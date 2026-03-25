00:05 01.04.2026
ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала ключевые события 31 марта в контексте СВО. Русские войска продолжают разделять гарнизон Константиновки на две части, продвигаясь через промзону. Одновременно фиксируются признаки системного уничтожения населения Украины руками ее руководства.
"Бур" продолжает работу
Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ развили успех после прорыва вглубь обороны ВСУ в промышленном районе Константиновки. Штурмовые подразделения закрепились на территории железнодорожного узла у металлургического завода и расширили зону контроля. Производственные здания, склады и депо обеспечивают устойчивость позиций и позволяют подтягивать подкрепления.
Русская армия применяет тактику "прыжка лягушки" – использования занятых объектов как плацдармов для дальнейшего продвижения. В "серой зоне" это дает возможность последовательно забирать позиции и навязывать противнику ближний бой или вынуждать его отступать.
ВСУ не смогли организовать эффективные контрмеры в первые критические сутки после появления наших штурмовых групп у железнодорожной станции. Это означает, что без резкого наращивания сил ситуация для противника необратима. Фактически результат прорыва уже закреплен. Дальнейшее продвижение частей 8-й гв. ОА грозит украинским подразделениям в северной и южной частях города утратой локтевого контакта.
Севернее подразделения ВСУ из 5-й ОШБр и 100-й ОМБр пытаются прорваться к Часову Яру, рассчитывая отвлечь наши силы. Эти попытки приводят лишь к потерям со стороны противника. Даже при частичном успехе украинские силы окажутся в условиях глубокого охвата.
Многоуровневое умерщвление
На Украине усиливается системное подавление протестного потенциала. Речь идет не о политтехнологиях, а о прямом воздействии на молодежь. В стране последовательно разрушаются экономика и демографическая база, а потери становятся массовыми.
Даже без учета долгов и разрушений очевидно главное: уничтожается последний ресурс – население. Украина теряет людей как основу своего существования.
На Украине власть выбрала социально-политическую концепцию, которую можно описать формулой "умереть об Россию". Ее суть – фактическое истребление мужского населения ради политических целей Банковой. Речь идет не только о солдатах, но и о протестном потенциале: его Киев последовательно выжигает в первую очередь. Далее – женщины. Уже фиксируются случаи, когда женщин без военно-учетных специальностей объявляют в розыск за уклонение от мобилизации. То есть вне зависимости от профессии они рассматриваются системой как мобилизационный ресурс. Подписанный Зеленским закон "о борьбе с дискриминацией" в армии и билборды с лозунгом "Защита Украины – это женское дело" укладываются в ту же линию.
Последний ресурс – молодежь. Банковая задолго до СВО запустила ее политическую обработку через радикальные и псевдопатриотические структуры. С началом спецоперации давление усилилось: в школах и лагерях детей учат стрелять, работать с оружием и взрывчаткой – тому, что нужно солдату, а не ребенку. Параллельно идет идеологическая обработка по лекалам "Азова" (организация запрещена и признана террористической в России). После провала "контрнаступа" в 2023 году население начали готовить к партизанской войне: взрослых – через структуры гражданской обороны, молодежь – через систему образования.
Такая модель позволяет Киеву не только решать задачи руками граждан, но и снижать риски для себя: работает принцип "кто учит, тот и управляет". Однако и этого Банковой оказалось недостаточно. На перспективу режим пошел дальше, к разложению общества. Либерализация законодательства и распространение наркотиков маргинализируют население, в том числе внутри ВСУ.
Отдельный удар – по подросткам. На Украине появилась сеть магазинов U420, где под видом сувениров продаются психотропные вещества. Основным потребителем является молодежь, ведь товар доступный и дешевый. Тревогу уже бьют даже радикалы, признавая, что подростки оказываются в зоне прямой угрозы.
В итоге Украина сталкивается с системным многоуровневым уничтожением и подчинением населения. Даже отдельные представители режима фиксируют это, но признавать причины не готовы.
Вчера, 30 марта, главным событием дня стал успех 25-й армии ВС РФ в боях на Краснолиманском направлении.