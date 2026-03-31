НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном

04:15 01.04.2026

Китай не хочет засветиться в качестве стороны конфликта



Владимир Скосырев

31.03.2026



В Пекин по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И прибыл с визитом его пакистанский коллега Исхак Дар. Китай вложил громадные деньги в прокладку через Пакистан "экономического коридора", связывающего его северо-западный регион с Индийским океаном. Китай и Пакистан – близкие партнеры, почти союзники. Консультации глав МИД двух стран – почти рутина. Но на сей раз на кону стоит вопрос о том, захочет ли Пекин поддержать напрямую усилия Исламабада выступить посредником в окончании войны США и Израиля против Ирана.



Пакистан на протяжении нескольких дней не устает предлагать себя на роль миротворца. Пакистанская пресса, которая теперь контролируется властями, печатает статьи, подкрепляющие эту претензию. В поддержку ее приводятся три аргумента. Во-первых, Пакистан – мусульманская страна, приверженная той же вере, что и Иран. Во-вторых, в Пакистане, в отличие от ряда арабских стран в Персидском заливе, нет американских военных баз. И наконец, командующий сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир не раз был очень тепло принят президентом США Дональдом Трампом. Раз так дело обстоит, то кому, как не Пакистану, добиваться от обеих сторон прекращения огня.



Однако старания дипломатии Пакистана пока успеха не принесли. Пришлось включить в число миротворцев Египет, Саудовскую Аравию и Турцию. Но и этот дипломатический маневр ни к чему не привел. Возможно, Трампу посредники и не нужны. Недаром он рассказывает о неких прямых и продуктивных переговорах с Ираном.



Другое дело, если миротворцем пожелает стать Китай. Трамп должен нанести визит в Пекин в середине мая. Переговоры, как говорят чиновники из обеих держав, будут посвящены проблеме торговли. Но ясно, что без обсуждения последствий войны против Ирана лидеры двух сверхдержав обойтись не смогут. Тем более что, как пишет канадская газета The Globe and Mail, Китай может получить от пакистанцев некоторую информацию, которой пока сам не располагает.



Такие сведения нужны для того, чтобы безошибочно спланировать дальнейший курс действий. Ведь по Китаю, как импортеру нефти из Ирана и арабских государств Персидского залива, эта война ударила больно. Водители жалуются на рост цен на бензин. А у небольших нефтеперерабатывающих заводов, как передали западные информационные агентства, запасов нефти хватит не более чем на 40 дней.



А Трамп, можно сказать, уговаривал Пекин вмешаться в своих же собственных интересах, помочь разблокированию Ормузского пролива, через который, как утверждают эксперты, до войны шло примерно 20% перевозок морем нефти с Ближнего Востока. Но Пекин предпочитает пока уклониться от ноши миротворца. Ноши тяжелой и не гарантирующей удачи, если учитывать настроения воюющих сторон.



У китайской дипломатии, правда, был в недавнем прошлом успех – она сумела "помирить" Иран с Саудовской Аравией. Эти страны – антагонисты и соперники в борьбе за влияние в регионе – нормализовали отношения друг с другом и обменялись посольствами. Но кому сегодня придет в голову говорить об этом событии в хвалебных тонах, когда Иран наносит удары ракетами и дронами по американским военным структурам в королевстве?



В этой связи стоит сослаться на высказывания на пресс-конференции в Пекине представителя МИД КНР Мао Нин. Она указала, что Китай провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. После этого три китайских судна прошли благополучно через Ормузский пролив. То есть Иран разрешил проход. Два судна – торгового назначения, они принадлежат известной коммерческой фирме Китая. А про третий корабль ничего не было сказано. Что он собой представляет? Можно выдвигать разные догадки. Но в СМИ попало сообщение, что это эсминец военно-морского флота КНР "Таншань". Он оснащен современной аппаратурой, позволяющей вести наблюдение за боевыми действиями в районе Ормузского пролива. Радары эсминца позволяют китайскому командованию получать представление о войне не из победных рапортов для публики, распространяемых обеими сторонами, а из первоисточника.



Американские эксперты утверждают, что китайский эсминец делится своими данными с военными Ирана. Вот почему, оказывается, Америке и Израилю не удается полностью разгромить противника.