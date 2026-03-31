 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 31.03.2026
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
Архив
  © CentrAsiaВверх  
Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
Ниязбек Козуев освобожден от занимаемой должности акима Московского района Чуйской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Козуев Ниязбек Эгемкулович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Московского района Чуйской области Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.

Илияз Ташбаев назначен акимом Московского района Чуйской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Ташбаев Илияз Азизбекович назначен главой государственной администрации – акимом Московского района Чуйской области Кыргызской Республики

Жайнак Немат уулу освобожден от занимаемой должности мэра города Нарын

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", статьей 43 Трудового кодекса Кыргызской Республики Жайнак Немат уулу освобожден от занимаемой должности мэра города Нарын Нарынской области Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

Жылдызбек Беккелдиев назначен мэром города Нарын

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Беккелдиев Жылдызбек Рысбекович назначен мэром города Нарын Нарынской области Кыргызской Республики.

Нуртилек Орозбаев освобожден от должности мэра города Кара-Куль Джалал-Абадской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Орозбаев Нуртилек Орозбаевич освобожден от занимаемой должности мэра города Кара-Куль Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Эдилбек Тажимырзаев назначен мэром города Кара-Куль Джалал-Абадской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Тажимырзаев Эдилбек Садырбекович назначен мэром города Кара-Куль Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Бакытбек Кошалиев назначен мэром города Кызыл-Кия Баткенской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", Кошалиев Бакытбек Сейтекович назначен мэром города Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики.

Талантбек Эдилов освобожден от занимаемой должности акима Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Эдилов Талантбек Расабекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Алтынбек Бектуров назначен акимом Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Бектуров Алтынбек Жунусович назначен главой государственной администрации – акимом Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности.

Алтынбек Жумаев освобожден от занимаемой должности мэра города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Жумаев Алтынбек Токтомуратович освобожден от занимаемой должности мэра города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Алмаз Байгазиев назначен мэром города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Байгазиев Алмаз Белекович назначен мэром города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Руслан Айтбаев освобожден от занимаемой должности акима Ала-Букинского района Джалал-Абадской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Айтбаев Руслан Маратович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики на основании личного заявления.

Темирболот Абыкеев назначен акимом Ала-Букинского района Джалал-Абадской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Абыкеев Темирболот Асаналиевич назначен главой государственной администрации – акимом Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774943340


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  