22:14 31.03.2026 В Индии посчитают касты и численность населения

Правительство вернулось к проекту, отложенному из-за пандемии



Надежда Мельникова

31.03.2026



С 1 апреля проводится кампания по переписи населения самой густонаселенной страны мира – Индии. Она займет целый год, и, по прогнозам, завершится выводом: рост населения и здесь замедлился либо, возможно, даже прекратился. Индийское правительство соберет разнообразную информацию о своих гражданах, начиная от условий их проживания и заканчивая их кастовой принадлежностью. Последнее вызывает наибольшие возражения, но правительство Нарендры Моди считает, что выяснить число представителей тех или иных каст принципиально.



Перепись населения в Индии проводится раз в 10 лет, и должна была состояться еще в 2021 году. Коррективы в планы правительства внесла пандемия COVID-19. Процедура проведения переписи требует от чиновников обхода квартир, а это, в свою очередь, нарушало правила социальной дистанции, рекомендованные врачами. Правда, до сих пор не совсем ясно, по какой причине правительство отложило проведение этого мероприятия на целых пять лет.



Задача, стоящая перед правительством, колоссальная. Согласно подсчетам, основанным на последней переписи, которые проводятся в рамках проекта ООН, платформы World Population Review, население Индии к этому году составляет более 1,4 млрд человек. В 2023 году страна обогнала по этому показателю Китай, долгое время занимавший первое место в списке самых густонаселенных государств. Однако теперь, как считают авторы World Population Review, рост населения и в Индии замедлился. В стране, пусть и с запозданием и неравномерно, происходят те же демографические процессы, что и во всех развитых государствах – так называемый второй демографический переход, когда родители стремятся иметь меньше детей, но дать им лучшее воспитание и образование.



Сбор данных о полутора миллиардах человек занял бы много времени, будь даже во всей Индии в идеальном состоянии дороги и система коммуникаций. А этого и близко нет. Количество индийцев, которые все еще живут в трущобах или труднодоступной местности исчисляется миллионами.



Чтобы облегчить задачу переписчиков, в этот раз у граждан страны впервые будет возможность зарегистрироваться для самостоятельного прохождения онлайн-анкетирования. Подать данные о себе индийцы смогут с 1 по 15 апреля. После этого начнется поквартирный обход, состоящий из двух этапов. В ходе первого будет создан список домохозяйств и проведена перепись жилищного фонда. Вопросы первого этапа будут включать пункты о состоянии домов, инфраструктурных удобств, а также имуществе индийцев. Предполагается, что на это потребуется полгода. В случае союзных территорий Ладакх, а также Джамму и Кашмир, штатов Уттаракханд и Химачал-Прадеш даты проведения будут отличаться, что обусловлено их географическими и климатическими особенностями: все они расположены в Гималайских горах.



Второй этап переписи проводится для сбора демографических и социально-экономических данных. Предполагается, что правительство получит данные об уровне образования своих граждан, миграции, рождаемости и др. Тогда же индийцев будут спрашивать об их кастовой принадлежности. В последний раз эти данные собирались в 2011 году, в ходе прошлой переписи, что стало первым прецедентом за 80 лет. Правда, эта информация так и не была опубликована, поскольку правительство засомневалось в ее точности. Возможно, впрочем, причина была другая. В Конституции Индии записано, что все граждане страны равны. Однако индийская реальность иная.



Для Индии вопрос кастовой принадлежности до сих пор не теряет своей значимости. Он определяет социальный статус, брак, профессию, культурные предпочтения, привычки каждого человека. Разобраться в системе стратификации индийского населения крайне непросто: в настоящее время насчитывается около 3,5 тыс. каст. Несколько отдельно от этой системы существуют "неприкасаемые" или далиты (в переводе "угнетенные"). Они стоят вне кастового общества, но при этом страна без них уже не может существовать. Все "нечистые" работы выполняют именно далиты. Их дискриминация запрещена, кроме того, правительство проводит в их отношении политику "позитивной дискриминации". Она позволяет представителям этой социальной группы пользоваться квотами при получении образования и поступлении на государственную службу.



Кастовое разделение играет важную роль и в политической жизни страны. Значительная часть кампаний политических партий формируется с учетом индийской кастовой иерархии, важной, когда политические силы стремятся играть на интересах социальных групп. Бхаратия джаната парти (БДП), в которую входит Нарендра Моди, поддерживает брахманов и раджпутов (этнокастовую общность, возводящая свою родословную к ведийской варне (древнеиндийскому сословию) кшатриев). Это высшие касты в традиционном индийском обществе. Но раджпутами и брахманами список высших каст не ограничивается. Их много. В Индии есть негласный перечень подобающих представителям высших каст профессий: жрецы, учителя, ученые, воины, госслужащие. Впрочем, в партию Моди входят и представители и других каст. Сам индийский премьер происходит из гханчи. Эта каста традиционно занималась мелкой торговлей и производством растительного масла, что делает ее невысокой по своему статусу. Принадлежность к гханчи в свое время позволила Моди создать имидж "человека из народа".



Президент Индии с 2022 года Драупади Мурму – первая глава государства из числа так называемых списочных племен, стоящих вне кастовой иерархии. Она происходит из племенного сообщества сантали. Ее предшественник Рам Натх Ковинд был далитом.



К вопросу сбора статистики о кастовой принадлежности в самой Индии относятся неоднозначно. Одни ожидают, что с этой информацией правительство может запустить какие-либо программы поддержки низших каст в области образования или при трудоустройстве. Другие критикуют власти, утверждая, что в XXI веке существование кастового общества в принципе недопустимо. Особенно для страны, претендующей на звание мировой державы.



Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в комментарии "НГ" объяснил, что задержки с проведением переписи связаны с бюрократическими и техническими вопросами. "Для того чтобы организовать такое мероприятие, требуется провести большую предварительную работу. Перепись в 2011 году так и не была завершена, потому что индийское население очень большое, разноплановое и сложное. Не факт, что ее удалось бы завершить и в 2021 году. Так что на этот раз власти решили учесть все предыдущие ошибки", – отметил эксперт.



Что касается кастового вопроса, Куприянов отметил, что от него старались дистанцироваться, начиная с периода независимой Индии при правительстве Джавахарлала Неру. Тогда надеялись, что, если не говорить о проблемах жесткой стратификации, они решатся сами собой. "Однако с конца 80-х – начала 90-х годов касты начинают играть все большую роль в индийской политике. Были возвращены рекомендации комиссии Мандала, которые предоставляли квоты для низших каст. Вместе с тем происходило все большее распределение власти между центром и региональными элитами. Стало важно, чтобы правительство понимало, что требуют местные политические партии и на кого они опираются", – сказал эксперт.



Проводя учет численности каст и их географического распределения, правительство преследует две цели, считает Куприянов: финансовую и социальную, электоральную. "Сейчас оценки очень приблизительные. БДП, например, на последних выборах серьезно просчиталась, неверно оценив избирательную базу и то, интересы какой касты стоит учитывать в избирательных округах. В результате партия потеряла как минимум пару десятков мест", – объяснил он, добавив, что из-за политики "позитивной дискриминации" вопрос принадлежности касты к числу низших превратился в предмет политического торга. "Например, сейчас в списке "отсталых" огромное количество каст, которые никогда в жизни таковыми не считались, поскольку это дает дополнительные бонусы. На социальную поддержку выделяют крупные суммы, поэтому властям нужно понимать, куда идут эти деньги и правильно ли вообще ведется политика в этой сфере", – подчеркнул Куприянов. Источник - Независимая газета

