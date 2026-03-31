05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Четверг, 26.03.2026
16:09  Иран прогнал авианосцы США: Ждать ли теперь похорон доллара?
15:05  Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?
13:10  Трамп, Иран и нефть: почему главные угрозы звучат по выходным при закрытых рынках?
12:32  Ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института назначен Бегли Атаев
12:20  Скончался Народный артист Кыргызской Республики, известный актер театра и кино Абдыкалык Акматов
10:12  10 самых важных дат истории Ашхабада, - П.В.Густерин
06:07  Шесть лет труда и тысячи костюмов: как создавался исторический фильм о Джами и Навои
04:49  Как в Кыргызстане с 1 апреля медикам повысят зарплату, что будет с льготами и надбавками
03:15  Положение релокатнов из России в Казахстане осложняется, - Марат Нургожаев
02:10  Известия: Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
01:41  НГ: Москва и Ташкент пересмотрели сотрудничество в атомной энергетике
00:05  Операторы БПЛА ВС РФ приступили к уничтожению транспорта ВСУ в Краматорске – итоговая сводка Readovka за 25 марта
Среда, 25.03.2026
23:03  Эксперимент ФСБ: Чекисты выявили десяток потенциальных диверсантов всего за три часа, - Сергей Аксенов
21:28  Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
16:35  Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
14:48  Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов
13:35  Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня
12:22  Неожиданная угроза: Центральная Азия потеряла 100 километров земли. Министры в шоке
Китай не хочет засветиться в качестве стороны конфликта

Владимир Скосырев
31.03.2026

В Пекин по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И прибыл с визитом его пакистанский коллега Исхак Дар. Китай вложил громадные деньги в прокладку через Пакистан "экономического коридора", связывающего его северо-западный регион с Индийским океаном. Китай и Пакистан – близкие партнеры, почти союзники. Консультации глав МИД двух стран – почти рутина. Но на сей раз на кону стоит вопрос о том, захочет ли Пекин поддержать напрямую усилия Исламабада выступить посредником в окончании войны США и Израиля против Ирана.

Пакистан на протяжении нескольких дней не устает предлагать себя на роль миротворца. Пакистанская пресса, которая теперь контролируется властями, печатает статьи, подкрепляющие эту претензию. В поддержку ее приводятся три аргумента. Во-первых, Пакистан – мусульманская страна, приверженная той же вере, что и Иран. Во-вторых, в Пакистане, в отличие от ряда арабских стран в Персидском заливе, нет американских военных баз. И наконец, командующий сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир не раз был очень тепло принят президентом США Дональдом Трампом. Раз так дело обстоит, то кому, как не Пакистану, добиваться от обеих сторон прекращения огня.

Однако старания дипломатии Пакистана пока успеха не принесли. Пришлось включить в число миротворцев Египет, Саудовскую Аравию и Турцию. Но и этот дипломатический маневр ни к чему не привел. Возможно, Трампу посредники и не нужны. Недаром он рассказывает о неких прямых и продуктивных переговорах с Ираном.

Другое дело, если миротворцем пожелает стать Китай. Трамп должен нанести визит в Пекин в середине мая. Переговоры, как говорят чиновники из обеих держав, будут посвящены проблеме торговли. Но ясно, что без обсуждения последствий войны против Ирана лидеры двух сверхдержав обойтись не смогут. Тем более что, как пишет канадская газета The Globe and Mail, Китай может получить от пакистанцев некоторую информацию, которой пока сам не располагает.

Такие сведения нужны для того, чтобы безошибочно спланировать дальнейший курс действий. Ведь по Китаю, как импортеру нефти из Ирана и арабских государств Персидского залива, эта война ударила больно. Водители жалуются на рост цен на бензин. А у небольших нефтеперерабатывающих заводов, как передали западные информационные агентства, запасов нефти хватит не более чем на 40 дней.

А Трамп, можно сказать, уговаривал Пекин вмешаться в своих же собственных интересах, помочь разблокированию Ормузского пролива, через который, как утверждают эксперты, до войны шло примерно 20% перевозок морем нефти с Ближнего Востока. Но Пекин предпочитает пока уклониться от ноши миротворца. Ноши тяжелой и не гарантирующей удачи, если учитывать настроения воюющих сторон.

У китайской дипломатии, правда, был в недавнем прошлом успех – она сумела "помирить" Иран с Саудовской Аравией. Эти страны – антагонисты и соперники в борьбе за влияние в регионе – нормализовали отношения друг с другом и обменялись посольствами. Но кому сегодня придет в голову говорить об этом событии в хвалебных тонах, когда Иран наносит удары ракетами и дронами по американским военным структурам в королевстве?

В этой связи стоит сослаться на высказывания на пресс-конференции в Пекине представителя МИД КНР Мао Нин. Она указала, что Китай провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. После этого три китайских судна прошли благополучно через Ормузский пролив. То есть Иран разрешил проход. Два судна – торгового назначения, они принадлежат известной коммерческой фирме Китая. А про третий корабль ничего не было сказано. Что он собой представляет? Можно выдвигать разные догадки. Но в СМИ попало сообщение, что это эсминец военно-морского флота КНР "Таншань". Он оснащен современной аппаратурой, позволяющей вести наблюдение за боевыми действиями в районе Ормузского пролива. Радары эсминца позволяют китайскому командованию получать представление о войне не из победных рапортов для публики, распространяемых обеими сторонами, а из первоисточника.

Американские эксперты утверждают, что китайский эсминец делится своими данными с военными Ирана. Вот почему, оказывается, Америке и Израилю не удается полностью разгромить противника.

Источник - Независимая газета
