Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива

14:32 03.04.2026

Блокада без выстрелов: за один шаг Китай может обрушить мировой рынок чипов



В современном мире крупный конфликт уже не обязательно начинается с ракетных ударов и захода армий на поле битвы. Иногда достаточно создать жесткие условия - и глобальная система сама начнет разрушаться. Именно такой подтекст сегодня обсуждают эксперты, анализируя возможные действия Китая в отношении Тайваня. Речь идет о так называемой стратегии "Ормузского пролива", которая уже доказала свою эффективность на практике.



Суть ее проста. Ирану достаточно было ограничить движение судоходства в проливе. Точечные демонстративные удары Тегерана по танкерам заставили страховые компании отказаться от поддержки судов, проходящих через опасную зону. А без страховки ни один крупный перевозчик не может работать. Формально пролив открыт, но на самом деле трафик резко снизился.



По мнению эксперта по КНР из Баллиол-колледжа при Оксфордском университете Эйка Фрейманна, Китай может применить аналогичный подход в Тайваньском проливе. Для этого не требуется полномасштабная война. Достаточно в одностороннем порядке объявить о контроле или закрытии районов воздушного и морского пространства над проливом. В условиях такой неопределенности страховые компании наверняка выйдут из игры, а операторы начнут перестраивать маршруты морских и воздушных судов, чтобы избежать рисков, включая невыплату страховых взносов.



Свыше 90% полупроводников производятся в мире именно на Тайване и в случае кризиса в Тайваньском проливе мировая технологическая индустрия столкнется с беспрецедентным сбоем их поставок. Фрейманн добавил, что завод TSMC в штате Аризона не сможет компенсировать потерю производственных мощностей Тайваня в краткосрочной перспективе.



В случае блокады Тайваньского пролива остров может столкнуться не только с нормированием электроэнергии для промышленности, но и сокращения экспорта микросхем в обмен на международную помощь. Такая ситуация может нарушить глобальные цепочки поставок в электронной и автомобильной промышленности и потенциально вызвать серьезные финансовые последствия для фондового рынка технологических компаний США.



Стратегия Пекина предположительно строится на расчете: США не смогут долго нести экономические издержки и в конечном счете уступят. Фрейманн отмечает, что Китай активно наращивает запасы нефти, полупроводников и продовольствия, создавая значительные стратегические резервы для противостояния длительному давлению.



