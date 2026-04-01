Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?

05:47 01.04.2026 Недружественный огонь: как Россия ответит на украинские атаки на Усть-Лугу

Если налеты не прекратятся ВС РФ могут начать сбивать дроны уже над территорией стран НАТО, считают эксперты



Юлия Леонова

Семен Бойков

Андрей Буевич

1 апреля 2026



Москва готовит дополнительные меры защиты стратегической инфраструктуры в случае подтверждения транзита беспилотников через территорию соседних государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся атак на объекты топливной инфраструктуры в Ленинградской области. Только в ночь на 31 марта над регионом сбили 38 беспилотников, а общее число уничтоженных аппаратов за неделю превысило 200.







Асимметричный перехват



Россия отреагирует на действия государств Евросоюза, если подтвердится использование их воздушного пространства для атак беспилотников по ее объектам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, военные изучают обстоятельства атак и готовят предложения по усилению защиты стратегической инфраструктуры. В частности, продолжается работа по повышению безопасности порта Усть-Луга и других ключевых объектов Балтийского региона.



По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, в случае подтверждения транзита беспилотников через соседние страны реакция Москвы может выйти за рамки дипломатических шагов.



- Очевидным первым шагом станут дипломатические демарши. Однако ситуация на Балтике, где под угрозой оказались важнейшие нефтяные терминалы, требует дополнительных мер защиты. Теоретически возможно уничтожение беспилотников еще на подлете к границе, если это необходимо для обеспечения безопасности объектов, - отметил он.



Эксперт подчеркнул, что современные зенитные ракетные системы способны поражать цели на значительном расстоянии от государственной границы. Это расширяет время для реагирования средств ПВО и позволяет эффективнее прикрывать стратегические объекты.



Учитывая географию региона, такие возможности приобретают особое значение. Расстояние от Усть-Луги до границы с Эстонией составляет чуть более 20 км, что делает вопрос раннего обнаружения и перехвата целей критически важным.



Отдельной проблемой, по словам экспертов, остаются особенности полета современных беспилотников. Они часто используют сверхмалые высоты - менее 30 метров, - что снижает вероятность их обнаружения наземными радиолокационными станциями из-за рельефа местности и кривизны земной поверхности.



- Анализ траекторий показывает, что часть маршрутов беспилотников может пролегать через воздушное пространство соседних стран, включая Финляндию и государства Балтии. Использование таких маршрутов осложняет раннее обнаружение целей и сокращает время на реагирование, - пояснил Джерелиевский.



В экспертном сообществе также обсуждаются дополнительные способы защиты объектов инфраструктуры. В частности, рассматривается возможность использования аэростатов. Подъем антенны на значительную высоту позволяет создать устойчивое радиолокационное поле, сопоставимое по возможностям с самолетами ДРЛО, но при меньших эксплуатационных затратах. Кроме того, обсуждается возвращение аэростатов заграждения для физической защиты портовой инфраструктуры.



При этом специалисты подчеркивают, что основная задача - не эскалация конфликта, а повышение устойчивости системы противовоздушной обороны и снижение рисков для критически важной инфраструктуры.



Реакция в Европе



Инциденты с беспилотниками стали вызовом для европейцев, выступающих за дальнейшую поддержку Украины. Угроза безопасности вдруг стала исходить не от Москвы, как привыкли считать в Европе, а от Киева. Польский политолог Матеуш Пискорский считает, что Украина может столкнуться с серьезным недовольством европейцев.



- В Киеве ведут очень опасную и рискованную игру, которая может привести к катастрофе и резкому ухудшению отношений со странами, над которыми пролетают дроны. Радует, что, например, представители эстонских вооруженных сил, не пытались обвинять Россию, сразу же объявив, что, скорее всего, это были украинские беспилотники, - сказал он "Известиям".



Больше всего от украинских БПЛА пострадали Финляндия и страны Прибалтики. Так, 31 марта в Эстонии сообщили об очередном проникновении на территорию республики нескольких дронов. Данных о каких-либо жертвах не сообщалось. При этом в генштабе ушли от ответа на вопрос, что будет, если в следующий раз кто-то погибнет из-за нарушения Украиной эстонского воздушного пространства. Впрочем, военные поспешили оправдать действия ВСУ, заявив, что дроны якобы просто сбились с курса, а не целенаправленно вторглись в воздушное пространство для ударов по РФ.



- Пока эти страны в силу определенных политических причин оправдывают Украину, однако я считаю, что в определенный момент они могут, во-первых, задействовать свои средства ПВО, и, во-вторых, обратить внимание на проблему по дипломатическим каналам, объяснив, что действия украинской стороны представляют угрозу безопасности, - отметил Пискорский.



Однако пока евроатлантические структуры предпочитают реагировать на инциденты сдержанно. Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил, что падающие в странах ЕС дроны "не представляют никаких рисков" для стран блока. В свою очередь в Брюсселе посоветовали странам самим справляться с дронами. НАТО так же, как и Евросоюз, фактически дистанцировалось от этой темы. Генсек альянса Марк Рютте и другие представители секретариата за последнюю неделю так и не отреагировали на ситуацию.



- Рютте - не самостоятельный руководитель организации. Он - нанятый чиновник, который озвучивает только те позиции, по которым есть консенсус в альянсе. Все, что выходит за рамки этого, он просто не имеет права даже озвучивать, - заявил "Известиям" эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.



В стороне от обсуждения ситуации остались и Соединенные Штаты. Аналитик отмечает, что это из-за того, что Вашингтон сейчас занят войной с Ираном.



Вместе с этим на паузу встал и процесс украинского урегулирования. Матеуш Пискорский отмечает, что возобновление переговоров будет возможно после завершения иранской войны. Однако оттягивание нового раунда чревато для Киева.



- Думаю, что каждый день продолжения этого конфликта - в пользу РФ. Будущие условия заключения мира или перемирия будут хуже для Запада и Киева, - пояснил аналитик.



Последний раунд трехсторонних переговоров РФ-Украина-США прошел 17-18 февраля в Женеве. Дата и место новой встречи пока не определены. В Кремле отмечали, что пауза в работе трехсторонней группы носит ситуативный характер.



Ультиматум безопасности



Усть-Луга - это крупнейший нефтяной терминал, чьи мощности превосходят возможности Швеции, Польши и Германии вместе взятых. Долгое время он считался недосягаемым для украинских атак.



- Сейчас мы видим не "чудеса" украинского ВПК, а прямую вовлеченность альянса, - уверен главный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин. - В июне 2025 года аналогичная схема обкатывалась в Мурманской области. Отсутствие жесткого ответа тогда было воспринято как слабость.



Руководство НАТО явно не заинтересовано в снижении градуса противостояния, но заинтересовано в подрыве позиций России накануне активизации переговорного процесса. Альянс продолжает гибридную войну. Брюссель пользуется и тем, что Вашингтон отвлекся на иранскую войну. Конечно, в Альянсе не могут не понимать серьезности рисков. Это и угроза энергетической безопасности региона, и возможность расширения географии военных действий. Об этом "Известиям" рассказал заведующий кафедрой Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Карпович.



- Но стремление поддерживать на плаву проект "анти-Россия" берет верх над здравым смыслом. Вероятно, от администрации Трампа потребуется проявление политической воли, дабы пресечь эти провокации и избежать распространения конфликта на вовлеченные в украинские атаки страны Европы. "Дух Анкориджа" плохо сочетается с молчанием по столь принципиальному вопросу, - объяснил он.



Для защиты суверенитета и проектов Северного морского пути эксперты предлагают, объявить бесполетный режим над акваторией Балтики и приграничными зонами стран НАТО. А также пересмотреть регламенты: уничтожать любой неопознанный объект, движущийся со стороны "нейтральных" стран, без предупреждения еще на подлете к границе. И официально уведомить Хельсинки, Ригу и Таллин, что использование их пространства для атак - делает их законными целями для ответного удара.



- Это не эскалация, а вынужденная реакция на агрессию, - подчеркнул Дмитрий Кузякин.



Есть веские основания полагать, считают эксперты, что дроны ВСУ не просто используют воздушное пространство Финляндии и Прибалтики, но и запускаются непосредственно с территории этих стран.



- Выбор момента для атаки на Усть-Лугу не случаен. В условиях пылающего Ближнего Востока дестабилизация российского экспорта преследует две цели: максимально взвинтить мировые цены на энергоносители и лишить Россию статуса бенефициара энергетического рынка, заблокировав наши логистические окна в Европу и Мировой океан. Мы могли бы использовать рост цен на нефтепродукты для увеличения валютной выручки и пополнения бюджета, - объяснил он.



Нужно называть вещи своими именами: это не "расширение НАТО", а прямые удары блока по суверенной территории РФ. Игнорировать их - значит ставить под удар амбициозные проекты развития Севера и Северного морского пути, уточнил эксперт.



Инструктор по подготовке операторов БПЛА Сергей Курапов добавил, что противник использует так называемые "мидл-страйки" - дроны среднего радиуса, включая американские аналоги "Гераней". Цель - перегрузить российскую ПВО. Москва обладает всеми ресурсами, чтобы сделать цену такого пособничества для соседей неприемлемой. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775011620





