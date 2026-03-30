Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста

10:03 31.03.2026

Рассмотрены меры по сохранению и поддержке темпов экономического роста

30.03.2026



Президенту Шавкату Мирзиееву представлена информация о мерах по обеспечению прогнозных экономических показателей в первом квартале 2026 года и смягчению негативного влияния нестабильной ситуации на мировом рынке на национальную экономику.



За первые два месяца текущего года промышленность выросла на 7,7 процента, сфера услуг – на 15,4 процента, экспорт составил 3,5 миллиарда долларов, привлечено 8,3 миллиарда долларов иностранных инвестиций.



С начала года на социально-экономическое развитие 9 областей из республиканского бюджета дополнительно направлено 2,3 триллиона сумов и 500 миллионов долларов. Для 33 районов и 330 махаллей с "обликом Нового Узбекистана", в местные бюджеты выделено 3,9 триллиона сумов. Для 37 сложных районов и 903 махаллей в общей сложности направлено 3,9 триллиона сумов, а также 1,3 триллиона сумов из местных бюджетов. На первом этапе для реализации 283 "драйверных" проектов выделен 1 триллион сумов.



До конца года на реализацию проектов по развитию инфраструктуры оживленных улиц, прибрежных и придорожных зон будет направлено в общей сложности 1,2 триллиона сумов, на улучшение инфраструктуры 150 махаллей с высоким туристическим потенциалом – 450 миллиардов сумов, на создание 50 промышленных микроцентров в 400 махаллях – 150 миллиардов сумов.



Вместе с тем подчеркнуто, что стремительное обострение международной обстановки оказывает дополнительное давление на стабильность отраслей экономики, внешнеторговых маршрутов и импортных цен. Указано, что в таких условиях руководитель каждой отрасли и региона должен заранее оценивать ситуацию и действовать проактивно на основе различных сценариев.



Указано на важность удержания инфляции в пределах 6-6,5 процентов в этом году.



В частности отмечено, что резкое повышение мировых цен на нефть влияет на себестоимость транспортных услуг и нефтехимической продукции, рост цен наблюдается также на полиэтилен и полипропилен. В связи с этим поставлена задача принять оперативные меры по импорту основных продуктов питания, решению транспортно-логистических вопросов и использованию альтернативных маршрутов.



Наряду с этим подчеркнута важность оперативного решения проблем предпринимателей, связанных с сырьем, рынками сбыта и кредитами.



Отмечено, что одним из главных вопросов, поднимаемых экспортерами, является транспорт и логистика, серьезную озабоченность вызывают сбои в экспортных грузоперевозках и рост цен в связи с текущими событиями в мире.



В этой связи поручено принять меры по усилению тесного взаимодействия с соседними странами по вопросам транспорта и торговли, организации экспорта продуктов питания воздушным транспортом, а также введению льготных тарифов для предпринимателей.



Предметно обсуждался также вопрос иностранных инвестиций. Отмечено, что напряженная международная обстановка может повлиять на реализацию отдельных проектов. В этой связи поставлена задача по постоянному анализу каждого реализуемого проекта и налаживанию ежедневного диалога с инвесторами.



Рассмотрена и динамика кредитов, выделяемых для поддержки бизнеса в банковско-финансовом секторе.



Глава государства подчеркнул, что, несмотря на позитивную динамику, ни один руководитель не вправе расслабляться. Отмечена необходимость в условиях текущей сложной ситуации заблаговременно выявлять риски, работать на основе четких планов по их минимизации, а также оперативно решать возникающие проблемы в отраслях и регионах, не дожидаясь их обострения.



Ответственным лицам даны конкретные поручения по сдерживанию инфляции, обеспечению показателей промышленности и экспорта, ускорению реализации инвестиционных проектов, а также устранению возможных проблем в банковской системе и строительных программах.