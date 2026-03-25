На Кубу прибыла гумпартия российской нефти

18:31 31.03.2026

31 марта в кубинский порт Матансас прибыл российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти.



Пресс-секретарь Президента России Д.С.Песков:



"В условиях жесточайшей блокады наши кубинские друзья нуждаются в нефтепродуктах и нефти. Это необходимо для работы систем жизнеобеспечения в стране, для генерации электроэнергии, для оказания медицинских и иных услуг населению. И конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать необходимую помощь нашим кубинским друзьям. Мы рады, что эта партия нефтепродуктов уже прибыла на остров".



Посол России на Кубе В.В.Коронелли:



"В подтверждение неоднократно звучавших из Москвы заявлений о готовности оказывать Кубе всемерную поддержку, в т.ч. материальную в условиях беспрецедентных давления и угроз в отношении Гаваны со стороны США, на остров прибыл с гуманитарной помощью российский танкер "Анатолий Колодкин", доставивший нашим друзьям 100 тысяч тонн нефти".



