 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
19:39  Мирный атом: Россия расширяет энергетическое присутствие в Азии
13:30  Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
05:43  ГКНБ Кыргызстана осудил распространяемую в интернете оценку кадровых решений в силовых структурах
04:45  НГ: Война с Ираном превращает Трампа в "хромую утку"
02:11  Взгляд: Ложь об антидепрессантах оказалась правдой
01:31  После атак США на иранские базы на Каспии, Казахстан проверил состояние своих ВМС
00:05  ВС РФ приступили к окружению гарнизона ВСУ в городе Белицкое – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
15:00 03.04.2026

Все идет по плану. Просто хитроплан дебильный

alexandr_rogers
3 апреля 2026

Как это часто бывает (особенно в последнее время), я собирался писать на одну тему, но жизнь вносит свои экстренные коррективы.
Сегодня ночью в США произошли сразу два знаковых события.



Во-первых, Трамп уволил генпрокуроршу Памелу "Пэм" Бонди. Ту самую, которая чахлой грудью бросалась на амбразуру слушаний в Конгрессе, защищая его от обвинений в педофилии с криками "Да он святой!" и "Вы посмотрите, какой высокий у нас индекс Доу-Джонса!".
Индекс, кстати, с тех пор основательно просел (с 50200 до 46500)…
Как обычно у Трампа, личная преданность не вознаграждается, и при первой же возможности самые преданные бросаются им "под автобус".
Демократы говорят, что это из-за того, что Бонди до сих пор не посадила ключевых личных врагов Трампа. Республиканцы говорят, что из-за проблем с продвижением отмены "гражданство по рождению" (его отмену успешно оспаривают в судах). А официально "в связи с уходом на работу в частный сектор" (так себе отмазка).

В целом с судами у Трампа ситуация вообще крайне печальная. Он их постоянно проигрывает. Они отменили целую кучу его актов и инициатив, включая значительную часть введенных им тарифов и пошлин.
А вот посадить хоть кого-то из "дипстейтовского болота" у Трампа и его департамента юстиции (DoJ) действительно не получается. Так что "царь" из него не очень – понтов много, а результатов кот наплакал.

Кстати, насчет царей.
Трамп заявил "В Вербное воскресенье Иисус вошел в Иерусалим, и толпы людей приветствовали его с похвалой, почитая как царя. Теперь меня называют царем. Можете ли вы в это поверить?".
Доня забыл, что буквально через несколько дней, в пятницу, та же толпа уже кричала не "Осанна!", а "Распни его!", после чего, Иисуса, собственно, распяли.
Так что с аналогиями Доне стоило бы быть поосторожнее – он-то уж точно на третий день не воскреснет.

Вторая яркая новость – министр войны Пит Хегсет потребовал от начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа (и, как сообщили чуть позже, еще двух генералов) уйти в отставку и немедленно выйти на пенсию.
Все, с кем я обсуждал эту новость (и кто вообще комментировал ее) в один голос говорят, что "Видимо, генерал отказался отдавать приказ о наземной операции" или даже "Кричал, что это безумие и он на такое не подписывался".

На легитимность этой версии указывают две детали:
1. Трамп всегда эскалирует в пятницу или субботу, чтобы фондовые рынки не успели обрушиться, а за выходные пытается "антикризить".
2. Вчерашнее выступление Трампа "ни о чем", когда, по всей видимости, собирались торжественно объявить о начале наземной операции, но в последний момент генералитет взбунтовался.
Говорят, царь не настоящий!(с)
Извините, не удержался. Идеальная же цитата к моменту!

Добавьте к этому еще три факта:
1. В митингах "Нет королям" в США на прошлой неделе приняло участие больше миллиона человек.
2. Цена физической нефти марки Брент превысила 140 долларов за баррель (а это, подчеркну с удовольствием, сейчас уже не самая дорогая марка нефти).
3. Три недели назад, чтобы сдержать рост цен на нефть, Трамп распечатал "кубышку" (стратегический запас нефти) на 400 миллионов баррелей. При выпадении из оборота 18-20 миллионов баррелей в день этого должно было хватить на примерно 21 день. И, угадайте что? Правильно, эти три недели завершаются сегодня.
Теперь или дальше тратить стратегические запасы (что, кстати, не слишком помогает – цены все равно растут), или цены улетят вообще в космос.

Как сказал один очень неглупый дядька, живущий в Китае (и нет, сегодня это не Карманов), "Иранцы уничтожают Трампа экономически".
Иранцы уже просчитали тактический паттерн Трампа, когда он сначала эскалирует, а затем делает успокаивающие заявления, и делают свои опровержения тоже строго в определенное время, когда они, наоборот, максимально дестабилизируют фондовые рынки.
Трамп "Я веду переговоры" – рынки в зелень, иранцы "Нет, он врет, с этим шакалом никто не будет разговаривать" – рынки вниз. И это, наверняка, дико бесит Трампа (потому что, кроме всего прочего, подрывает его тактику инсайдерской торговли на бирже).
Но это тема для отдельного исследования. Я был бы очень рад, если бы что-то такое написал профессор Манойло, он как раз мастер по таким вещам.

Место предполагаемой высадки десанта



Так что, по совокупности косвенных признаков, не стоит обращать внимание на слова Трампа, что "я уже почти договорился, мы скоро уходим". В ближайшие дни мы, скорее всего, увидим наземную операцию армии США по вторжению.
И высадка, судя по всему, будет вовсе не на остров Харк (все разговоры об этом были попыткой обмануть иранцев), а в районе Пасабандара (можете посмотреть, где это на карте - иранский порт рядом с Пакистаном).
Кроме всего прочего, с четверга там активно, практически без перерывов бомбит американская авиация, пытаясь подготовить плацдарм.
И, очевидно, что американцы рассчитывают привлечь на свою сторону балучей, обещая им помощь в создании "Независимого Балучистана". Хотя это как раз у них вряд ли получится (у балучей может и есть сепаратистские настроения, но шайтанов из Израиля и США они все равно ненавидят сильнее, чем иранцев).

Пишут также, что "коэффициент пиццы" также указывает на подготовку вторжения. Увидим уже очень скоро.

Источник - Кухня Роджерса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775217600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы о взаимной правовой помощи между Казахстаном и Перу одобрил Сенат
- Олжас Бектенов принял участие во встрече глав правительств стран-участниц Организации тюркских государств в Баку
- Кадровые перестановки
- Серик Жумангарин провел встречу с заместителем министра иностранных дел Украины
- Суд защитил имущественные интересы государства: с осужденных взыскан ущерб
- Рабочий график главы государства
- Депутатские поправки по повышению эффективности деятельности спецгосорганов одобрил Мажилис в первом чтении
- Инфляция в Республике Казахстан (март 2026г.)
- Ежегодное заседание Комиссии по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда прошло в ВАП РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  