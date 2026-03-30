Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
20:58 30.03.2026

Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
Китай рассчитывает поладить с будущим главой острова

Владимир Скосырев
30.03.2026

Чжэн Ливэнь, председатель Гоминьдана, главной оппозиционной партии Тайваня, с благодарностью приняла приглашение посетить Китай. Лидер партии, которую китайские коммунисты долго, многие годы спустя после победы в гражданской войне, называли врагом, теперь стала дорогим гостем для КНР. Чжэн поступило приглашение не от кого-нибудь, а от ЦК КПК и лично от генсека Си Цзиньпина. Метаморфоза состоит в том, что она выступает против увеличения расходов на оборону острова в пику действующему президенту Тайваня Лай Циндэ. Американские китаеведы утверждают, что Пекин делает ставку на победу Гоминьдана на следующих выборах. И в этом случае Пекину удастся добиться "возвращения острова в лоно родины" без применения силы.

Как передает агентство "Синьхуа", Чжэн посетит Китай с 7 по 12 апреля. Она выразила надежду на то, что обе стороны будут сообща работать по содействию мирным условиям в Тайваньском проливе во имя улучшения благосостояния людей на острове и в КНР. Отличное пожелание, чему тут можно возразить? Тем не менее президент Лай и его правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) видят подвох. Они полагают, что Пекин с помощью Гоминьдана готовит смену власти на острове, чтобы впоследствии его присоединить, лишив тайваньцев свободы слова и других демократических прав. В то же время ДПП призывает быть готовым дать отпор Пекину, если он применит силу на основе своего законодательства, гласящего, что Китай не потерпит попыток Тайваня провозгласить независимость.

Сейчас все глаза устремлены на войну США и Израиля против Ирана, но клубок противоречий вокруг Тайваня остается крайне запутанным. И Вашингтон не собирается уступать его Пекину. Сколь ни разноречивы высказывания президента Дональда Трампа, но Пентагон заявляет, что все обязательства США по поставкам оружия острову остаются в силе.

Однако некоторые американские китаеведы, в том числе Шон Рейн, который многие годы живет в Китае, утверждают, что полеты китайских самолетов, рейды военных кораблей к Тайваню – это не более чем демонстрация. На самом деле Пекин хочет просто-напросто "перекупить" Тайвань. Так же как он перекупил тибетцев, уйгур и жителей Гонконга. В Тибете, как и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, происходили мятежи. Национальные меньшинства бунтовали. Тогда Пекин стал вкладывать огромные деньги в здравоохранение, образование, инфраструктуру этих районов. Тибетцы, уйгуры стали жить лучше и перестали протестовать, шуметь об ущемлении их прав. Примерно такой же прием был использован в Гонконге, где ранее происходили бурные демонстрации в защиту демократии и автономии, которая была обещана этой территории при ее передаче от британской колониальной администрации в руки Китая. Тут Пекин постарался на словах учесть желание гонконгцев. Администрацию города возглавил коренной житель Гонконга, верный Пекину. Но это часть истории. Главное – Пекин позволил местным магнатам приобрести недвижимость, приносящую огромную прибыль, в Пекине и других городах. Теперь, например, на одной из главных торговых улиц столицы КНР на здании значится имя гонконгского миллиардера Ли Кашина.

Но удастся ли Пекину совершить аналогичный маневр с Тайванем при содействии Гоминьдана? В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Тут важны нюансы. Гоминьдан выступает за консенсус 1992 года, так называемый консенсус 92. Смысл этой формулировки состоит в том, что материк и Тайвань – одна страна. Но какая страна, там не сказано – Китайская Республика (Тайвань) или Китайская Народная Республика. Не говорится, присоединится КНР к Китайской Республике или Китайская Республика к КНР. В принципе Гоминьдан говорит, что это одна страна. Но с тем, как будет проходить воссоединение и на каких условиях, Гоминьдан с Пекином не согласен. Пекин считает Тайвань провинцией КНР. А Гоминьдан полагает, что это части одной страны, но не КНР, а какого-то другого Китая, о котором еще надо вести переговоры. А ДПП считает, что Тайвань – другая страна, независимое государство".

Касаясь вопроса о предстоящем в мае визите Трампа в Китай, эксперт отметил, что прямой связи между поездкой Чжэн Ливэнь и Трампа нет. Позиция Трампа, как и по другим вопросам, непонятная. Он не говорил, что Тайвань – это независимое государство. Трамп официально не отвергает формулировки, зафиксированные в совместных китайско- американских декларациях прошлого века. Там говорится, что США признают Тайвань частью КНР, а Пекин – законным представителем всего Китая. Но в то же время президент США говорит, что не допустит военного объединения. Если КНР отправит туда войска, то Америка будет защищать Тайвань.

Источник - Независимая газета
