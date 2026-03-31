Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026

Ниязбек Козуев освобожден от занимаемой должности акима Московского района Чуйской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Козуев Ниязбек Эгемкулович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Московского района Чуйской области Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.



Илияз Ташбаев назначен акимом Московского района Чуйской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Ташбаев Илияз Азизбекович назначен главой государственной администрации – акимом Московского района Чуйской области Кыргызской Республики



Жайнак Немат уулу освобожден от занимаемой должности мэра города Нарын



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", статьей 43 Трудового кодекса Кыргызской Республики Жайнак Немат уулу освобожден от занимаемой должности мэра города Нарын Нарынской области Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.



Жылдызбек Беккелдиев назначен мэром города Нарын



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Беккелдиев Жылдызбек Рысбекович назначен мэром города Нарын Нарынской области Кыргызской Республики.



Нуртилек Орозбаев освобожден от должности мэра города Кара-Куль Джалал-Абадской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Орозбаев Нуртилек Орозбаевич освобожден от занимаемой должности мэра города Кара-Куль Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.



Эдилбек Тажимырзаев назначен мэром города Кара-Куль Джалал-Абадской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Тажимырзаев Эдилбек Садырбекович назначен мэром города Кара-Куль Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.



Бакытбек Кошалиев назначен мэром города Кызыл-Кия Баткенской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", Кошалиев Бакытбек Сейтекович назначен мэром города Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики.



Талантбек Эдилов освобожден от занимаемой должности акима Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Эдилов Талантбек Расабекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.



Алтынбек Бектуров назначен акимом Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Бектуров Алтынбек Жунусович назначен главой государственной администрации – акимом Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности.



Алтынбек Жумаев освобожден от занимаемой должности мэра города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Жумаев Алтынбек Токтомуратович освобожден от занимаемой должности мэра города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.



Алмаз Байгазиев назначен мэром города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Байгазиев Алмаз Белекович назначен мэром города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.



Руслан Айтбаев освобожден от занимаемой должности акима Ала-Букинского района Джалал-Абадской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Айтбаев Руслан Маратович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики на основании личного заявления.



Темирболот Абыкеев назначен акимом Ала-Букинского района Джалал-Абадской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Абыкеев Темирболот Асаналиевич назначен главой государственной администрации – акимом Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.