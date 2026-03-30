Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
22:08 30.03.2026

Транзитные виды: Казахстан заинтересован в поставках нефти в ЕС через Россию
Как Украина лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов

Семен Бойков
Максим Базанов
Анастасия Костина
30 марта 2026

Казахстан заинтересован в продлении транспортировки нефти в Европу через "Дружбу" по российской территории, заявил "Известиям" посол РФ в Астане Алексей Бородавкин. Однако блокировка Украиной южной ветки трубопровода создает дополнительные риски и не дает расширить экспорт. Кроме того, Киев наносит удары по терминалам в Ленинградской области и Новороссийске, через которые проходит казахстанское сырье. Эксперты подчеркивают, что наибольшие издержки от сокращения поставок нефти из Казахстана терпят именно европейцы. Ситуацию усугубляет рост цен на ресурсы и энергокризис, спровоцированный боевыми действиями на Ближнем Востоке.

Куда и как поставляется казахстанская нефть

Казахстан в последнее время наращивает поставки нефти в Европу. По итогам 2025 года они выросли на 7%, достигнув 65,7 млн т. Астана заинтересована и дальше поставлять ее по этому направлению, заявил "Известиям" посол РФ в республике Алексей Бородавкин. И одним из важных маршрутов для транспортировки топлива в ЕС для Казахстана остается нефтепровод "Дружба".

- Я точно знаю, что Казахстан заинтересован в том, чтобы экспортировать свою нефть через нефтепровод "Дружба", но из-за того, как ведет себя киевский режим, это пока не представляется возможным. И когда нефтепровод опять заработает, мы уверены, что казахстанские друзья будут этим пользоваться, - сказал он.

Ключевой покупатель казахстанской нефти через северную ветку "Дружбы" - Германия. ФРГ активно импортирует топливо для нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт - "Роснефть" владеет там долей через дочернее предприятие. По итогам 2025-го экспорт нефти на этот НПЗ достиг 2,1 млн т, а в 2026-м ожидается рост до 2,5 млн. Прошлой осенью нацкомпания "Казмунайгаз" договорилась с Rosneft Deutschland GmbH продлить договор о поставках в Германию до конца 2026 года.

Однако не все так гладко. В феврале этого года, еще перед эскалацией на Ближнем Востоке руководство нефтеперерабатывающего завода предупредило власти Германии о том, что санкции США наносят ущерб его бизнесу и угрожают поставкам топлива в регион. Вероятно, снятие ограничений в отношении российской нефти нивелировало риски, но только временно. Решение действует до 11 апреля, а следующий шаг Белого дома при Дональде Трампе предугадать затруднительно.

По вопросу о том, планируется ли продлить возможность поставок казахстанской нефти в Германию по "Дружбе" еще и на 2027 год, "Известия" запросили минэнерго Казахстана и посольство республики в РФ.

При этом Казахстан ранее проявлял интерес к продаже топлива, в частности, Венгрии и по южной ветке "Дружбы". В прошлом году Астана и Будапешт договорились о тестовых поставках. Не исключено, что Казахстан мог начать пробный экспорт небольшого объема, заявил "Известиям" заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

Однако теперь эта опция недоступна. Поставки нефти по южной ветке "Дружбы" приостановлены из-за повреждений, устранение которых, по словам Киева, "требует времени". Венгрия и Словакия, которым поступала нефть из РФ, потребовали, чтобы Украина ускорила ремонт нефтепровода, но Владимир Зеленский прямо заявляет, что не заинтересован в восстановлении транзита российского топлива в Европу. Это стало очевидно еще в прошлом году, когда с 1 января прекратилась прокачка российского газа через территорию Украины в Европу. Срок действия контракта между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" истек, и Киев отказался его продлевать.

Ущерб для Казахстана и Европы

Украина препятствует транспортировке нефти не только из РФ, но и из Казахстана. Основной поток топлива (80%) идет через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Маршрут соединяет месторождения Западного Казахстана с российским портом Новороссийск на Черном море, откуда сырье танкерами доставляется на европейские нефтеперерабатывающие заводы. При этом инфраструктура и танкеры КТК за последний год неоднократно становились целями украинских дронов. Так, в январе вблизи терминала КТК были атакованы как минимум три танкера (Matilda, Delta Harmony и Delta Supreme), зафрахтованные для перевозки казахстанской нефти. Киев бьет и по российским портам в Ленинградской области, через которые также проходит казахстанское сырье.

- Казахстан страдает от того, что Украина в последнее время наносит удары по экспортным терминалам в Ленинградской области. Потому что Казахстан, даже больше, чем по нефтепроводу "Дружба", качал нефть через Россию именно на балтийские порты - Усть-Лугу, Приморск - просто по системе "Транснефти". Там загружал на танкеры и продавал Северной Европе - на север и северо-запад. Поэтому тут он действительно пострадает. У него суммарно через Россию на Новороссийск, на Усть-Лугу, на Приморск шло больше 10 млн т. И это причем была нефть именно казахских компаний, - рассказал "Известиям" эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Сейчас Казахстан покрывает до 12% потребностей Евросоюза в нефти. Наибольшие издержки от снижения поставок терпят именно европейцы, считает Александр Фролов.

- Выбывание еще миллиона баррелей в сутки бьет в первую очередь по европейским импортерам, потому что значительная часть этой нефти, например, идет в Италию. А если Италия недосчитается к тем объемам, которые уже выпали, нескольких сотен тысяч баррелей в сутки, ей, наверное, будет дискомфортно. Очень большая часть рисков сейчас на покупателях, - сказал он.

На фоне энергокризиса в Европе, спровоцированного войной в Иране, минфин Великобритании выдал лицензию на осуществление операций по транспортировке нефти из Казахстана по трубопроводам российской "Транснефти".

- Оператор "Дружбы" - "Транснефть, и она подпала под санкционные ограничения. Но Великобритания тут очухалась к середине марта и выдала лицензию, которая позволяет прокачивать казахстанскую нефть, поэтому с этой точки зрения каких-то ограничений сейчас нет, - отметил Фролов.

В отношении полноценной работы "Дружбы" Брюссель пока занял выжидательную позицию, считает Юшков. Цены на нефть не настолько высоки, и коллапса мирового энергетического рынка еще не случилось, а значит, европейские чиновники не будут давить на Киев с тем, чтобы тот наконец возобновил прокачку. Однако ситуация может ухудшиться в любой момент. Дефицит нефти, в том числе из-за блокады Ираном Ормузского пролива, по-прежнему растет и уже распространяется на Азию и Европу. А эскалация вокруг острова Харк, через который проходит 90% экспорта иранской нефти, может взвинтить мировые цены - по прогнозам, до $120–160 за баррель.

Юшков резюмировал: в конечном итоге поставки по нефтепроводу "Дружба" в любом случае снизили бы растущий дефицит на европейском рынке и облегчили бы ситуацию во всех европейских странах, а не только в Венгрии или Словакии.

Источник - Известия
