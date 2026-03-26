ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана

11:54 30.03.2026

26 марта 2026



Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности принял Заявление в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Исламской Республики Иран.



В документе выражена глубокая озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности в регионе, вызванной провокационными действиями внерегиональных сил, направленными на дестабилизацию обстановки вокруг Ирана.



Парламентарии отметили, что подобные действия создают серьезную угрозу международному миру и безопасности. В Заявлении подчеркивается недопустимость применения силы и силовых угроз в отношении суверенных государств.



Совет ПА ОДКБ призвал все стороны проявить максимальную сдержанность и возобновить диалог для мирного урегулирования существующих разногласий. В документе выражена поддержка Правительству и народу Ирана.



"Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом ООН", - говорится в тексте Заявления.