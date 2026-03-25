Среда, 01.04.2026
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
10:31  Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"
04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
00:05 01.04.2026

Михаил Пшеничников

Редакция Readovka собрала ключевые события 31 марта в контексте СВО. Русские войска продолжают разделять гарнизон Константиновки на две части, продвигаясь через промзону. Одновременно фиксируются признаки системного уничтожения населения Украины руками ее руководства.



"Бур" продолжает работу

Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ развили успех после прорыва вглубь обороны ВСУ в промышленном районе Константиновки. Штурмовые подразделения закрепились на территории железнодорожного узла у металлургического завода и расширили зону контроля. Производственные здания, склады и депо обеспечивают устойчивость позиций и позволяют подтягивать подкрепления.

Русская армия применяет тактику "прыжка лягушки" – использования занятых объектов как плацдармов для дальнейшего продвижения. В "серой зоне" это дает возможность последовательно забирать позиции и навязывать противнику ближний бой или вынуждать его отступать.

ВСУ не смогли организовать эффективные контрмеры в первые критические сутки после появления наших штурмовых групп у железнодорожной станции. Это означает, что без резкого наращивания сил ситуация для противника необратима. Фактически результат прорыва уже закреплен. Дальнейшее продвижение частей 8-й гв. ОА грозит украинским подразделениям в северной и южной частях города утратой локтевого контакта.

Севернее подразделения ВСУ из 5-й ОШБр и 100-й ОМБр пытаются прорваться к Часову Яру, рассчитывая отвлечь наши силы. Эти попытки приводят лишь к потерям со стороны противника. Даже при частичном успехе украинские силы окажутся в условиях глубокого охвата.

Многоуровневое умерщвление

На Украине усиливается системное подавление протестного потенциала. Речь идет не о политтехнологиях, а о прямом воздействии на молодежь. В стране последовательно разрушаются экономика и демографическая база, а потери становятся массовыми.

Даже без учета долгов и разрушений очевидно главное: уничтожается последний ресурс – население. Украина теряет людей как основу своего существования.

На Украине власть выбрала социально-политическую концепцию, которую можно описать формулой "умереть об Россию". Ее суть – фактическое истребление мужского населения ради политических целей Банковой. Речь идет не только о солдатах, но и о протестном потенциале: его Киев последовательно выжигает в первую очередь. Далее – женщины. Уже фиксируются случаи, когда женщин без военно-учетных специальностей объявляют в розыск за уклонение от мобилизации. То есть вне зависимости от профессии они рассматриваются системой как мобилизационный ресурс. Подписанный Зеленским закон "о борьбе с дискриминацией" в армии и билборды с лозунгом "Защита Украины – это женское дело" укладываются в ту же линию.

Последний ресурс – молодежь. Банковая задолго до СВО запустила ее политическую обработку через радикальные и псевдопатриотические структуры. С началом спецоперации давление усилилось: в школах и лагерях детей учат стрелять, работать с оружием и взрывчаткой – тому, что нужно солдату, а не ребенку. Параллельно идет идеологическая обработка по лекалам "Азова" (организация запрещена и признана террористической в России). После провала "контрнаступа" в 2023 году население начали готовить к партизанской войне: взрослых – через структуры гражданской обороны, молодежь – через систему образования.

Такая модель позволяет Киеву не только решать задачи руками граждан, но и снижать риски для себя: работает принцип "кто учит, тот и управляет". Однако и этого Банковой оказалось недостаточно. На перспективу режим пошел дальше, к разложению общества. Либерализация законодательства и распространение наркотиков маргинализируют население, в том числе внутри ВСУ.

Отдельный удар – по подросткам. На Украине появилась сеть магазинов U420, где под видом сувениров продаются психотропные вещества. Основным потребителем является молодежь, ведь товар доступный и дешевый. Тревогу уже бьют даже радикалы, признавая, что подростки оказываются в зоне прямой угрозы.

В итоге Украина сталкивается с системным многоуровневым уничтожением и подчинением населения. Даже отдельные представители режима фиксируют это, но признавать причины не готовы.

Вчера, 30 марта, главным событием дня стал успех 25-й армии ВС РФ в боях на Краснолиманском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774991100


