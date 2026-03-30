11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
Рассмотрены меры по сохранению и поддержке темпов экономического роста
Президенту Шавкату Мирзиееву представлена информация о мерах по обеспечению прогнозных экономических показателей в первом квартале 2026 года и смягчению негативного влияния нестабильной ситуации на мировом рынке на национальную экономику.

За первые два месяца текущего года промышленность выросла на 7,7 процента, сфера услуг – на 15,4 процента, экспорт составил 3,5 миллиарда долларов, привлечено 8,3 миллиарда долларов иностранных инвестиций.

С начала года на социально-экономическое развитие 9 областей из республиканского бюджета дополнительно направлено 2,3 триллиона сумов и 500 миллионов долларов. Для 33 районов и 330 махаллей с "обликом Нового Узбекистана", в местные бюджеты выделено 3,9 триллиона сумов. Для 37 сложных районов и 903 махаллей в общей сложности направлено 3,9 триллиона сумов, а также 1,3 триллиона сумов из местных бюджетов. На первом этапе для реализации 283 "драйверных" проектов выделен 1 триллион сумов.

До конца года на реализацию проектов по развитию инфраструктуры оживленных улиц, прибрежных и придорожных зон будет направлено в общей сложности 1,2 триллиона сумов, на улучшение инфраструктуры 150 махаллей с высоким туристическим потенциалом – 450 миллиардов сумов, на создание 50 промышленных микроцентров в 400 махаллях – 150 миллиардов сумов.

Вместе с тем подчеркнуто, что стремительное обострение международной обстановки оказывает дополнительное давление на стабильность отраслей экономики, внешнеторговых маршрутов и импортных цен. Указано, что в таких условиях руководитель каждой отрасли и региона должен заранее оценивать ситуацию и действовать проактивно на основе различных сценариев.

Указано на важность удержания инфляции в пределах 6-6,5 процентов в этом году.

В частности отмечено, что резкое повышение мировых цен на нефть влияет на себестоимость транспортных услуг и нефтехимической продукции, рост цен наблюдается также на полиэтилен и полипропилен. В связи с этим поставлена задача принять оперативные меры по импорту основных продуктов питания, решению транспортно-логистических вопросов и использованию альтернативных маршрутов.

Наряду с этим подчеркнута важность оперативного решения проблем предпринимателей, связанных с сырьем, рынками сбыта и кредитами.

Отмечено, что одним из главных вопросов, поднимаемых экспортерами, является транспорт и логистика, серьезную озабоченность вызывают сбои в экспортных грузоперевозках и рост цен в связи с текущими событиями в мире.

В этой связи поручено принять меры по усилению тесного взаимодействия с соседними странами по вопросам транспорта и торговли, организации экспорта продуктов питания воздушным транспортом, а также введению льготных тарифов для предпринимателей.

Предметно обсуждался также вопрос иностранных инвестиций. Отмечено, что напряженная международная обстановка может повлиять на реализацию отдельных проектов. В этой связи поставлена задача по постоянному анализу каждого реализуемого проекта и налаживанию ежедневного диалога с инвесторами.

Рассмотрена и динамика кредитов, выделяемых для поддержки бизнеса в банковско-финансовом секторе.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на позитивную динамику, ни один руководитель не вправе расслабляться. Отмечена необходимость в условиях текущей сложной ситуации заблаговременно выявлять риски, работать на основе четких планов по их минимизации, а также оперативно решать возникающие проблемы в отраслях и регионах, не дожидаясь их обострения.

Ответственным лицам даны конкретные поручения по сдерживанию инфляции, обеспечению показателей промышленности и экспорта, ускорению реализации инвестиционных проектов, а также устранению возможных проблем в банковской системе и строительных программах.

Источник - President.uz
