан, где начался его путь служения Родине.
В годы Великой Отечественной войны он был призван в ряды Красной Армии и направлен в школу разведчиков, где прошел специальную подготовку. Служил в составе Ленинградского, 2-го Украинского и Белорусского фронтов. Принимал участие в ключевых сражениях, включая оборону Сталинграда, освобождение Украины и Польши, а также штурм Берлина.
Василий Иванович Зинченко - один из легендарных разведчиков, который участвовал в конвоировании фельдмаршала Фридриха Паулюса после разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Захват и конвоирование в штаб фронта фельдмаршала Фридриха Паулюса после разгрома немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, пожалуй, самый яркий эпизод времен Великой Отечественной в биографии Василия Ивановича Зинченко.
Все происходило 31 января 1943 года. В свои 101 год Василий Иванович с трудом вспоминает детали того дня. О том, кого взял в плен вместе с другими советскими разведчиками, он узнал гораздо позже.
Война для Василия Ивановича Зинченко закончилась в 1945-м году в Польше. После окончания войны бойца отправили в Узбекистан, а оттуда в Туркмению - город Мары. Какое-то время он готовил военные кадры для большой страны - СССР. Но карьера на армейском поприще у него так и не сложилась. Как говорит сам ветеран: "Устал от войны".
Так он оказался в Алматы, где до пенсии работал в совершенно мирных и гражданских структурах.
За мужество и героизм, проявленные в годы войны, Василий Иванович Зинченко был награжден медалями "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией", а также орденами Отечественной войны и Красной Звезды.
В сентябре 2025 года ветерана по случаю 80-летия Победы поздравил президент России Владимир Путин, поздравление передал консул РФ в Алматы Дмитрий Саберуллин.
"Вы, ветераны, сокрушили жестокого врага, отстояли свободу и независимость Родины, спасли человечество от смертельной угрозы. Мы всегда будем гордиться самоотверженным подвигом вашего поколения – поколения героев и созидателей. И вот эту бессмертную благодарность сберегут наши потомки", – говорилось в поздравлении российского президента.
И как написали родные Василия Ивановича, это поистине большая утрата для семьи.