15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
    Узбекистан   | 
Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
04:40 03.04.2026

2 апреля 2026

Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. Президент Шавкат Мирзиеев подписал постановление о подготовке к празднованию 35-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан. Юбилейная дата пройдет под девизом: "Единой Родиной, единым народом мы построим новую жизнь, новое будущее!".

Документ утверждает концепцию и программу праздничных мероприятий, которые охватят всю страну - от столицы до самых отдаленных махаллей и аулов. Республиканскую комиссию по подготовке торжеств возглавил Премьер-министр Абдулла Арипов. Празднование призвано продемонстрировать достижения Нового Узбекистана, рост благосостояния населения и укрепление оборонного потенциала страны.

В рамках подготовки к знаковой дате запланирован ряд масштабных проектов:

Монумент "Ватан фидойилари": До 1 июня 2026 года будет разработан проект памятника, воплощающего идеи суверенитета и образы созидателей Нового Узбекистана. Такие монументы украсят центральные части новых парков общенационального единства во всех регионах.

К 1 августа 2026 года будет издана книга-альбом "Мустакиллик зафарномаси", в которой подробно опишут результаты реформ в каждой сфере жизни общества.

С апреля в социальных сетях запустят флешмобы и подкасты под хэштегами #Mustaqillik35 и #Uzb35. На телевидении начнется показ цикла документальных фильмов "Хроника 35 лет Независимости".

Золотая монета: Центральный банк к сентябрю выпустит памятную золотую монету "Мустакилликнинг 35 йиллиги".

В августе 2026 года в Ташкенте состоится международная научно-практическая конференция, посвященная итогам и перспективам 35-летнего пути развития страны. Особое внимание уделят соотечественникам за рубежом: для них организуют просветительские акции под лозунгом "Моя гордость - независимый Узбекистан".

Праздничные мероприятия будут включать социальные проекты и фестиваль независимости, который продлится с апреля по сентябрь. Также к юбилею планируется приурочить открытие крупных промышленных, образовательных и спортивных объектов. Имена "Мустакилликнинг 35 йиллиги" получат одна из новых махаллей и железнодорожная станция.

Финансирование торжеств в регионах обеспечат местные бюджеты и спонсоры, а в столице расходы разделят поровну республиканский и городской бюджеты Ташкента.

О подготовке и проведении широкого празднования 35-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан
02.04.2026

Постановление Президента Республики Узбекистан

Национальный суверенитет и государственная независимость являются самым главным условием и гарантом политического, социального, экономического и культурного прогресса любой страны. Это – решающие факторы для обретения государством как субъектом международного права достойного места в мировом сообществе, обеспечения мирной и благополучной жизни народа, защиты всех его интересов.

Национальная независимость – подлинное проявление воли нашего мужественного и стойкого народа, воплощение надежд и чаяний героических предков, боровшихся за независимость, основа нашей благородной работы по строительству Нового Узбекистана, величайшая и священная ценность, которую мы должны сохранить и передать будущим поколениям.

Наш путь развития, основанный на Конституции в новой редакции и Стратегии "Узбекистан – 2030", воплотивших в себе политико-правовые гарантии принципов национального суверенитета и государственной независимости страны, служит прочной опорой в возвеличивании чести и достоинства человека, его жизненных интересов, укреплении атмосферы дружбы и согласия в нашем многонациональном обществе, сохранении национальных традиций и обычаев, обеспечении мира и стабильности в стране, укреплении ее обороноспособности, развитии в регионе отношений добрососедства и укреплении международного авторитета Родины.

Учитывая неоценимое значение национальной независимости для истории государственности, нашей сегодняшней и будущей жизни, в целях достойного празднования 35-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан на высоком уровне в соответствии с нынешним огромным потенциалом и авторитетом Нового Узбекистана в мировом сообществе постановляю:

1. Утвердить:

(а) концепцию и программу, отражающие главную идею "Единой Родиной, единым народом мы построим новую жизнь, новое будущее!", согласно приложениям №№ 1 и 2;

(б) состав Республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования 35-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан согласно приложению № 3.

2. Республиканской комиссии (А.Арипов) реализовать меры:

(а) в целях достойного празднования 35-й годовщины независимости в Республике Каракалпакстан, городе Ташкенте, областных и районных центрах (городах), во всех махаллях, селах и аулах, а также в системе министерств и ведомств – по обеспечению разработки и исполнения программ мероприятий в соответствии с содержанием и основными направлениями концепции.

При этом особое внимание уделить следующим приоритетным направлениям:

(i) широкому освещению огромных возможностей и достижений, созданных в результате реформ, осуществляемых в Новом Узбекистане;

(ii) демонстрации роста благосостояния населения в результате ускоренного устойчивого развития экономики страны;

(iii) освещению реформ по укреплению оборонного потенциала страны, служащих обеспечению мира и неприкосновенности границ;

(iv) значению успехов и результатов, достигнутых благодаря независимости в развитии национальных ценностей, государственности, институтов гражданского общества, в том числе системы махалли;

(v) обеспечению интересов старшего поколения, женщин и социально уязвимых слоев населения, формированию необходимых условий для получения молодежью знаний и профессий, реализации их предпринимательских инициатив и талантов как "созидателей Нового Узбекистана";

(vi) разъяснению необходимости сохранения и укрепления атмосферы межнациональной дружбы и межрелигиозной толерантности как священного долга всех граждан;

(vii) обеспечению активного вовлечения в праздничные мероприятия молодежи, всех социальных и этнических групп соотечественников;

(б) по созданию художественно-творческих групп из числа деятелей науки, образования, культуры, литературы и искусства, спортсменов, представителей общественности и проведению по всей республике с их участием в течение апреля – сентября мероприятий Фестиваля независимости, включающих в себя масштабные духовно-просветительские мероприятия и социальные проекты;

(в) привлечению известных сценаристов и режиссеров, поэтов и писателей, певцов и композиторов, балетмейстеров, художников сцены, талантливых молодых исполнителей к подготовке главного праздничного мероприятия, проводимого в городе Ташкенте;

(г) организации на высоком уровне в преддверии 35-й годовщины независимости торжественных церемоний открытия крупных промышленных, культурных, образовательных и спортивных объектов страны.

3. Ответственным за подготовку и проведение основного праздничного мероприятия в городе Ташкенте определить Министерство культуры.

4. Академии художеств, Министерству культуры, Союзу писателей, Республиканскому центру духовности и просветительства в срок до 1 июня 2026 года разработать и внести в Кабинет Министров эскизный проект символического монумента "Ватан фидойилари", воплощающего идеи национальной независимости и суверенитета, образы созидателей Нового Узбекистана.

Принять к сведению, что этот монумент будет установлен в центральной части парков общенационального единства, возводимых в 2026–2030 годах в Республике Каракалпакстан, областях, районах и городах.

5. Республиканскому центру духовности и просветительства совместно с Институтом исследований развития Нового Узбекистана, Общенациональным движением "Юксалиш" и Центром "Стратегия развития" в срок до 1 августа 2026 года подготовить специальную книгу-альбом "Мустакиллик зафарномаси" ("Летопись независимости"), посвященную реформам в каждой сфере, их результатам и достижениям.

6. Агентству по делам молодежи, Республиканскому центру духовности и просветительства с апреля 2026 года запустить в социальных сетях пропагандистские акции (флешмобы, подкасты, викторины и другие) под хэштегами #Mustaqillik35, #Uzb35.

7. Агентству кинематографии, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальной медиаассоциации Узбекистана начиная с апреля 2026 года под рубрикой "35 йиллик Истиқлол йилномаси" ("Хроника 35 лет Независимости") обеспечить подготовку и показ на телеканалах цикла документальных фильмов и передач, освещающих исторические этапы нашей независимости, достижения и созидательную работу народа.

8. Согласиться с предложением Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, Министерства юстиции и Института законодательства и правовой политики о проведении в августе 2026 года в городе Ташкенте международной научно-практической конференции на тему "Независимый Узбекистан – 35-летний путь развития: реформы, результаты и перспективы".

9. Комитету по вопросам межнациональных отношений и соотечественников за рубежом совместно с Общественным фондом "Ватандошлар", Республиканским центром духовности и просветительства, Министерством иностранных дел, Союзом писателей в августе –сентябре 2026 года организовать культурно-просветительские мероприятия под девизом "Моя гордость – независимый Узбекистан" с участием соотечественников и представителей узбекской диаспоры за рубежом.

10. Центральному банку в срок до 1 сентября 2026 года принять меры по чеканке памятной золотой монеты "Мустакилликнинг 35 йиллиги".

11. Ассоциации махаллей Узбекистана, Министерству транспорта в срок до 1 мая 2026 года внести предложения о присвоении соответственно одной из вновь образованных махаллей и одной из железнодорожных станций названия "Мустакилликнинг 35 йиллиги".

12. Установить, что проводимые праздничные мероприятия финансируются:

(а) в Республике Каракалпакстан и областях – за счет дополнительных источников соответствующих местных бюджетов и спонсорских средств;

(б) в городе Ташкенте – в равных долях за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан и местного бюджета города Ташкента согласно смете расходов, утверждаемой Республиканской комиссией.

13. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана, Информационному агентству "Дуне" подготовить и распространить цикл материалов о независимости нашей страны, пути развития Нового Узбекистана и единстве нашего народа.

14. Республиканской комиссии обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления, ежемесячное внесение информации в Администрацию Президента Республики Узбекистан, при необходимости принятие дополнительных мер.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н.Арипова.

Президент Республики Узбекистан
Ш. Мирзиеев

Источник - President.uz
Источник - President.uz


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы о взаимной правовой помощи между Казахстаном и Перу одобрил Сенат
- Олжас Бектенов принял участие во встрече глав правительств стран-участниц Организации тюркских государств в Баку
- Кадровые перестановки
- Серик Жумангарин провел встречу с заместителем министра иностранных дел Украины
- Суд защитил имущественные интересы государства: с осужденных взыскан ущерб
- Рабочий график главы государства
- Депутатские поправки по повышению эффективности деятельности спецгосорганов одобрил Мажилис в первом чтении
- Инфляция в Республике Казахстан (март 2026г.)
- Ежегодное заседание Комиссии по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда прошло в ВАП РК
