НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием

20:58 30.03.2026

Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием

Китай рассчитывает поладить с будущим главой острова



Владимир Скосырев

Чжэн Ливэнь, председатель Гоминьдана, главной оппозиционной партии Тайваня, с благодарностью приняла приглашение посетить Китай. Лидер партии, которую китайские коммунисты долго, многие годы спустя после победы в гражданской войне, называли врагом, теперь стала дорогим гостем для КНР. Чжэн поступило приглашение не от кого-нибудь, а от ЦК КПК и лично от генсека Си Цзиньпина. Метаморфоза состоит в том, что она выступает против увеличения расходов на оборону острова в пику действующему президенту Тайваня Лай Циндэ. Американские китаеведы утверждают, что Пекин делает ставку на победу Гоминьдана на следующих выборах. И в этом случае Пекину удастся добиться "возвращения острова в лоно родины" без применения силы.



Как передает агентство "Синьхуа", Чжэн посетит Китай с 7 по 12 апреля. Она выразила надежду на то, что обе стороны будут сообща работать по содействию мирным условиям в Тайваньском проливе во имя улучшения благосостояния людей на острове и в КНР. Отличное пожелание, чему тут можно возразить? Тем не менее президент Лай и его правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) видят подвох. Они полагают, что Пекин с помощью Гоминьдана готовит смену власти на острове, чтобы впоследствии его присоединить, лишив тайваньцев свободы слова и других демократических прав. В то же время ДПП призывает быть готовым дать отпор Пекину, если он применит силу на основе своего законодательства, гласящего, что Китай не потерпит попыток Тайваня провозгласить независимость.



Сейчас все глаза устремлены на войну США и Израиля против Ирана, но клубок противоречий вокруг Тайваня остается крайне запутанным. И Вашингтон не собирается уступать его Пекину. Сколь ни разноречивы высказывания президента Дональда Трампа, но Пентагон заявляет, что все обязательства США по поставкам оружия острову остаются в силе.



Однако некоторые американские китаеведы, в том числе Шон Рейн, который многие годы живет в Китае, утверждают, что полеты китайских самолетов, рейды военных кораблей к Тайваню – это не более чем демонстрация. На самом деле Пекин хочет просто-напросто "перекупить" Тайвань. Так же как он перекупил тибетцев, уйгур и жителей Гонконга. В Тибете, как и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, происходили мятежи. Национальные меньшинства бунтовали. Тогда Пекин стал вкладывать огромные деньги в здравоохранение, образование, инфраструктуру этих районов. Тибетцы, уйгуры стали жить лучше и перестали протестовать, шуметь об ущемлении их прав. Примерно такой же прием был использован в Гонконге, где ранее происходили бурные демонстрации в защиту демократии и автономии, которая была обещана этой территории при ее передаче от британской колониальной администрации в руки Китая. Тут Пекин постарался на словах учесть желание гонконгцев. Администрацию города возглавил коренной житель Гонконга, верный Пекину. Но это часть истории. Главное – Пекин позволил местным магнатам приобрести недвижимость, приносящую огромную прибыль, в Пекине и других городах. Теперь, например, на одной из главных торговых улиц столицы КНР на здании значится имя гонконгского миллиардера Ли Кашина.



Но удастся ли Пекину совершить аналогичный маневр с Тайванем при содействии Гоминьдана? В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Тут важны нюансы. Гоминьдан выступает за консенсус 1992 года, так называемый консенсус 92. Смысл этой формулировки состоит в том, что материк и Тайвань – одна страна. Но какая страна, там не сказано – Китайская Республика (Тайвань) или Китайская Народная Республика. Не говорится, присоединится КНР к Китайской Республике или Китайская Республика к КНР. В принципе Гоминьдан говорит, что это одна страна. Но с тем, как будет проходить воссоединение и на каких условиях, Гоминьдан с Пекином не согласен. Пекин считает Тайвань провинцией КНР. А Гоминьдан полагает, что это части одной страны, но не КНР, а какого-то другого Китая, о котором еще надо вести переговоры. А ДПП считает, что Тайвань – другая страна, независимое государство".



Касаясь вопроса о предстоящем в мае визите Трампа в Китай, эксперт отметил, что прямой связи между поездкой Чжэн Ливэнь и Трампа нет. Позиция Трампа, как и по другим вопросам, непонятная. Он не говорил, что Тайвань – это независимое государство. Трамп официально не отвергает формулировки, зафиксированные в совместных китайско- американских декларациях прошлого века. Там говорится, что США признают Тайвань частью КНР, а Пекин – законным представителем всего Китая. Но в то же время президент США говорит, что не допустит военного объединения. Если КНР отправит туда войска, то Америка будет защищать Тайвань.