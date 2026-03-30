Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
02:37 31.03.2026

Оказывается, оставлять чек на кассе и выкидывать его нельзя. Ну или нежелательно.

Об этом сообщили в ДГД Мангыстауской области, подчеркнув, что "некоторые покупатели слишком легкомысленно относятся к чекам, которые выдают после оплаты в магазине. Между тем это полноценный документ, который могут использовать мошенники". Каким образом? Разобралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.

- Многие наши граждане не придают кассовому чеку какого-то особого значения. Мало кто после покупок забирает его с собой. В результате урны на кассах или возле банкоматов всегда заполнены чеками. И никто не задумывается о важности этих маленьких бумажек, как и о том, что может с ними произойти! Конечно, очень часто они просто утилизируются и никуда больше не попадают. Но, как показывает практика, риски нарваться на мошенников и остаться без денег есть даже при оставленном на кассе чеке, - рассказали в ведомстве.

А в самом деле - что будет, если оставить чек на кассе?

- Оставление чека на кассе может привлечь мошенников, что, в свою очередь, потенциально опасно и для покупателя, и для торговой точки. Например, если покупатель оплатил покупку наличными, злоумышленник может использовать его чек для похищения аналогичного товара, - пояснили в департаменте.

При этом схема чаще всего такая: сняв средства защиты с упаковки, мошенник выносит товар из магазина. А если на выходе его остановит охранник, преступник просто покажет ему найденный чек. Для оставившего же чек покупателя риск может заключаться в том, что его могут проверить на предмет соучастия.

- А это очень неприятная процедура, - предупредили в ДГД.

Иногда мошенником может оказаться и сотрудник магазина. Например, взяв оставленный покупателем чек, кассир может оформить возврат средств на паспортные данные сообщников. К тому же продавцы могут использовать чеки в своих целях, например, вписывать дополнительные позиции, за которые платит невнимательный покупатель, и забирать их себе. Также кассир при оплате наличными может не выдать чек, не закрыть кассу по итогу и отменить заказ. В итоге деньги за товар получит не магазин, а кассир. Об этом также рассказали сотрудники ДГД по Мангыстауской области.

Могут существовать и другие варианты мошенничества продавцов – списание продуктов или манипуляция с дисконтной картой, когда товар оформляется без скидки, а затем продавец закрывает оплату со скидкой по своей карте и получает разницу. Если же покупатель расплатился безналичным способом, то по имени и фамилии в чеке мошенники могут найти его номер телефона и связаться от имени банка, чтобы заставить жертву выполнить определенные действия и украсть ее деньги. Причем убедить в этом могут помочь и последние четыре цифры номера банковской карты, которые также отображаются в чеке.

Все перечисленные моменты – одни из самых серьезных причин, чтобы забирать чек с собой. Однако существуют и менее опасные, хотя и не менее неприятные.

Так, если не брать в расчет подобные уголовные правонарушения, то в первую очередь чек нужно сохранить на случай, если вещь не устроит покупателя и он решит вернуть деньги. Например, согласно закону "О защите прав потребителей", покупатель может вернуть товар в магазин и без наличия чека, но в этом случае процесс будет более длительным, так как будет необходимо предъявить доказательства, что покупка была совершена именно в этом магазине. Благодаря сохраненным чекам также можно получить и кэшбек за покупки. Тогда как если оставить чеки на кассе или выкинуть в урну, то присвоившие "эти бумажки" граждане смогут получать бонусы на собственные карты, а также пользоваться скидками и акциями ритейлера вместо реального покупателя.

- Но чеки нужно не просто требовать и забирать, но и проверять. Потому как в различных торговых точках регулярно возникают путаницы с ценниками. В результате на товарной полке отмечена одна стоимость, в то время как на кассе товар пробивается уже по новой. Также нередко происходят ситуации, когда кассир, нечаянно или специально, пробивает один и тот же товар несколько раз. Хорошо же изучив чек, можно найти ошибку и обратиться за перерасчетом в администрацию магазина, - подчеркнули в департаменте государственных доходов по Мангыстауской области.

И – да, если продавец отказывается принимать оплату безналичным способом или не выдает чек, то это является правонарушением. Так что необходимо быть бдительными с этими, казалось бы, "ненужными бумажками".

- Забирайте чеки с собой! – заключили в ДГД.

Автор: Ольга Шишанова

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774913820


