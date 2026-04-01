Среда, 01.04.2026
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
Китай едва ли уступит лидерство на энергетическом рынке страны на восточном берегу Каспия
01.04.2026 | Дмитрий НЕФЕДОВ

Туркменистан серьезно и конструктивно подходит к реализации проекта Транскаспийского газопровода, рассматривая его как одно из ключевых направлений обеспечения энергетической безопасности на континенте, сообщил национальный лидер туркменского народа, глава Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в недавнем интервью телеканалу "Аль-Арабия". Для работы над проектом была создана туркмено-азербайджанская рабочая группа, и "мы надеемся, что ее деятельность даст весомые практические результаты".

Наряду с Россией, Ираном и Катаром, Туркменистан занимает 4-е место в мире по запасам природного газа. Агрессия США и Израиля против Ирана приближает масштабный энергетический кризис, чреватый дефицитом топлива и резким ростом цен в Европе, а также в Южной и Восточной Азии. Вот уже не первое десятилетие западные политики и их экспертная обслуга носятся с идеей строительства трубопровода на Каспии, призванного перенаправить газ Туркменистана в Европу по Южному газовому коридору в Европу через территории Азербайджана, Грузии и Турции. Однако сей прожект едва ли реализуем в силу как многих объективных, так и субъективных обстоятельств.

Прежде всего, Туркменистан вряд ли способен произвести необходимое количество газа для наполнения предполагаемого газопровода. Прежде всего, следует обратить внимание на разнобой в общих оценках газовых запасов. По данным ОПЕК, они достигают почти 14 трлн куб. м, в то время как местные чиновники от энергетики рассказывают про 50 трлн кубов. Британская корпорация Gaffney, Cline & Associates склоняется к 27,4 трлн кубометров, в то время как оценка BP – лишь 17,5 трлн. Капиталоемкость же добычи постоянно увеличивается, но оплачивать ее динамику в Ашхабаде надеются, естественно, на зарубежных инвесторов, которые пока не спешат в эту сферу. Почему – об этом чуть ниже.

Переходим к добыче газа. Хотя за 2015-2024 гг. она подросла в Туркменистане на 18%, до 77,6 млрд куб. м, в последние годы наметилась негативная тенденция: если в 2023-м газодобыча составила 80,6187 млрд кубов, то в 2025 г. – 76,53 млрд кубов, то есть на 1,4% меньше, чем в 2024 году. Правда, к 2029 году планируется нарастить добычу до 116 млрд куб. м, однако получится ли это сделать – большой вопрос. Для этого, скорее всего, потребуется увеличить производственные мощности, что в современной ситуации сделать весьма непросто без привлечения западных партнеров и без создания для них выгодных условий по работе в стране, в частности по разделу доходов от добычи. На Западе полагают, что в Туркмении правит авторитарный, закрытый и коррумпированный режим, что создает серьезные препятствия для капиталовложений и деятельности в этом закрытом государстве Центральной Азии. С 2019 г. в Туркменистане отменен практиковавшийся с 1993 г. бесплатный газ для населения, а внутренние тарифы на газ и продукты его переработки с тех пор ежегодно растут (1).

Нельзя не упомянуть и об экологических рисках. В ноябре 2025 г. эксперты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) опубликовали в рамках проекта STOP Methane project очередной мировой антирейтинг крупнейших источников по выбросам метана в общемировом нефтегазовом секторе. Так вот, из 25 верхних, т. е. "лидирующих", позиций 17 занимают выбросы на территории Туркменистана. Высокая доля утечек здесь метана указывает на слабый контроль государства над добывающей инфраструктурой, использование устаревших, экологически ущербных технологий добычи и транспортировки газа, на отсутствие экологической прозрачности в отраслевой отчетности. Стоит ли говорить, что высокие выбросы метана на местных нефтяных и газовых месторождениях осложняют перспективы Туркменистана по выводу крупных объемов природного газа через Транскаспийский газопровод на рынок ЕС?

Далее – экспорт. В настоящее время Туркменистан поставляет на внешние рынки не более 40 млрд кубометров природного газа в год. Хорошо известно, что основным направлением экспорта является Китай, куда уходило около 33,4 млрд куб. м ежегодно в 2023-2024 годах по трем веткам (запуск четвертой планируется в начале 2030-х гг.) магистрального газопровода, проходящего через территории Узбекистана и Казахстана. По состоянию на 1 марта 2026 г. по газопроводу Туркменистан – Китай поставлено около 460 миллиардов кубометров природного газа, сообщил Г. Бердымухамедов в недавнем интервью китайскому телеканалу CGTN в ходе недавнего дружественного визита в КНР, особо отметив: "Топливно-энергетическая отрасль – стратегический вектор туркмено-китайского взаимодействия. И это понятно: наши государства располагают огромным потенциалом в данной сфере". В настоящее время идет работа над увеличением объемов экспорта газа до 65 млрд кубометров газа в год, то есть более чем в полтора раза. Как подчеркнул глава Халк Маслахаты, "подобная газовая стратегия отвечает долгосрочным интересам Туркменистана и Китая, соответствует тенденциям глобального экономического развития. При этом возрастает роль поставок энергоносителей. Это также демонстрирует развитие подлинных отношений сотрудничества, основанных на равенстве, возможностях и перспективах на будущее". Более того, "китайская компания CNPC стала победителем международного тендера на освоение одного из крупнейших в мире газовых месторождений Galkynyş" расположенного на юго-востоке Туркменистана. Данный проект призван обеспечить дополнительные поставки 10 миллиардов кубометров природного газа ежегодно". Доля китайских инвестиций в освоении газовых ресурсов Туркменистана за последние 15 лет превысила 75%, а в сооружении и поддержании эксплуатационной надежности работы вышеупомянутых экспортных газопроводов – свыше 85%.

Помимо Китая, небольшие объемы газа с Галкыныша и других месторождений закупаются Азербайджаном, Узбекистаном, а с 2025 года также и Турцией, однако в Пекине внимательно следят за движениями конкурентов, укрепляя и без того прочные позиции в энергетическом секторе Туркменистана. Так, согласно недавнему правительственному сообщению, китайская государственная нефтяная компания ‌CNPC построит завод по переработке природного газа мощностью ⁠10 ‌миллиардов кубометров, расположенный на ‌газовом месторождении Галкыныш, где для снабжения объекта будут пробурены новые скважины. Таким образом, как пишет телеграм-канал "Вокруг Каспия", "Китай стремится отвлечь Ашхабад от рассмотрения преимуществ газовой транскаспийской перемычки". Действительно, едва ли китайская сторона заинтересована в "отчуждении" части относительно дешевых туркменских газоресурсов в пользу кого-либо из импортеров-конкурентов.

Таким образом, возможности Ашхабада инвестировать в предполагаемый Транскаспийский газопровод, мягко говоря, весьма ограничены. Доходы от транзита туркменского газа вряд ли быстро окупят затраты на прокладку маршрута, ресурсная база для которого, как мы убедились выше, далеко не очевидна. Азербайджан вряд ли будет готов вкладываться в туркменские поставки, пока не реализует свои планы по экспорту газа в ЕС, тем более нынешний ближневосточный кризис повышает интерес европейцев к сотрудничеству с Баку, как о том свидетельствует недавний визит на берега Каспия главы Европейского совета Антониу Кошты. Впрочем, европейцы, заявляющие о стремлении отказаться от российских энергоресурсов, опасаются инвестировать в Транскаспийский газопровод и в Южный газовый коридор, на что неоднократно обращал внимание президент Ильхам Алиев: "…сейчас европейские банки прекратили финансирование проектов по ископаемому топливу. Поэтому будет сложно привлечь значительные денежные средства для этого. Ведь когда мы строили Южный газовый коридор, помимо корпоративного финансирования, мы получали средства от Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Сейчас же две из этих европейских организаций прекратили финансирование".

Надо полагать, помимо снижения внутренних потребностей, еврочиновниками движет активное наращивание закупок американского СПГ и "зеленые" мечтания, что делает "авансы" в адрес туркменского газа и разговоры о Транскаспийском газопроводе еще более несбыточными и оторванными от реальности. Помимо всего вышеперечисленного, гипотетическое строительство подводных газопроводов на Каспии (даже если бы соответствующие договоренности были достигнуты) неизбежно натолкнется на неопределенность границ морских пространств. Экологические риски обусловлены уязвимостями замкнутой экосистемы водоема, спецификой уникальной флоры и фауны, включая осетровых и каспийского тюленя. Основные опасности связаны с разрушением донных отложений и нарушением хрупкого экологического баланса при строительстве. Для минимизации рисков эксперты подчеркивают необходимость жесткого контроля и безусловного учета требований Тегеранской конвенции при реализации любых крупных инфраструктурных проектов на Каспии.

Примечание

(1) Показательна и оценка аналитического агентства Гундогар от 17 мая 2025 г. "...Туркменистан не экспортирует идеи или технологии. Он экспортирует только газ, нефтепродукты, в лучшем случае что-нибудь посложнее из того же сырья. Ни достоверной статистики, ни независимой аналитики, ни отчетов, ни даже объективного описания реальности. Только прямолинейный ничем не обоснованный оптимизм. Официальные заявления звучат, как будто их писали не специалисты в нефтегазовой отрасли, а пропагандисты". Вместе с тем закрытость, приобретающая подчас крайние формы, – едва ли не единственный способ поддержания стабильности в обществе, состоящего из пяти крупных этноплеменных объединений, соперничество между которыми за лидерство в отсутствие жесткой централизованной власти может приобретать достаточно острые формы (особенно в случае вмешательства извне).

Источник - Фонд стратегической культуры
