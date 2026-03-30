18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
17:15 31.03.2026

30.03.2026

Ходят слухи о возможном наземном вторжении США в Иран. Однако, как признают эксперты, вопреки иллюзиям и ошибочным прогнозам Вашингтона, этот сценарий не может повторить вторжение в Ирак в 2003 году.

По мере того как региональная напряженность, вызванная американо-израильской агрессией против Исламской Республики Иран, выходит на новый уровень, появляются сообщения о готовности иранского спецназа к совместным операциям против интересов США.

Согласно сообщению, опубликованному информационным агентством Mehr News, иранские партизанские отряды, в состав которых входят "65-я воздушно-десантная бригада специального назначения (NOHED)" сухопутных войск и "Бригада специального назначения Саберин" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), планируют быстрые и внезапные операции против враждебных сил.

Сообщается, что эти операции направлены на нанесение "мощного, стремительного и болезненного" удара по американским войскам и интересам в регионе. В докладе также упоминаются такие сценарии, как похищение американских военнослужащих, чиновников и даже бизнесменов по образцу инцидентов 1980-х годов, которые могут произойти в самых разных местах - от Иракского Курдистана до Бахрейна, ОАЭ и Кувейта.

Это происходит в то время, когда в аналитических кругах вновь поднимаются вопросы о возможности вступления США и их союзников в новую фазу противостояния с Ираном.

В этих условиях все большее значение приобретает изучение исторического опыта и прошлых военных кампаний, в частности вторжения США в Ирак в 2003 году, которое до сих пор считается одним из самых значимых примеров современных комбинированных операций.

От "шока и трепета" в Багдаде до нерешительности в отношении Тегерана

В 2003 году Вашингтон задействовал мощную авиацию, бронетанковые подразделения, воздушно-десантные войска и силы специального назначения, чтобы за короткий срок разрушить военную и политическую структуру Багдада.

Знаменитая доктрина "шока и трепета" была основана на достижении абсолютного превосходства в воздухе и стремительном разрушении иракской системы командования. Бронетанковые войска наступали с юга Ирака, воздушно-десантные дивизии высаживались в глубине иракской территории, а силы специального назначения выполняли такие задачи, как координация авиаударов, уничтожение критически важной инфраструктуры и преследование иракских военачальников.

Однако то, что в первые недели войны преподносилось как быстрая победа, в последующие годы превратилось в затяжную и кровопролитную войну. Вооруженные мятежи, боевые действия в городских условиях и появление групп сопротивления превратили Ирак в поле боя, на котором годами шли ожесточенные бои.

Сейчас, более чем через 20 лет, некоторые признаки указывают на то, что некоторые военные стратеги в Вашингтоне пытаются воспроизвести аналогичную модель действий против Ирана, сочетающую в себе давление с воздуха, ограниченные наземные операции и действия сил специального назначения.

Однако, по мнению военных экспертов, фундаментальные различия между сегодняшним Ираном и Ираком в 2003 году делают такой сценарий маловероятным.

Южный коридор: от бумажных карт к реальным событиям

Среди сценариев, которые время от времени обсуждаются в аналитических кругах, выделяется предложение о создании оперативного коридора, протянувшегося от Саудовской Аравии, Иордании и юга Ирака до Басры, а затем до Хузестана.

По мнению американских военных стратегов, этот маршрут является кратчайшим путем к самому важному энергетическому региону Ирана. Если его реализовать, то можно объединить поля сражений в Персидском заливе и на юге Ирака в единый театр военных действий.

Но разрыв между бумажными картами и реальностью огромен. Большая часть этого коридора проходит по открытым пустынным территориям, где протяженные линии снабжения становятся крайне уязвимыми.

Любая бронетанковая колонна или логистический конвой в такой местности могут подвергнуться ударам ракет и беспилотников, а также попасть в засаду, устроенную асимметричными силами. Войны в Ираке и Афганистане показали, что даже вооруженные силы США, несмотря на все свое технологическое превосходство, сталкиваются с серьезными трудностями при обеспечении безопасности протяженных линий снабжения во враждебной среде.

С другой стороны, политическая реальность в Ираке сегодня в корне отличается от ситуации 2003 года. Широкое присутствие сил сопротивления и организованная структура Сил народной мобилизации (Хашд аш-Шааби) на юге Ирака означают, что любое масштабное продвижение американских войск по территории Ирака может быстро перерасти в прямое столкновение с этими группировками, что не только усложнит военные операции, но и приведет к политическому кризису в Багдаде.

Харг и Бушер: символические цели или оперативные ловушки?

В некоторых аналитических материалах в качестве потенциальных целей в случае эскалации упоминаются остров Харг и атомная электростанция в Бушере. Остров Харг имеет большое экономическое и символическое значение из-за своей ключевой роли в экспорте иранской нефти.

Однако фактический захват острова был бы крайне затруднителен без полного контроля над прилегающими береговыми линиями, а также морскими и воздушными путями снабжения.

Любые силы, дислоцированные на Харге, будут уязвимы для ракет класса "берег - море", дронов-камикадзе и атак быстроходных катеров. В таких условиях долгосрочное удержание острова будет дорогостоящей задачей.

Что касается атомной электростанции в Бушере, то, несмотря на предложения нанести точечные удары для психологического воздействия, ее полное уничтожение считается крайне рискованным вариантом из-за масштабных экологических и политических последствий.

Такие действия могут вызвать резкую международную реакцию и даже вовлечь в кризис новых участников, особенно Россию. Поэтому некоторые аналитики считают, что в случае проведения прямой операции она, скорее всего, будет представлять собой ограниченные десантные операции на побережье или на островах в тактических и пропагандистских целях, а не полномасштабную оккупацию.

Мозаичная система обороны Ирана и проблема превосходства в воздухе

Одно из самых существенных различий между Ираном и Ираком в 2003 году заключалось в их системах противовоздушной обороны. За последние два десятилетия Иран создал систему, сочетающую многоуровневую противовоздушную оборону, обширный ракетный арсенал и сеть асимметричных сил. Такую структуру иногда называют "мозаичной обороной".

В этой модели подразделения вооруженных сил рассредоточены по всей стране и действуют относительно независимо друг от друга. Потеря одного командного центра не обязательно приведет к краху всей системы обороны.

Помимо этой структуры, у Ирана есть сеть союзников по всему региону, способных оказывать давление на линии снабжения США на нескольких фронтах. От Ирака и Сирии до Йемена - эта сеть может расширить поле боя и отвлечь внимание США от их основных целей. Опыт атак на авиабазу Айн-эль-Асад в Ираке или ударов беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии показал, что даже крупные, хорошо укрепленные базы не защищены от ракетных ударов и атак беспилотников.

По сравнению с тем, что было два десятилетия назад, ситуация в сфере авиации также изменилась. Развитие систем противовоздушной обороны и распространение недорогих беспилотников усложнили ведение боевых действий для современных летательных аппаратов.

Опираясь на опыт ведения боевых действий в регионе, Иран создал сеть радиолокационных станций и систем противовоздушной обороны, из-за чего воздушное пространство страны становится все более опасным для вражеских самолетов. В таких условиях ВВС США вынуждены держаться на большем расстоянии от поля боя, что затрудняет непосредственную авиационную поддержку сухопутных войск.

Комбинированная война и решающий внутренний фактор

В совокупности эти факторы указывают на то, что повторение сценария 2003 года в отношении Ирана столкнется с серьезными препятствиями. Обширная территория страны, сложный рельеф, многоуровневая система обороны и вероятность распространения войны на другие регионы - все это делает любую наземную операцию чрезвычайно дорогостоящим мероприятием.

По этой причине многие аналитики считают, что вероятность полномасштабного наземного вторжения в Иран невелика. В случае эскалации напряженности Вашингтон, скорее всего, прибегнет к комбинированным военным действиям, включающим ограниченные удары, спецоперации, экономическое давление, кибервойну и разведывательные операции.

Однако исторический опыт показывает, что исход войн определяется не только на поле боя. Поведение общества и степень его сплоченности во время кризиса могут сыграть решающую роль в исходе таких противостояний. Если общество достигает уровня единства перед лицом внешнего давления, многие военные сценарии становятся неэффективными.

В таких условиях исход битвы решается не только в небе, на море или в приграничных пустынях - общее понимание национальной безопасности и интересов также становится частью поля боя.

По этой причине многие аналитики считают, что любая попытка повторить модель вторжения в Ирак в отношении Ирана в конечном итоге столкнется с другой реальностью, которая может превратить краткосрочную операцию в затяжную и изматывающую войну, исход и последствия которой невозможно предсказать заранее.

Что еще важнее, учитывая возросшую национальную сплоченность в Иране, проявившуюся во время продолжающейся войны, вопреки иллюзорным ожиданиям вашингтонских лидеров, постоянное присутствие людей на улицах столицы и других городов Ирана, их стойкость перед лицом атак, сохранение коллективного духа и защита нового руководства страны после убийства аятоллы Сейеда Али Хаменеи, план Пентагона поставить Иран на колени пока что провалился.

Рациональный голос в американском военном аппарате, скорее всего, признает, что в случае наземного вторжения в Иран американским войскам придется сражаться с многомиллионной армией. Это приведет к катастрофическим потерям для США и их союзников.

Шейда Ислами - писательница из Тегерана, медиаконсультант и критик.

Источник - Iran.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774966500


