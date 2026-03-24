ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта

00:05 31.03.2026
ВС РФ поставили Краснолиманскую группировку ВСУ на грань изоляции – сводка Readovka за 30 марта
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала ключевые события 30 марта в контексте СВО. Русские войска маневром создали для частей ВСУ в районе Красного Лимана критическую угрозу изоляции. Появились подтверждения уничтожения одного из альтернативных маршрутов отхода противника. Дроны-перехватчики "Елка" получили массовое применение в ВС РФ.
"Хук кастетом"
Подразделения 25-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились существенного успеха к югу от Красного Лимана. Штурмовые группы заняли село Брусовка у излучины Северского Донца. Маневр оказался полной неожиданностью для подразделений 33-й ОМБр ВСУ. По имеющимся данным, противник ожидал удара в направлении Т-образного перекрестка северо-западнее Дибровы с выходом к трассе снабжения гарнизона ВСУ в Красном Лимане. Однако командование ВС РФ реализовало иной план.
Быстрое взятие Брусовки указывает на концентрацию сил 33-й ОМБр в районе станции Брусин и просчет в оценке обстановки. ВС РФ получили возможность развить наступление и, опираясь на Брусовку, атаковать Старый Караван. Действия указывают на стремление нейтрализовать угрозу контратаки со стороны 33-й ОМБр. Выбранный вариант более протяженный, но тактически оправданный: он исключает восстановление логистики Краснолиманской группировки ВСУ и лишает противника возможности использовать Брусовку и Старый Караван как опорные пункты давления на Диброву.
Овладение Брусовкой существенно ухудшило положение 33-й ОМБр. Подразделения бригады вынуждены сосредоточиться на обороне Старого Каравана. Потеря этого населенного пункта приведет к срыву организованного отхода группировки ВСУ с техникой. Одновременно это исключает использование укрепрайона у Т-образного перекрестка как мобильного резерва. Ситуация для противника достигла критического уровня. Вопрос заключается не в сохранении маршрутов снабжения или отхода за Северский Донец, а в сроках их перерезания силами ВС РФ.
Изоляция продолжается
Опубликована фотофиксация удара ВКС РФ по дамбе на Северском Донце у Райгородка от 24 марта. Сооружение уничтожено полностью, что лишило ВСУ еще одного потенциального маршрута снабжения и отхода. Ранее были разрушены два пролета, однако сохранялась возможность восстановления переправы. В текущих условиях такой вариант исключен. В распоряжении противника остается насыпная переправа у железнодорожного и автомобильного мостов выше по течению.
"Елочники" сторожат небо
Дрон-перехватчик "Елка" подтвердил эффективность как дешевое и технологически простое средство борьбы с широким спектром БПЛА противника. Ключевое изменение – переход к массовому применению и масштабированию производства. Это подтверждается растущим объемом фото- и видеоматериалов с передовой.
Расширение применения "Елки" формирует более устойчивую конфигурацию противовоздушной обороны. Средства ПВО ближнего радиуса, включая "Стрелу-10" и "Панцирь", получают возможность работать на большей глубине от линии боевого соприкосновения, что снижает их уязвимость и риски для расчетов.
Насыщение подразделений дронами-перехватчиками также ведет к уменьшению расхода зенитных управляемых ракет. Значительная часть задач по перехвату БПЛА противника перераспределяется на "Елку".
