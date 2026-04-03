|Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
15:00 03.04.2026
Все идет по плану. Просто хитроплан дебильный
alexandr_rogers
3 апреля 2026
Как это часто бывает (особенно в последнее время), я собирался писать на одну тему, но жизнь вносит свои экстренные коррективы.
Сегодня ночью в США произошли сразу два знаковых события.
Во-первых, Трамп уволил генпрокуроршу Памелу "Пэм" Бонди. Ту самую, которая чахлой грудью бросалась на амбразуру слушаний в Конгрессе, защищая его от обвинений в педофилии с криками "Да он святой!" и "Вы посмотрите, какой высокий у нас индекс Доу-Джонса!".
Индекс, кстати, с тех пор основательно просел (с 50200 до 46500)…
Как обычно у Трампа, личная преданность не вознаграждается, и при первой же возможности самые преданные бросаются им "под автобус".
Демократы говорят, что это из-за того, что Бонди до сих пор не посадила ключевых личных врагов Трампа. Республиканцы говорят, что из-за проблем с продвижением отмены "гражданство по рождению" (его отмену успешно оспаривают в судах). А официально "в связи с уходом на работу в частный сектор" (так себе отмазка).
В целом с судами у Трампа ситуация вообще крайне печальная. Он их постоянно проигрывает. Они отменили целую кучу его актов и инициатив, включая значительную часть введенных им тарифов и пошлин.
А вот посадить хоть кого-то из "дипстейтовского болота" у Трампа и его департамента юстиции (DoJ) действительно не получается. Так что "царь" из него не очень – понтов много, а результатов кот наплакал.
Кстати, насчет царей.
Трамп заявил "В Вербное воскресенье Иисус вошел в Иерусалим, и толпы людей приветствовали его с похвалой, почитая как царя. Теперь меня называют царем. Можете ли вы в это поверить?".
Доня забыл, что буквально через несколько дней, в пятницу, та же толпа уже кричала не "Осанна!", а "Распни его!", после чего, Иисуса, собственно, распяли.
Так что с аналогиями Доне стоило бы быть поосторожнее – он-то уж точно на третий день не воскреснет.
Вторая яркая новость – министр войны Пит Хегсет потребовал от начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа (и, как сообщили чуть позже, еще двух генералов) уйти в отставку и немедленно выйти на пенсию.
Все, с кем я обсуждал эту новость (и кто вообще комментировал ее) в один голос говорят, что "Видимо, генерал отказался отдавать приказ о наземной операции" или даже "Кричал, что это безумие и он на такое не подписывался".
На легитимность этой версии указывают две детали:
1. Трамп всегда эскалирует в пятницу или субботу, чтобы фондовые рынки не успели обрушиться, а за выходные пытается "антикризить".
2. Вчерашнее выступление Трампа "ни о чем", когда, по всей видимости, собирались торжественно объявить о начале наземной операции, но в последний момент генералитет взбунтовался.
Говорят, царь не настоящий!(с)
Извините, не удержался. Идеальная же цитата к моменту!
Добавьте к этому еще три факта:
1. В митингах "Нет королям" в США на прошлой неделе приняло участие больше миллиона человек.
2. Цена физической нефти марки Брент превысила 140 долларов за баррель (а это, подчеркну с удовольствием, сейчас уже не самая дорогая марка нефти).
3. Три недели назад, чтобы сдержать рост цен на нефть, Трамп распечатал "кубышку" (стратегический запас нефти) на 400 миллионов баррелей. При выпадении из оборота 18-20 миллионов баррелей в день этого должно было хватить на примерно 21 день. И, угадайте что? Правильно, эти три недели завершаются сегодня.
Теперь или дальше тратить стратегические запасы (что, кстати, не слишком помогает – цены все равно растут), или цены улетят вообще в космос.
Как сказал один очень неглупый дядька, живущий в Китае (и нет, сегодня это не Карманов), "Иранцы уничтожают Трампа экономически".
Иранцы уже просчитали тактический паттерн Трампа, когда он сначала эскалирует, а затем делает успокаивающие заявления, и делают свои опровержения тоже строго в определенное время, когда они, наоборот, максимально дестабилизируют фондовые рынки.
Трамп "Я веду переговоры" – рынки в зелень, иранцы "Нет, он врет, с этим шакалом никто не будет разговаривать" – рынки вниз. И это, наверняка, дико бесит Трампа (потому что, кроме всего прочего, подрывает его тактику инсайдерской торговли на бирже).
Но это тема для отдельного исследования. Я был бы очень рад, если бы что-то такое написал профессор Манойло, он как раз мастер по таким вещам.
Место предполагаемой высадки десанта
Так что, по совокупности косвенных признаков, не стоит обращать внимание на слова Трампа, что "я уже почти договорился, мы скоро уходим". В ближайшие дни мы, скорее всего, увидим наземную операцию армии США по вторжению.
И высадка, судя по всему, будет вовсе не на остров Харк (все разговоры об этом были попыткой обмануть иранцев), а в районе Пасабандара (можете посмотреть, где это на карте - иранский порт рядом с Пакистаном).
Кроме всего прочего, с четверга там активно, практически без перерывов бомбит американская авиация, пытаясь подготовить плацдарм.
И, очевидно, что американцы рассчитывают привлечь на свою сторону балучей, обещая им помощь в создании "Независимого Балучистана". Хотя это как раз у них вряд ли получится (у балучей может и есть сепаратистские настроения, но шайтанов из Израиля и США они все равно ненавидят сильнее, чем иранцев).
Пишут также, что "коэффициент пиццы" также указывает на подготовку вторжения. Увидим уже очень скоро.