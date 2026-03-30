Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов

22:08 30.03.2026

Транзитные виды: Казахстан заинтересован в поставках нефти в ЕС через Россию

Как Украина лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов



Семен Бойков

Максим Базанов

Анастасия Костина

30 марта 2026



Казахстан заинтересован в продлении транспортировки нефти в Европу через "Дружбу" по российской территории, заявил "Известиям" посол РФ в Астане Алексей Бородавкин. Однако блокировка Украиной южной ветки трубопровода создает дополнительные риски и не дает расширить экспорт. Кроме того, Киев наносит удары по терминалам в Ленинградской области и Новороссийске, через которые проходит казахстанское сырье. Эксперты подчеркивают, что наибольшие издержки от сокращения поставок нефти из Казахстана терпят именно европейцы. Ситуацию усугубляет рост цен на ресурсы и энергокризис, спровоцированный боевыми действиями на Ближнем Востоке.



Куда и как поставляется казахстанская нефть



Казахстан в последнее время наращивает поставки нефти в Европу. По итогам 2025 года они выросли на 7%, достигнув 65,7 млн т. Астана заинтересована и дальше поставлять ее по этому направлению, заявил "Известиям" посол РФ в республике Алексей Бородавкин. И одним из важных маршрутов для транспортировки топлива в ЕС для Казахстана остается нефтепровод "Дружба".



- Я точно знаю, что Казахстан заинтересован в том, чтобы экспортировать свою нефть через нефтепровод "Дружба", но из-за того, как ведет себя киевский режим, это пока не представляется возможным. И когда нефтепровод опять заработает, мы уверены, что казахстанские друзья будут этим пользоваться, - сказал он.



Ключевой покупатель казахстанской нефти через северную ветку "Дружбы" - Германия. ФРГ активно импортирует топливо для нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт - "Роснефть" владеет там долей через дочернее предприятие. По итогам 2025-го экспорт нефти на этот НПЗ достиг 2,1 млн т, а в 2026-м ожидается рост до 2,5 млн. Прошлой осенью нацкомпания "Казмунайгаз" договорилась с Rosneft Deutschland GmbH продлить договор о поставках в Германию до конца 2026 года.



Однако не все так гладко. В феврале этого года, еще перед эскалацией на Ближнем Востоке руководство нефтеперерабатывающего завода предупредило власти Германии о том, что санкции США наносят ущерб его бизнесу и угрожают поставкам топлива в регион. Вероятно, снятие ограничений в отношении российской нефти нивелировало риски, но только временно. Решение действует до 11 апреля, а следующий шаг Белого дома при Дональде Трампе предугадать затруднительно.



По вопросу о том, планируется ли продлить возможность поставок казахстанской нефти в Германию по "Дружбе" еще и на 2027 год, "Известия" запросили минэнерго Казахстана и посольство республики в РФ.



При этом Казахстан ранее проявлял интерес к продаже топлива, в частности, Венгрии и по южной ветке "Дружбы". В прошлом году Астана и Будапешт договорились о тестовых поставках. Не исключено, что Казахстан мог начать пробный экспорт небольшого объема, заявил "Известиям" заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов.



Однако теперь эта опция недоступна. Поставки нефти по южной ветке "Дружбы" приостановлены из-за повреждений, устранение которых, по словам Киева, "требует времени". Венгрия и Словакия, которым поступала нефть из РФ, потребовали, чтобы Украина ускорила ремонт нефтепровода, но Владимир Зеленский прямо заявляет, что не заинтересован в восстановлении транзита российского топлива в Европу. Это стало очевидно еще в прошлом году, когда с 1 января прекратилась прокачка российского газа через территорию Украины в Европу. Срок действия контракта между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" истек, и Киев отказался его продлевать.



Ущерб для Казахстана и Европы



Украина препятствует транспортировке нефти не только из РФ, но и из Казахстана. Основной поток топлива (80%) идет через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Маршрут соединяет месторождения Западного Казахстана с российским портом Новороссийск на Черном море, откуда сырье танкерами доставляется на европейские нефтеперерабатывающие заводы. При этом инфраструктура и танкеры КТК за последний год неоднократно становились целями украинских дронов. Так, в январе вблизи терминала КТК были атакованы как минимум три танкера (Matilda, Delta Harmony и Delta Supreme), зафрахтованные для перевозки казахстанской нефти. Киев бьет и по российским портам в Ленинградской области, через которые также проходит казахстанское сырье.



- Казахстан страдает от того, что Украина в последнее время наносит удары по экспортным терминалам в Ленинградской области. Потому что Казахстан, даже больше, чем по нефтепроводу "Дружба", качал нефть через Россию именно на балтийские порты - Усть-Лугу, Приморск - просто по системе "Транснефти". Там загружал на танкеры и продавал Северной Европе - на север и северо-запад. Поэтому тут он действительно пострадает. У него суммарно через Россию на Новороссийск, на Усть-Лугу, на Приморск шло больше 10 млн т. И это причем была нефть именно казахских компаний, - рассказал "Известиям" эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



Сейчас Казахстан покрывает до 12% потребностей Евросоюза в нефти. Наибольшие издержки от снижения поставок терпят именно европейцы, считает Александр Фролов.



- Выбывание еще миллиона баррелей в сутки бьет в первую очередь по европейским импортерам, потому что значительная часть этой нефти, например, идет в Италию. А если Италия недосчитается к тем объемам, которые уже выпали, нескольких сотен тысяч баррелей в сутки, ей, наверное, будет дискомфортно. Очень большая часть рисков сейчас на покупателях, - сказал он.



На фоне энергокризиса в Европе, спровоцированного войной в Иране, минфин Великобритании выдал лицензию на осуществление операций по транспортировке нефти из Казахстана по трубопроводам российской "Транснефти".



- Оператор "Дружбы" - "Транснефть, и она подпала под санкционные ограничения. Но Великобритания тут очухалась к середине марта и выдала лицензию, которая позволяет прокачивать казахстанскую нефть, поэтому с этой точки зрения каких-то ограничений сейчас нет, - отметил Фролов.



В отношении полноценной работы "Дружбы" Брюссель пока занял выжидательную позицию, считает Юшков. Цены на нефть не настолько высоки, и коллапса мирового энергетического рынка еще не случилось, а значит, европейские чиновники не будут давить на Киев с тем, чтобы тот наконец возобновил прокачку. Однако ситуация может ухудшиться в любой момент. Дефицит нефти, в том числе из-за блокады Ираном Ормузского пролива, по-прежнему растет и уже распространяется на Азию и Европу. А эскалация вокруг острова Харк, через который проходит 90% экспорта иранской нефти, может взвинтить мировые цены - по прогнозам, до $120–160 за баррель.



Юшков резюмировал: в конечном итоге поставки по нефтепроводу "Дружба" в любом случае снизили бы растущий дефицит на европейском рынке и облегчили бы ситуацию во всех европейских странах, а не только в Венгрии или Словакии.