Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости

04:40 03.04.2026 2 апреля 2026



Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. Президент Шавкат Мирзиеев подписал постановление о подготовке к празднованию 35-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан. Юбилейная дата пройдет под девизом: "Единой Родиной, единым народом мы построим новую жизнь, новое будущее!".



Документ утверждает концепцию и программу праздничных мероприятий, которые охватят всю страну - от столицы до самых отдаленных махаллей и аулов. Республиканскую комиссию по подготовке торжеств возглавил Премьер-министр Абдулла Арипов. Празднование призвано продемонстрировать достижения Нового Узбекистана, рост благосостояния населения и укрепление оборонного потенциала страны.



В рамках подготовки к знаковой дате запланирован ряд масштабных проектов:



Монумент "Ватан фидойилари": До 1 июня 2026 года будет разработан проект памятника, воплощающего идеи суверенитета и образы созидателей Нового Узбекистана. Такие монументы украсят центральные части новых парков общенационального единства во всех регионах.



К 1 августа 2026 года будет издана книга-альбом "Мустакиллик зафарномаси", в которой подробно опишут результаты реформ в каждой сфере жизни общества.



С апреля в социальных сетях запустят флешмобы и подкасты под хэштегами #Mustaqillik35 и #Uzb35. На телевидении начнется показ цикла документальных фильмов "Хроника 35 лет Независимости".



Золотая монета: Центральный банк к сентябрю выпустит памятную золотую монету "Мустакилликнинг 35 йиллиги".



В августе 2026 года в Ташкенте состоится международная научно-практическая конференция, посвященная итогам и перспективам 35-летнего пути развития страны. Особое внимание уделят соотечественникам за рубежом: для них организуют просветительские акции под лозунгом "Моя гордость - независимый Узбекистан".



Праздничные мероприятия будут включать социальные проекты и фестиваль независимости, который продлится с апреля по сентябрь. Также к юбилею планируется приурочить открытие крупных промышленных, образовательных и спортивных объектов. Имена "Мустакилликнинг 35 йиллиги" получат одна из новых махаллей и железнодорожная станция.



Финансирование торжеств в регионах обеспечат местные бюджеты и спонсоры, а в столице расходы разделят поровну республиканский и городской бюджеты Ташкента.



***



О подготовке и проведении широкого празднования 35-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан

02.04.2026



Постановление Президента Республики Узбекистан



Национальный суверенитет и государственная независимость являются самым главным условием и гарантом политического, социального, экономического и культурного прогресса любой страны. Это – решающие факторы для обретения государством как субъектом международного права достойного места в мировом сообществе, обеспечения мирной и благополучной жизни народа, защиты всех его интересов.



Национальная независимость – подлинное проявление воли нашего мужественного и стойкого народа, воплощение надежд и чаяний героических предков, боровшихся за независимость, основа нашей благородной работы по строительству Нового Узбекистана, величайшая и священная ценность, которую мы должны сохранить и передать будущим поколениям.



Наш путь развития, основанный на Конституции в новой редакции и Стратегии "Узбекистан – 2030", воплотивших в себе политико-правовые гарантии принципов национального суверенитета и государственной независимости страны, служит прочной опорой в возвеличивании чести и достоинства человека, его жизненных интересов, укреплении атмосферы дружбы и согласия в нашем многонациональном обществе, сохранении национальных традиций и обычаев, обеспечении мира и стабильности в стране, укреплении ее обороноспособности, развитии в регионе отношений добрососедства и укреплении международного авторитета Родины.



Учитывая неоценимое значение национальной независимости для истории государственности, нашей сегодняшней и будущей жизни, в целях достойного празднования 35-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан на высоком уровне в соответствии с нынешним огромным потенциалом и авторитетом Нового Узбекистана в мировом сообществе постановляю:



1. Утвердить:



(а) концепцию и программу, отражающие главную идею "Единой Родиной, единым народом мы построим новую жизнь, новое будущее!", согласно приложениям №№ 1 и 2;



(б) состав Республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования 35-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан согласно приложению № 3.



2. Республиканской комиссии (А.Арипов) реализовать меры:



(а) в целях достойного празднования 35-й годовщины независимости в Республике Каракалпакстан, городе Ташкенте, областных и районных центрах (городах), во всех махаллях, селах и аулах, а также в системе министерств и ведомств – по обеспечению разработки и исполнения программ мероприятий в соответствии с содержанием и основными направлениями концепции.



При этом особое внимание уделить следующим приоритетным направлениям:



(i) широкому освещению огромных возможностей и достижений, созданных в результате реформ, осуществляемых в Новом Узбекистане;



(ii) демонстрации роста благосостояния населения в результате ускоренного устойчивого развития экономики страны;



(iii) освещению реформ по укреплению оборонного потенциала страны, служащих обеспечению мира и неприкосновенности границ;



(iv) значению успехов и результатов, достигнутых благодаря независимости в развитии национальных ценностей, государственности, институтов гражданского общества, в том числе системы махалли;



(v) обеспечению интересов старшего поколения, женщин и социально уязвимых слоев населения, формированию необходимых условий для получения молодежью знаний и профессий, реализации их предпринимательских инициатив и талантов как "созидателей Нового Узбекистана";



(vi) разъяснению необходимости сохранения и укрепления атмосферы межнациональной дружбы и межрелигиозной толерантности как священного долга всех граждан;



(vii) обеспечению активного вовлечения в праздничные мероприятия молодежи, всех социальных и этнических групп соотечественников;



(б) по созданию художественно-творческих групп из числа деятелей науки, образования, культуры, литературы и искусства, спортсменов, представителей общественности и проведению по всей республике с их участием в течение апреля – сентября мероприятий Фестиваля независимости, включающих в себя масштабные духовно-просветительские мероприятия и социальные проекты;



(в) привлечению известных сценаристов и режиссеров, поэтов и писателей, певцов и композиторов, балетмейстеров, художников сцены, талантливых молодых исполнителей к подготовке главного праздничного мероприятия, проводимого в городе Ташкенте;



(г) организации на высоком уровне в преддверии 35-й годовщины независимости торжественных церемоний открытия крупных промышленных, культурных, образовательных и спортивных объектов страны.



3. Ответственным за подготовку и проведение основного праздничного мероприятия в городе Ташкенте определить Министерство культуры.



4. Академии художеств, Министерству культуры, Союзу писателей, Республиканскому центру духовности и просветительства в срок до 1 июня 2026 года разработать и внести в Кабинет Министров эскизный проект символического монумента "Ватан фидойилари", воплощающего идеи национальной независимости и суверенитета, образы созидателей Нового Узбекистана.



Принять к сведению, что этот монумент будет установлен в центральной части парков общенационального единства, возводимых в 2026–2030 годах в Республике Каракалпакстан, областях, районах и городах.



5. Республиканскому центру духовности и просветительства совместно с Институтом исследований развития Нового Узбекистана, Общенациональным движением "Юксалиш" и Центром "Стратегия развития" в срок до 1 августа 2026 года подготовить специальную книгу-альбом "Мустакиллик зафарномаси" ("Летопись независимости"), посвященную реформам в каждой сфере, их результатам и достижениям.



6. Агентству по делам молодежи, Республиканскому центру духовности и просветительства с апреля 2026 года запустить в социальных сетях пропагандистские акции (флешмобы, подкасты, викторины и другие) под хэштегами #Mustaqillik35, #Uzb35.



7. Агентству кинематографии, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальной медиаассоциации Узбекистана начиная с апреля 2026 года под рубрикой "35 йиллик Истиқлол йилномаси" ("Хроника 35 лет Независимости") обеспечить подготовку и показ на телеканалах цикла документальных фильмов и передач, освещающих исторические этапы нашей независимости, достижения и созидательную работу народа.



8. Согласиться с предложением Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, Министерства юстиции и Института законодательства и правовой политики о проведении в августе 2026 года в городе Ташкенте международной научно-практической конференции на тему "Независимый Узбекистан – 35-летний путь развития: реформы, результаты и перспективы".



9. Комитету по вопросам межнациональных отношений и соотечественников за рубежом совместно с Общественным фондом "Ватандошлар", Республиканским центром духовности и просветительства, Министерством иностранных дел, Союзом писателей в августе –сентябре 2026 года организовать культурно-просветительские мероприятия под девизом "Моя гордость – независимый Узбекистан" с участием соотечественников и представителей узбекской диаспоры за рубежом.



10. Центральному банку в срок до 1 сентября 2026 года принять меры по чеканке памятной золотой монеты "Мустакилликнинг 35 йиллиги".



11. Ассоциации махаллей Узбекистана, Министерству транспорта в срок до 1 мая 2026 года внести предложения о присвоении соответственно одной из вновь образованных махаллей и одной из железнодорожных станций названия "Мустакилликнинг 35 йиллиги".



12. Установить, что проводимые праздничные мероприятия финансируются:



(а) в Республике Каракалпакстан и областях – за счет дополнительных источников соответствующих местных бюджетов и спонсорских средств;



(б) в городе Ташкенте – в равных долях за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан и местного бюджета города Ташкента согласно смете расходов, утверждаемой Республиканской комиссией.



13. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана, Информационному агентству "Дуне" подготовить и распространить цикл материалов о независимости нашей страны, пути развития Нового Узбекистана и единстве нашего народа.



14. Республиканской комиссии обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления, ежемесячное внесение информации в Администрацию Президента Республики Узбекистан, при необходимости принятие дополнительных мер.



15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н.Арипова.



Президент Республики Узбекистан

Ш. Мирзиеев Источник - President.uz

Источник - President.uz





